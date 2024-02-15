Майдан или диктатура: к чему приведет падение рейтингов Зеленского, - "Известия"

00:33 17.02.2024

Майдан или диктатура: к чему приведет падение рейтингов Зеленского

Украинская власть теряет легитимность



Богдан Львовский



На Украине опубликовали данные свежих соцопросов. Рейтинг Зеленского снизился на 13%, в списке популярных политиков он занял только третье место. Кроме того, впервые с начала СВО большинство опрошенных заявили, что страна идет в неправильном направлении. Эта ситуация опасна для действующих властей, ведь нынешней весной заканчивается президентский срок Зеленского. Новые выборы в Киеве проводить не хотят, в таких условиях возрастает риск силовой смены власти. "Известия" разбирались в ситуации.



Какой рейтинг у Зеленского



Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные свежего соцопроса. Согласно результатам исследования, рейтинг президента Владимира Зеленского за последние два месяца упал на 13% и в середине февраля составил 64%. В списке популярных политиков глава государства занял только третье место. С огромным отрывом лидирует бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют 94% украинцев. Второе место с 66% занял начальник главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.



Социологи также отметили, что новому главкому ВСУ Александру Сырскому доверяют только 40% опрошенных, треть украинцев его вообще не знает. При этом за последние два месяца выросли показатели основных оппозиционных лидеров: Юлии Тимошенко, Петра Порошенко и Дмитрия Разумкова. Еще одна характерная деталь - впервые с начала СВО большинство опрошенных на Украине заявило, что страна движется в неправильном направлении. Критичнее остальных настроены жители западной части страны.



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В чем причины падения



Причины падения рейтинга Зеленского очевидны. С одной стороны, в тяжелом положении оказалась украинская армия. После провала летнего контрнаступления ВСУ почти на всем протяжении фронта перешли к обороне. Российские вооруженные силы ведут наступательные действия в районе Работино, в пригородах Купянска и Бахмута (Артемовска). Самым горячим участком стала Авдеевка, где к середине февраля ВСУ потеряли несколько ключевых укрепрайонов и оказались в оперативном окружении.



Украинская армия при этом несет большие потери. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что всего за время СВО потери противника составили 383 тыс. убитыми и ранеными. Нынешние бои в Авдеевке украинские военнослужащие называют самыми тяжелыми за все время боевых действий.



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Возникает также масса вопросов к стратегии и тактике ведения боевых действий. Считается, что главком Залужный стремился сберечь солдат, настаивал на выводе ВСУ с самых горячих участков. А вот Зеленский требует до последнего цепляться за любой клочок земли. "Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ. Да и вообще с любой армией. Но мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку", - жалуется майор Богдан Кротевич.



В таких условиях в украинском обществе возрастает запрос на мир. Так, перед Новым годом социологи опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина жителей страны готовы к компромиссам с Россией. В Москве регулярно подчеркивают, что к диалогу тоже готовы, но с учетом "реалий на земле". Зеленский, однако, от контактов отказывается. По его словам, Киев руководствуется своей "формулой мира", которая предполагает выход Украины к границам 1991 года.



Дополнительный раздражающий фактор - тотальная мобилизация. Привычным на Украине стал отлов мужчин на улицах, в транспорте, ресторанах и кафе. При этом масштабные потери приводят к постоянному ужесточению норм и правил. В начале февраля Верховная рада приняла в первом чтении новый закон о мобилизации. Документ предполагает отмену ряда отсрочек и снижение нижнего порога призывного возраста. Уклонистам собираются заблокировать банковские счета и запретить операции с недвижимостью.



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Наконец, по рейтингу Зеленского ударила отставка популярного главкома ВСУ Залужного. У нового командующего Сырского репутация хуже. Его считают послушным исполнителем воли президента, а также ответственным за "мясорубку" в Бахмуте. Кроме того, Сырскому припоминают родственников в России.



Что будет дальше



Падение рейтингов само по себе украинской политической системе не угрожает. Сложность, однако, в том, что нынешней весной заканчивается действующий президентский срок Зеленского. В мае 2019 года он принес присягу главы государства, а значит, в мае нынешнего года должен оставить пост. Новые выборы украинские власти проводить отказываются, ссылаясь на военное положение и интенсивные боевые действия. В таких условиях с учетом падения популярности позиции Зеленского могут оказаться ослаблены.



Развитие событий при этом предсказать сложно. Ряд юристов говорят, что после истечения срока полномочия главы государства должны перейти к спикеру Верховной рады. О подготовке к такому транзиту, впрочем, пока ничего не известно. По другой версии, Зеленский будет удерживать власть, для этого ужесточит политический режим. Согласно третьему предположению, оппоненты главы государства попробуют отстранить его принудительно. Сам Зеленский неоднократно говорил о том, что стране угрожает новый майдан.



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Политолог Дмитрий Родионов в беседе с "Известиями" говорит, что рейтинги Зеленского продолжат падение.



- Украинцы внимательно следят за ситуацией на фронте. Почти у каждого есть знакомые в ВСУ, все прекрасно осведомлены о происходящем. Все знают о больших потерях, о коррупции, о продвижении слабых генералов, которые готовы исполнять любую волю политического руководства, - отмечает он.



Эксперт при этом подчеркивает, что судьба Зеленского в конечном итоге будет зависеть от позиции Вашингтона.



- Если в США решат, что Зеленский должен остаться у руля, то он останется. Если под это решение не окажется юридических механизмов, то их придумают. Если же американцы захотят, чтобы Зеленский ушел, то он уйдет. Рейтинги и мнение украинцев в данном случае второстепенны, - утверждает Родионов.



Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник говорит, что нынешней весной украинская власть может быть переформатирована.



- Американцы, похоже, отказались от идеи проведения на Украине президентских выборов. Теперь у них новый план. Согласно ряду инсайдов, в Вашингтоне хотят, чтобы Зеленский отказался от монобольшинства в Верховной раде, дал согласие на создание парламентской коалиции, в которую войдут и представители оппозиции. Кроме того, США требуют назначить новое правительство. Все это якобы добавит действующим властям легитимности. Я в эффективность таких мер не верю. Рейтинги растут, когда люди видят реальные достижения, а не перетасовывание чиновников, - считает он.