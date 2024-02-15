Огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула в Актау

00:40 17.02.2024

В Актау на территории Индустриального парка огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула, сообщает Zakon.kz.



По информации ДЧС Мангистауской области, ЧП произошло 16 февраля в 11:55 на территории индустриального парка Мангистау в пятой производственной зоне города Актау.



