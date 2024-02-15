 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.02.2024
02:31  Последний оплот тугайных джунглей. Сможет ли Таджикистан сберечь "Тигровую балку"?
02:24  Лоббисты ВПК – настоящие хозяева Америки
01:21  Гендиректор Атыраусского НПЗ (Запад Казахстана) обвинен коллегами в полном непрофессионализме
01:12  Израиль в Газе и хуситы на Красном море: свобода геноцида – против свободы судоходства, - Ю.Борисов
00:51  Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана (Виктор Долгалев из "Тиолайна") арестован
00:43  Беженцы, разруха и голод. Сектор Газа до и после начала войны
00:40  Огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула в Актау

00:33  Майдан или диктатура: к чему приведет падение рейтингов Зеленского, - "Известия"
00:20  Латвия признала правильным убийство русских стариков
00:10  УкрВермахт несет страшные потери под Авдеевкой
00:09  Полмиллиарда долларов обещают вложить катарские инвесторы в сельское хозяйство Казахстана
00:08  Политические последствия смерти Навального, - М.Ростовский
00:04  "Хезболла" готовит ограниченную месть, - Э.Байназаров
00:00  Вселенский патриархат ведет к расколу православия, - Александр Чаусов
Пятница, 16.02.2024
22:35  "Кровавый хаос": ВСУ массово побежали из Авдеевки по своим минным полям, - МК
21:42  Бежавший в США рос-банкир Тиньков признан в РФ "иноагентом"
19:06  Навальный умер в "Полярном волке"
19:05  Ступени национализма в Южной Азии, - Сергей Кожемякин
19:02  Хищения военных поставок США на Украину – только верхняя часть айсберга, - В.Катасонов
12:27  "Джахангир-наме" как памятник эстетической мысли, - П.Густерин
12:22  В Актюбинской области пытаются спасти могилу Акпан батыра от черных золотоискателей
12:13  Узбекистан занял 148-е место (из 167) в "рейтинге демократии" от EIU
12:11  Американской демократии грозят безвозвратные изменения, - Пол Кругман
12:08  Как ИИ-революция навсегда изменит политику, культуру и СМИ, - Reuters Institute
12:07  Бахадир Наметов – жизнь и подвиги героя Афганской войны
12:05  "Скоро бомбанет по-настоящему". Кого заменят нейросети в первую очередь
12:03  Урожай под угрозой: будут ли казахстанцы есть колбасу из саранчи, - Римма Гахова
12:01  Политика Туркменистана в условиях транзита власти, - Дина Малышева
12:00  РФ советуют китайские методы борьбы с коррупцией
11:58  Кто и за что убил тадж-банкира Исматуллоева? (подробности дела)
11:57  Что стоит за вживлением в мозг первому человеку чипа?
11:55  США и российский уран: что кому нужнее? - В.Прохватилов
06:52  Россия потихоньку (через ОАЭ) выкупает свои недостроенные газовые танкеры у Южной Кореи
06:46  Россия потеряла в Черном море еще один корабль - БДК "Цезарь Куников"?
06:38  Битва за Авдеевку: "Армия Венка" в лице 3-й ОДШБр отступает в Ласточкино
01:29  Будущее Газы: гетто или палестинский рай? Какую участь готовят сектору израильтяне, - Е.Пустовойтова
01:21  Вместо олигарха Кулибаева МОК Казахстана хочет возглавить боксер Головкин
01:06  Таджикский историк Гафур Шерматов награжден российским Орденом Дружбы
00:54  Туркменистан впервые раскрыл статистику по проституции и ранним бракам
00:33  Виталий Трофимов: Геополитика - это судьба, или Зачем планете БРИКС?
00:31  Слава санкциям? Успехи России раздражают Запад, - Иван Полетаев
00:20  Юрий Тавровский: США против Китая: пять авианосцев для "Восточного фронта"
00:11  Илья Титов: Миссия Карлсона, или Как не слететь с крыши...
00:05  Э.Биров: Свободный мир интернета - миф
00:03  Вл.Овчинский: Тайваньский "квест": кто и куда будет двигаться
Четверг, 15.02.2024
21:59  Скончался замечательный российский публицист-патриот Константин Душенов
20:47  КНР требует от Тайваня ответа за гибель своих рыбаков
20:37  Арабские союзники сопротивляются авиарейдам Пентагона, - НГ
14:31  Душанбинские рынки "Саховат" и "Ганджина" будут снесены
14:30  Бывшего президента Франции Саркози приговорили к шести месяцам каталажки
14:14  "Афганская война еще не закончена..", - Марат Абдушкуров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Беженцы, разруха и голод. Сектор Газа до и после начала войны
00:43 17.02.2024

Более 85% населения анклава покинули свои дома.

Почти 2 миллиона жителей сектора Газа - более 85% его населения - покинули свои дома за четыре месяца, прошедшие с начала военной операции Израиля в ответ на нападение ХАМАС 7 октября. Такие данные приводят гуманитарные организации, передает Би-би-си.

Сектор находится под контролем ХАМАС с 2007 года. Израиль заявляет, что намерен уничтожить военный и политический потенциал этой группировки, которая, в свою очередь, открыто декларирует своей целью уничтожение еврейского государства.

Сектор Газа - густонаселенный анклав длиной 41 км и шириной 10 км, омываемый Средиземным морем с одной стороны и отгороженный барьером от Израиля и Египта на границах. По словам высокопоставленного представителя ООН, он "просто стал непригодным для жизни".

Перед вторжением Израиль предупредил гражданское население о необходимости эвакуироваться из северной половины сектора.

В зону эвакуации входил город Газа - самый густонаселенный район сектора. Пограничный переход "Эрез" на северной границе с Израилем был закрыт, поэтому у жителей эвакуируемой зоны не было другого выбора, кроме как направиться на юг.

Районы эвакуации на юге Газы

Сейчас Армия обороны Израиля сосредоточила свои операции на юге Газы. Основные городские районы на юге - Хан-Юнис и Рафах - подверглись бомбардировкам, израильские войска вступают в столкновения с боевиками ХАМАС.

Палестинцам, в том числе тем, кто бежал от боев на севере, приказали переместиться в так называемую "безопасную зону" в Аль-Маваси, тонкую полоску преимущественно сельскохозяйственных земель вдоль побережья Средиземного моря, недалеко от границы с Египтом.

Как заявили в ООН, бои в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Бале уже заставили десятки тысяч людей бежать в южный район Рафах, где более миллиона человек "зажаты в крайне перенаселенном пространстве".

По данным ООН, чуть более 75% населения Газы - около 1,7 миллиона человек - уже были зарегистрированными беженцами до того, как Израиль призвал палестинцев покинуть север Газы.

По определению ООН, палестинские беженцы - это люди, "местом жительства которых была Палестина в период с 1 июня 1946 года по 15 мая 1948 года и которые потеряли дом и средства к существованию в результате войны 1948 года". Их дети также могут оформить статус беженца.

Большинство населения Газы перемещено

Более 500 тысяч таких беженцев до последней войны находились в восьми переполненных лагерях, расположенных по всей территории сектора.

После предупреждений Израиля число перемещенных лиц быстро увеличилось, и с 7 октября уже 1,9 миллиона человек покинули свои дома, сообщает ООН.

В среднем до начала конфликта в Газе проживало более 5700 человек на квадратный километр (это сравнимо со средней плотностью населения в Лондоне), но в городе Газа, самом густонаселенном районе, этот показатель превышал 9000 человек.

Более половины населения Газы сейчас согнали в Рафах - город, где до эвакуации жили 250 тысяч человек.

По словам координатора ООН по оказанию гуманитарной помощи Мартина Гриффитса, условия их жизни ужасны: "Им не хватает самого необходимого для выживания, их преследуют голод, болезни и смерть".

ООН предупреждает, что переполненность мест размещения беженцев в центральных и южных районах Газы стала серьезной проблемой.

Многие из них разместились в зданиях школ, и порой в одной классной комнате живут десятки людей. Другие семьи живут в палатках или стихийно располагаются где придется, в том числе на свалках.

Площадь района, заставленного новыми палатками, появившимися с начала декабря до середины января вблизи египетской границы, составила около 3,5 кв. км - это почти 500 футбольных полей.

На спутниковых снимках, сделанных 15 октября и 14 января, видны разительные перемены - теперь почти каждый клочок доступной, незастроенной земли в северо-западном районе Рафаха превратился в убежище для перемещенных лиц.

Израиль уже нанес сотни авиаударов по Газе. По данным американской разведки, с которыми ознакомилась CNN, с начала конфликта Израиль израсходовал более 29 тысяч бомб и ракет, нанеся значительный ущерб зданиям и инфраструктуре.

Власти анклава говорят, что с начала конфликта более 50% жилых домов в Газе были разрушены, стали непригодными для проживания или получили повреждения. По их словам, у более полумиллиона человек не осталось жилья, а многие другие не смогут вернуться сразу после окончания конфликта из-за повреждений окружающей инфраструктуры.

На приведенной ниже карте, составленной на основе анализа спутниковых данных Кори Шером из аспирантуры Городского университета Нью-Йорка и Джеймоном Ван Ден Хоком из Университета штата Орегон, показано, какие городские районы подверглись наибольшему разрушению с начала конфликта.

По их данным, по меньшей мере 150 тысяч зданий по всему сектору Газа повреждены. Северная часть сектора и город Газа пострадали больше всего: по меньшей мере 70% зданий в них получили повреждения, но, согласно проведенному анализу, до 62% зданий в Хан-Юнисе также повреждены.

Карта повреждения зданий в Газе

Многие медицинские учреждения больше не могут функционировать из-за повреждений, нанесенных бомбами, или из-за нехватки материалов и топлива.

По данным ООН, больницы перегружены, и только 13 из 36 больниц Газы все еще частично функционируют.

Более 1200 израильтян и иностранных граждан были убиты во время нападения ХАМАС 7 октября. С тех пор, по данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате израильских авиаударов и операций погибло более 27 тыс. палестинцев, в том числе около 8 тыс. детей.

Би-би-си трудно проверить эти данные, но Всемирная организация здравоохранения ООН (ВОЗ) заявляла, что у нее нет оснований считать эти цифры недостоверными.

Авиаудары сопровождались "полной блокадой" Газы со стороны Израиля с прекращением поставок электричества, продовольствия и топлива, а также военными действиями на земле.

ЦАХАЛ начал свои наземные операции, продвигаясь в Газу с северо-запада вдоль побережья и на северо-восток в районе Бейт-Хануна. Через несколько дней израильские войска пересекли центральную часть анклава к югу от города Газа.

Бронированные бульдозеры прокладывали маршруты для танков и войск - израильские войска пытались очистить территорию от боевиков ХАМАС, базирующихся на севере Газы.

Разрезав Газу на две части, израильтяне продвинулись дальше в город Газа, где столкнулись с сопротивлением ХАМАС. Хотя в некоторых районах еще продолжаются столкновения, аналитики из Института изучения войны говорят, что израильские войска постепенно берут под свой контроль северную часть Газы.

Как израильские войска продвигались в северную часть Газы

На снимке ниже, опубликованном ЦАХАЛ, показаны танки и бронированные бульдозеры на пляже возле города Газа.

На фотографии того же пляжа, сделанной прошлым летом, видно, как люди в Газе наслаждаются хорошей погодой.

Еще до начала нынешнего конфликта около 80% населения Газы нуждалось в гуманитарной помощи, и хотя Израиль разрешил ввозить ограниченное ее количество из Египта, гуманитарные организации утверждают, что этого далеко не достаточно.

По данным Всемирной продовольственной программы, половина населения Газы голодает, а 90% жителей регулярно целыми днями остаются без еды.

Семидневное прекращение огня в конце ноября позволило агентствам отправлять в Газу в среднем 170 грузовиков и 110 тыс. литров топлива в день, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Грузовики с помощью по-прежнему прибывают в Газу, но ВОЗ предупреждает, что доставка этой помощи "по-прежнему сталкивается с почти непреодолимыми трудностями", поскольку район подвергается интенсивным бомбардировкам, в нем часто ограничивают движение транспорта, отключают связь и не хватает топлива.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/world/20240216/bezhentsi-razruha-i-golod-sektor-gaza-do-i-posle-nachala-voini

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708119780


Новости Казахстана
- Депутаты инициировали закон для улучшения ситуации с дефицитом пастбищ
- Олжас Бектенов призвал "Шеврон" увеличить долю закупок товаров у казахстанских компаний
- Нужно пересмотреть модель финансирования спортивной отрасли - Тамара Дуйсенова
- Аида Балаева: Министерство будет и дальше вносить весомый вклад в построение Справедливого Казахстана
- Повторное использование сточных вод обсудили в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев провел встречу со студентами и преподавателями Казахского университета технологии и бизнеса
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане
- Мажилис принял закон о запрете въезда в страну для террористов и экстремистов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  