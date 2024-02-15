Беженцы, разруха и голод. Сектор Газа до и после начала войны

00:43 17.02.2024

Более 85% населения анклава покинули свои дома.



Почти 2 миллиона жителей сектора Газа - более 85% его населения - покинули свои дома за четыре месяца, прошедшие с начала военной операции Израиля в ответ на нападение ХАМАС 7 октября. Такие данные приводят гуманитарные организации, передает Би-би-си.



Сектор находится под контролем ХАМАС с 2007 года. Израиль заявляет, что намерен уничтожить военный и политический потенциал этой группировки, которая, в свою очередь, открыто декларирует своей целью уничтожение еврейского государства.



Сектор Газа - густонаселенный анклав длиной 41 км и шириной 10 км, омываемый Средиземным морем с одной стороны и отгороженный барьером от Израиля и Египта на границах. По словам высокопоставленного представителя ООН, он "просто стал непригодным для жизни".



Перед вторжением Израиль предупредил гражданское население о необходимости эвакуироваться из северной половины сектора.



В зону эвакуации входил город Газа - самый густонаселенный район сектора. Пограничный переход "Эрез" на северной границе с Израилем был закрыт, поэтому у жителей эвакуируемой зоны не было другого выбора, кроме как направиться на юг.



Районы эвакуации на юге Газы



Сейчас Армия обороны Израиля сосредоточила свои операции на юге Газы. Основные городские районы на юге - Хан-Юнис и Рафах - подверглись бомбардировкам, израильские войска вступают в столкновения с боевиками ХАМАС.



Палестинцам, в том числе тем, кто бежал от боев на севере, приказали переместиться в так называемую "безопасную зону" в Аль-Маваси, тонкую полоску преимущественно сельскохозяйственных земель вдоль побережья Средиземного моря, недалеко от границы с Египтом.



Как заявили в ООН, бои в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Бале уже заставили десятки тысяч людей бежать в южный район Рафах, где более миллиона человек "зажаты в крайне перенаселенном пространстве".



По данным ООН, чуть более 75% населения Газы - около 1,7 миллиона человек - уже были зарегистрированными беженцами до того, как Израиль призвал палестинцев покинуть север Газы.



По определению ООН, палестинские беженцы - это люди, "местом жительства которых была Палестина в период с 1 июня 1946 года по 15 мая 1948 года и которые потеряли дом и средства к существованию в результате войны 1948 года". Их дети также могут оформить статус беженца.



Большинство населения Газы перемещено



Более 500 тысяч таких беженцев до последней войны находились в восьми переполненных лагерях, расположенных по всей территории сектора.



После предупреждений Израиля число перемещенных лиц быстро увеличилось, и с 7 октября уже 1,9 миллиона человек покинули свои дома, сообщает ООН.



В среднем до начала конфликта в Газе проживало более 5700 человек на квадратный километр (это сравнимо со средней плотностью населения в Лондоне), но в городе Газа, самом густонаселенном районе, этот показатель превышал 9000 человек.



Более половины населения Газы сейчас согнали в Рафах - город, где до эвакуации жили 250 тысяч человек.



По словам координатора ООН по оказанию гуманитарной помощи Мартина Гриффитса, условия их жизни ужасны: "Им не хватает самого необходимого для выживания, их преследуют голод, болезни и смерть".



ООН предупреждает, что переполненность мест размещения беженцев в центральных и южных районах Газы стала серьезной проблемой.



Многие из них разместились в зданиях школ, и порой в одной классной комнате живут десятки людей. Другие семьи живут в палатках или стихийно располагаются где придется, в том числе на свалках.



Площадь района, заставленного новыми палатками, появившимися с начала декабря до середины января вблизи египетской границы, составила около 3,5 кв. км - это почти 500 футбольных полей.



На спутниковых снимках, сделанных 15 октября и 14 января, видны разительные перемены - теперь почти каждый клочок доступной, незастроенной земли в северо-западном районе Рафаха превратился в убежище для перемещенных лиц.



Израиль уже нанес сотни авиаударов по Газе. По данным американской разведки, с которыми ознакомилась CNN, с начала конфликта Израиль израсходовал более 29 тысяч бомб и ракет, нанеся значительный ущерб зданиям и инфраструктуре.



Власти анклава говорят, что с начала конфликта более 50% жилых домов в Газе были разрушены, стали непригодными для проживания или получили повреждения. По их словам, у более полумиллиона человек не осталось жилья, а многие другие не смогут вернуться сразу после окончания конфликта из-за повреждений окружающей инфраструктуры.



На приведенной ниже карте, составленной на основе анализа спутниковых данных Кори Шером из аспирантуры Городского университета Нью-Йорка и Джеймоном Ван Ден Хоком из Университета штата Орегон, показано, какие городские районы подверглись наибольшему разрушению с начала конфликта.



По их данным, по меньшей мере 150 тысяч зданий по всему сектору Газа повреждены. Северная часть сектора и город Газа пострадали больше всего: по меньшей мере 70% зданий в них получили повреждения, но, согласно проведенному анализу, до 62% зданий в Хан-Юнисе также повреждены.



Карта повреждения зданий в Газе



Многие медицинские учреждения больше не могут функционировать из-за повреждений, нанесенных бомбами, или из-за нехватки материалов и топлива.



По данным ООН, больницы перегружены, и только 13 из 36 больниц Газы все еще частично функционируют.



Более 1200 израильтян и иностранных граждан были убиты во время нападения ХАМАС 7 октября. С тех пор, по данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате израильских авиаударов и операций погибло более 27 тыс. палестинцев, в том числе около 8 тыс. детей.



Би-би-си трудно проверить эти данные, но Всемирная организация здравоохранения ООН (ВОЗ) заявляла, что у нее нет оснований считать эти цифры недостоверными.



Авиаудары сопровождались "полной блокадой" Газы со стороны Израиля с прекращением поставок электричества, продовольствия и топлива, а также военными действиями на земле.



ЦАХАЛ начал свои наземные операции, продвигаясь в Газу с северо-запада вдоль побережья и на северо-восток в районе Бейт-Хануна. Через несколько дней израильские войска пересекли центральную часть анклава к югу от города Газа.



Бронированные бульдозеры прокладывали маршруты для танков и войск - израильские войска пытались очистить территорию от боевиков ХАМАС, базирующихся на севере Газы.



Разрезав Газу на две части, израильтяне продвинулись дальше в город Газа, где столкнулись с сопротивлением ХАМАС. Хотя в некоторых районах еще продолжаются столкновения, аналитики из Института изучения войны говорят, что израильские войска постепенно берут под свой контроль северную часть Газы.



Как израильские войска продвигались в северную часть Газы



На снимке ниже, опубликованном ЦАХАЛ, показаны танки и бронированные бульдозеры на пляже возле города Газа.



На фотографии того же пляжа, сделанной прошлым летом, видно, как люди в Газе наслаждаются хорошей погодой.



Еще до начала нынешнего конфликта около 80% населения Газы нуждалось в гуманитарной помощи, и хотя Израиль разрешил ввозить ограниченное ее количество из Египта, гуманитарные организации утверждают, что этого далеко не достаточно.



По данным Всемирной продовольственной программы, половина населения Газы голодает, а 90% жителей регулярно целыми днями остаются без еды.



Семидневное прекращение огня в конце ноября позволило агентствам отправлять в Газу в среднем 170 грузовиков и 110 тыс. литров топлива в день, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).



Грузовики с помощью по-прежнему прибывают в Газу, но ВОЗ предупреждает, что доставка этой помощи "по-прежнему сталкивается с почти непреодолимыми трудностями", поскольку район подвергается интенсивным бомбардировкам, в нем часто ограничивают движение транспорта, отключают связь и не хватает топлива.



Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/world/20240216/bezhentsi-razruha-i-golod-sektor-gaza-do-i-posle-nachala-voini