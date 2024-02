Израиль в Газе и хуситы на Красном море: свобода геноцида – против свободы судоходства, - Ю.Борисов

Мифическая западная коалиция явно проигрывает оси сопротивления американо-израильской агрессии на Ближнем Востоке



16.02.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Число погибших в результате массированного удара Израиля 12 февраля по городу Рафах на юге Газы у границы с Египтом возросло до 100 человек, более 230 ранено, сообщает вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen. Большинство погибших и пострадавших во время бомбардировки – женщины и дети. Ранее сообщалось о прицельных ударах ВВС Израиля по мечетям "Аль-Худа" и "Аль-Рахма" в Рафахе, где находится множество беженцев. Палестинский Красный Полумесяц сообщал об обстреле жилых домов в окрестностях штаб-квартиры организации.



Для того чтобы читатель лучше понимал, по каким целям сейчас наносит удары израильская авиация, достаточно взгляда на спутниковые снимки:



Это лагерь беженцев в районе Рафаха у границы с Египтом. После нападения Израиля на Газу здесь возникло огромное скопление беженцев с севера сектора: по разным данным, от 870 тыс. до 1,1 млн. человек.



Таким образом, вся эта масса людей, в своем большинстве гражданских, среди которых огромное количество женщин и детей, являются беззащитными целями для израильских бомбардировок.



Масштаб человекоубийства в данном случае может превзойти все то, что мир до сих пор видел на севере Газы и что уже называют не иначе как преступлением геноцида.



Разумеется, стоящие за спиной Израиля США не предпринимают практически никаких мер для обуздания откровенно зарвавшегося режима Нетаньяху, явно решившего идти до конца, очевидно, понимая, что только продолжение войны может гарантировать его дальнейшее пребывание у власти.



Вместо оказания сколь-нибудь существенного давления на Тель-Авив в Вашингтоне занялись своего рода "нанайской борьбой" с ирано-йеменской коалицией, демонстрируя, по сути, полную неэффективность своих вооруженных сил, стянутых в регион Ближнего Востока. Бесперспективный характер этой борьбы красноречиво иллюстрируется так называемыми военными сводками Центрального командования, сводящимися к перечислению якобы нанесенных ударов по хуситам без каких-либо видимых последствий для противника. И, что самое главное, без даже мало-мальски заметных изменений военно-стратегической ситуации в пользу США и их так называемых союзников.



Вот один из образчиков военно-бюрократического словоблудия Пентагона:



"Силы хуситов в Йемене продолжают атаковать торговые суда как в Красном море, так и в Аденском заливе. Центральное командование США (CENTCOM) продолжило почти ежедневные удары в целях самообороны в контролируемых хуситами районах Йемена в ответ, определив, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе. Эти действия ЦЕНТКОМ защищают свободу судоходства и делают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов.



В субботу силы ЦЕНТКОМ успешно нанесли удары в целях самообороны по двум беспилотным надводным кораблям и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам к северу от Аль-Худайды в Йемене, которые были готовы запустить по кораблям в Красном море.



В пятницу силы ЦЕНТКОМ нанесли удары в целях самообороны по двум мобильным беспилотным надводным кораблям, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной мобильной крылатой ракете наземного нападения, которые были подготовлены к запуску по кораблям в Красном море.



В четверг силы ЦЕНТКОМ нанесли семь ударов в целях самообороны по четырем беспилотным надводным кораблям хуситов и семи мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были подготовлены к запуску по кораблям в Красном море.



В среду силы ЦЕНТКОМ нанесли удары в целях самообороны по двум хуситским мобильным противокорабельным крылатым ракетам, подготовленным к запуску по кораблям в Красном море.



Позже в тот же день силы ЦЕНТКОМ нанесли второй удар по готовящейся к запуску мобильной крылатой ракете наземного нападения хуситов.



Во вторник хуситы выпустили ракеты по двум кораблям, которые, по их словам, были американским и британским, согласно сообщению в социальной сети X.



Хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет, сообщило ЦЕНТКОМ в пресс-релизе во вторник вечером. Три ракеты были нацелены на корабль MV Star Nasia, проходящий транзитом через Аденский залив, а три других, вероятно, были нацелены на Morning Tide.



По данным Reuters, Morning Tide ходит под флагом Барбадоса и принадлежит британской компании Furadino Shipping. По данным Центрального командования, все три ракеты упали в море.



В понедельник силы ЦЕНТКОМ нанесли удар в порядке самообороны по двум взрывоопасным беспилотным надводным машинам хуситов.



По состоянию на понедельник авианосная ударная группа "Эйзенхауэра" действовала в Красном море.



Совет Безопасности ООН 10 января одобрил резолюцию, призывающую йеменскую повстанческую группировку хуситов "прекратить свои наглые" нападения в Красном море. Объявленная 18 декабря операция "Страж процветания" представляет собой многонациональную кампанию по обеспечению свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе в рамках существующей Объединенной оперативной группы 153".



В сравнении с этим заведомо непроверяемым перечислением "могучих ударов" Пентагона оперативная сводка военного командования Йемена (хуситы) выглядит куда более информативной, а главное – убедительной, сопровождаемой выводами, полностью соответствующими известной всему миру печальной для Запада обстановке в районе Красного море и Суэцкого канала:



"В Вашингтоне понимают, что совершили большую ошибку, напрямую вступив в агрессию против Йемена. Йемен не приемлет угроз и не знает ни капитуляции, ни страха. Поэтому администрация Байдена строит планы, чтобы справиться с новой реальностью в Красном море и Персидском заливе, в том числе изучает три плана, такие как активизация операций по преследованию судов с контрабандой оружия, террористические акты против йеменских лидеров и третий, описываемый как самый сложный, – поддержка наземных операций в Йемене.



Однако, как считают наблюдатели, эти варианты не принесут Западу никакого эффекта или пользы, поскольку Йемен имеет опыт наземных сражений и преуспел в них. Битва при Ходейде – лучший тому пример. Несмотря на то что крупные силы коалиции, собранные в результате американо-саудовской агрессии в 2017 году, попытались вторгнуться в Ходейду и взять ее под контроль, они в конечном итоге потерпели неудачу, и эти крупные силы были вынуждены уйти и признать поражение от йеменских вооруженных сил. Поэтому экспериментировать с тем, что было опробовано, бесполезно, а любая авантюра с убийством лидеров не повлияет на ход битвы, потому что Йемен непоколебим и он не остановился, несмотря на мученическую смерть нескольких выдающихся лидеров.



Разочарование будет продолжать преследовать Америку, как пишет американская газета Politico, и поражения также будут преследовать их. США не могут сдержать йеменские вооруженные силы, а эскалация войны на море будет дорогостоящей и рискованной, о чем также пишут американские СМИ. Они подтверждают, что Йемен научился противостоять американскому оружию за последние годы агрессии против Йемена, разгромив сильнейших военных союзников США в регионе после "Израиля", а именно саудовскую и эмиратскую армии. Это ставит администрацию Байдена на порог политического поражения перед лицом Йемена".



По состоянию на данный момент антизападной "оси сопротивления" на Ближнем Востоке фактически удалось парализовать основную морскую торговую артерию через Красное море и Суэцкий пролив, соединяющую Западную Европу с Восточной Евразией. Все попытки Запада не допустить такого итога, в том числе и военными способами, с треском провалились.



Карта недавних инцидентов в районе Аденского залива и Красного моря, по данным Британского центра морской торговли. Среди меток постепенно начинают преобладать красные – они означают попытки атаковать или похитить торговые суда. За последнее время таких попыток не менее 20. Можно убедиться, что ракеты хуситов достают до целей в 200-километровой зоне, через которую проходят основные торговые пути.



Крупные судоходные компании, такие как AP Moller-Maersk A/S и D/S Norden A/S, предупреждают, что ситуация с безопасностью в Красном море продолжает ухудшаться, несмотря на усилия Запада по ограничению атак йеменских повстанцев-хуситов, пишет Bloomberg. Ранее японский судоходный гигант Mitsui OSK Lines Ltd. заявил, что перебои на маршруте могут продлиться в течение года. После начала нападений хуситов суда торгового флота избегают этого водного пути. Регион стал еще более нестабильным после того, как США и Великобритания нанесли авиаудары в середине прошлого месяца, что побудило крупных судовладельцев во всех секторах избегать этого региона. "Мы не наблюдаем пика уровня угрозы", – заявил генеральный директор Maersk Винсент Клерк. Количество или диапазон используемого для атак оружия расширяется, и "нет четкого представления о том, когда и как международное сообщество сможет мобилизоваться и гарантировать нам безопасный проход".



По-прежнему нет никаких признаков того, что "международное сообщество" в лице США и компании сможет найти сколько-нибудь эффективные способы выхода из сложившегося тупика, помимо существенных экономических потерь, наносящих Западу постоянно растущий репутационный ущерб в виде прямого доказательства его военной и, в частности военно-морской, несостоятельности. Американский атомный авианосец, уже больше месяца бессмысленно нарезающий круги у берегов Йемена в явной неспособности повлиять на ситуацию, – наглядное тому подтверждение.



В сочетании же с назревающим крупнейшим военным поражением США на театре первой большой сухопутной войны XXI века на Украине фактическая победа хуситов на Красном море может оказаться той самой соломинкой из восточной поговорки, которая сломала спину "верблюду" исчезающей американской гегемонии. Источник - Фонд стратегической культуры

