Лоббисты ВПК – настоящие хозяева Америки

02:24 17.02.2024 Более половины бюджетных расходов направляется на военные цели



16.02.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Конгресс США согласовал бюджет правительства на 2024 год в размере 1,59 трлн долл. Больше половины этой суммы, 886 млрд долл., будет направлено на оборонные расходы.



В середине декабря 2023 года палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год в размере 886 млрд долл. Ранее документ согласовал сенат.



Проект поддержали 310 законодателей, 118 высказались против. Еще шесть членов палаты воздержались.



Законопроект состоит из 3,1 тыс. страниц и предполагает, что на оборону выделят рекордные 886,3 млрд долл., на 3% (28 млрд долл.) больше, чем в прошлом финансовом году.



Неделей позже президент США Джо Байден без единого замечания подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год.



Большая часть этих астрономических средств будет направлена на закупки вооружений для Пентагона, существенное (сразу на 5,2 процента) повышение зарплат американским военнослужащим и инициативы по сдерживанию геополитических противников США.



В 2024 финансовом году Минобороны США потратит на системы вооружений более трети оборонного бюджета, 315 млрд долл., причем 175 млрд долл. уйдут на приобретение уже готовых образцов и еще $145 млрд - на создание, тестирование и обкатку новых систем. Бюджетные расходы на системы вооружений и боеприпасы являются выручкой оборонных компаний.



Если взглянуть на общую динамику оборонного бюджета США в последние годы, то видно, что он разбухает на глазах. Так, на 2021 год экс-президент Дональд Трамп запрашивал для Пентагона $752 млрд – на 100 с лишним миллиардов долларов меньше бюджета на нынешний год. Кстати, находившаяся тогда в оппозиции Демократическая партия жестко критиковала запрос администрации республиканца Трампа, называла его "бюджетом войны" и по мере возможностей урезала. Однако сегодня контролируемый теми же демократами сенат с легкостью (87 голосов за и 13 против) согласовал рекордные военные расходы, лишний раз подтвердив лицемерие американского истеблишмента.



Неуклонный год от года рост оборонного бюджета США обеспечивается, прежде всего, военно-промышленным лобби, которое потратило на проталкивание в конгрессе оборонного бюджета на 2024 год почти 70 млн. долл.



Одна из крупнейших лоббистских кампаний была направлена на закупку истребителей F-35, на сегодняшний день самого дорогого военного проекта США. Аналитики прогнозируют, что эта программа обойдется федеральному правительству в 1,7 трлн долл. в течение 60 лет.



Самолеты F-35 производятся компанией Lockheed Martin, одним из крупнейших оборонных подрядчиков с точки зрения как доходов, так и расходов на лоббирование.



Лоббирование закупки Пентагоном своего истребителя стоило Lockheed Martin около 7 млн долл. в первые два квартала 2023 года.



Топ-менеджеры крупнейших оборонных подрядчиков Пентагона не бегают в личном порядке по комитетам конгресса, а делегируют лоббистские полномочия знающим все ходы и выходы в коридорах законодательной власти лоббистам.



Лоббистская фирма theGROUP DC была крупнейшим получателем денег от Lockheed Martin для лоббирования программы F-35 в 2023 году.



В марте 2023 года глава theGROUP Артур Р. Коллинз внес более 25 тысяч долларов в комитет по сбору средств на избирательную кампанию сенатора Тима Кейна (демократ от штата Вирджиния), который является членом сенатского комитета по вооруженным силам и бюджету.



Для лоббирования закупок F-35 Lockheed Martin также наняла фирму Baker, Donelson, которая внесла пожертвования членам конгресса, занимающим должности, курирующие оборонный сектор, в том числе более 10 тысяч долларов комитету по сбору средств сенатора Кейна.



RTX (ранее – Raytheon) является еще одним крупнейшим спонсором оборонного лоббирования. В первой половине 2023 года RTX потратила почти $6 млн на проталкивании закупок F-35, так как компания Pratt and Whitney, производящая двигатель F-135, стоящий на F-35, принадлежит RTX. 105 тысяч долларов ушло на политические взносы членам комитетов палаты представителей и сената по вооруженным силам. Взамен RTX получила контракт на $306 млн на производство двигателя F-135.



Заслуга в этом принадлежит лоббистской фирме The Roosevelt Group, заключившей с RTX контракт на сумму 120 тысяч долларов США на первые шесть месяцев 2023 года для лоббирования двигателя F135.



The Roosevelt Group внесла 8800 долларов пиарщикам сенатора Кейна, а также 14500 долларов в пользу сенатора Гэри Питерса (демократ от Мичигана), члена сенатского комитета по вооруженным силам.



General Dynamics выделила 205 тысяч долларов членам комитетов палаты представителей и сената по вооруженным силам. Член комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит (демократ от штата Вашингтон) получил из этой суммы 20 тысяч долларов.



У Смита прочные связи с PTX, так как бывший руководитель его аппарата в настоящее время занимает должность директора компании по связям с правительством.



В январе 2023 года президент Джо Байден объявил, что США предоставят Вооруженным силам Украины 31 танк M1 Abrams производства General Dynamics. Смит активно лоббировал эту акцию, а также курировал программу разработки новой модели танка Abrams.



Оборонный подрядчик L3Harris Technologies пожертвовал более 73 тысяч долларов на избирательную кампанию председателя комитета палаты представителей по вооруженным силам Майка Роджерса (республиканец от штата Алабама).



Роджерс получил больше всего пожертвований от оборонных лоббистов среди всех членов своего комитета – более 285 200 долларов.



В пресс-релизе, посвященном принятию оборонного бюджета на 2024 год, Роджерс подчеркнул, что основное внимание уделяется "инвестициям в более сильную противоракетную оборону и модернизацию наших средств ядерного сдерживания". С момента приобретения производителя ракетных двигательных установок Aerojet Rocketdyne в июле 2023 года L3Harris стала ключевым игроком в контрактах на ядерное сдерживание.



Стараниями Роджерса L3Harris Technologies получила контракт на сумму 36,6 млн долл. на техническое обслуживание МБР Trident.



Конгрессмен Роб Уиттман (республиканец от штата Вирджиния) получил второй по величине объем пожертвований от оборонных лоббистов в комитете палаты представителей по вооруженным силам. Крупнейшим спонсором Уиттмана был оборонный подрядчик General Atomics, который внес на его избирательную кампанию 24 600 долларов.



Уиттман добился включения в оборонный бюджет на 2024 год программ по автономным беспилотникам, разработкой которых занимается General Atomics.



Избирательные кампании сенаторов Тима Кейна и Роджера Уикера (республиканец от штата Миссисипи) были профинансированы оборонной кораблестроительной компанией Huntington Ingalls.



Кейн и Уикер добились заключения новых контрактов с Huntington Ingalls, чтобы "обеспечить значительный импульс программам кораблестроения ВМФ, отвергнув неадекватные планы президента Байдена в отношении флота".



Кейн также приложил усилия "по дальнейшей поддержке сотрудничества Австралии, Великобритании и США в рамках блока AUKUS", увеличив бюджетные расходы на строительство подводных лодок класса "Вирджиния", которые строятся на верфях Huntington Ingalls.



В оборонном бюджете на 2024 год также выделено более 590 млн долл. на военное строительство в родном штате Кейна, в том числе почти 345 млн долл. было выделено на крупнейшую в мире военно-морскую базу в Норфолке (штат Вирджиния).



Крупнейшие оборонные подрядчики Пентагона настолько тесно к нему привязаны, что даже свои офисы расположили в непосредственной близости от огромного здания Минобороны США. Но если взглянуть через проходящее мимо Пентагона шоссе, можно увидеть еще одно величественное офисное здание с большими буквами на крыше: Boeing, второй по величине оборонный подрядчик страны.



Чуть дальше, в нескольких минутах езды, расположен офис Lockheed Martin – крупнейшего оборонного подрядчика США. Фактически все пять крупнейших оборонных подрядчиков Америки имеют офисы в Северной Вирджинии, причем неподалеку от Пентагона.



"Неудивительно, что эти компании сгруппировались вокруг Пентагона, иногда в нескольких минутах ходьбы от здания. Эта близость представляет собой тесную связь между гигантскими оборонными корпорациями и нашим министерством обороны… Есть талантливые и патриотичные американцы, которые работают в оборонной промышленности. И нет никаких сомнений в том, что государственное и частное сотрудничество помогло добиться реального прогресса в новых технологиях. Но сегодня дружба между оборонными лоббистами, конгрессом и пентагоном – то, что бывший президент Дуайт Д. Эйзенхауэр называл военно-промышленным комплексом – отклоняет бесчисленные решения, большие и малые, от законных интересов национальной безопасности в сторону желаний гигантских корпораций, которые процветают за счет денег налогоплательщиков", – пишет на своем сайте сенатор-демократ Элизабет Уоррен.



Комментируя рекордный оборонный бюджет США на 2024 год Уильям Д. Хартунг, старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси, пишет: "Эти огромные суммы направляются на поддержку ошибочной Стратегии национальной обороны, которая пытается достичь всего и везде: от победы в войне с Россией или Китаем до интервенции в Иране или Северной Корее и продолжения глобальной войны с терроризмом, которая предполагает военные действия как минимум в 85 странах. Придерживаться нынешней стратегии не только экономически расточительно, но и небезопасно не только для Америки, но и для всего мира. Это приводит к ненужным конфликтам, которые… слишком часто способствуют нестабильности в регионах, где ведутся эти конфликты, как это произошло с войнами в Ираке и Афганистане".



Стратегическое перенапряжение Америки усугубляется, по мнению авторитетного американского аналитика, неправомерным влиянием, оказываемым военной промышленностью и ее лоббистами в конгрессе, "подкрепленным более чем 83 миллионами долларов в виде пожертвований на предвыборную кампанию за последние два избирательных цикла и наймом 820 лоббистов".



Хартунг указывает, что американская оборонка получает слишком много бюджетных средств, что не соответствует ее реальному весу в народнохозяйственном комплексе Америки.



"Экономическая роль сектора вооружений резко снизилась за последние три десятилетия: с 3,2 миллиона прямых рабочих мест до всего лишь одного миллиона сейчас, что составляет лишь шесть десятых процента от национальной рабочей силы численностью более 160 миллионов человек", – указывает Хартунг.



Он считает, что Соединенные Штаты могли бы обеспечить свою безопасность за гораздо меньшие деньги, если бы они опирались не столько на военную силу, сколько на дипломатию и более реалистично и сдержанно рассматривая вызовы, исходящие от России и Китая.



Такой сдержанный поход мог бы сэкономить более 1,3 триллиона долларов в течение будущего десятилетия.



Такая гигантская экономия денег американских налогоплательщиков обернулась бы соответствующей недостачей в корпоративных закромах крупнейших подрядчиков Пентагона, их лоббистов и клиентов в законодательном корпусе Америки. Они-то и являются настоящими хозяевами Америки, невзирая на красивые слова о власти народа в Конституции США.



Поэтому гонка оборонных расходов США будет продолжаться и дальше до тех пор, пока американская экономика не рухнет под тяжестью своего собственного военно-промышленного комплекса. Источник - Фонд стратегической культуры

