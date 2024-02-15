Последний оплот тугайных джунглей. Сможет ли Таджикистан сберечь "Тигровую балку"?

02:31 17.02.2024 Эксперты считают, что этот заповедник единственное в мире место, где сохранились тугайные джунгли.







Первый в Таджикистане заповедник – "Тигровая балка" был создан 4 ноября 1938 года. В сентябре 2023 года "Тугайные леса заповедника Тигровая балка" были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таджикские эксперты надеются, что включение заповедника "Тигровая балка" в этот Список позволит сохранить его.



Ведь этот заповедник, по данным экспертов, единственное в мире место, где сохранились тугайные джунгли.



Заповедник "Тигровая балка" находится в долине реки Вахш. В начале 20 века здесь были тугайные леса напоминавшие настоящие джунгли из зарослей туранги (тополь сизолистный), лоха, различных кустарников, высокотравья, лиан и лугов, пишет Cabar.asia



В 30-е годы прошлого столетия из-за освоения Вахшской долины, площадь естественных природных комплексов все больше сокращалась.



Тогда власти приняли решение о создании здесь заповедника "Тигровая балка" для сохранения природного комплекса, характерного для южных пустынь и пойм рек Средней Азии, охраны редких животных и проведения разносторонних научных исследований.



В последующие годы территория заповедника была расширена до современного состояния.



Последний на планете



По словам научного сотрудника Института зоологии и паразитологии им. Е.Н.Павловского НАНТ Фаридуна Рахимова, сейчас общая площадь заповедника составляет около 50 тыс. гектаров территорий. Она охватывает обширный участок тугайных экосистем по берегам реки Вахш, участки бугристой песчаной пустыни Кашка-Кум, горы Буритау, а также низкогорья южных отрогов хребта Аруктау – горы Ходжа Козиен.



Заповедник непосредственно примыкает с четырех сторон к дехканским хозяйствам районов Джайхун, Кабодиен, Дусти и Шахритус. Водные объекты занимают 21,4% от общей площади заповедника.



По словам заведующего отделом наземных позвоночных животных Института зоологии и паразитологии им. Е.Н.Павловского НАНТ Рустама Муратова, заповедник "Тигровая балка" является последним на планете крупным резерватом уникальных сообществ тугайной флоры и фауны.



Единственным его аналогом является заповедник "Зеравшанский" в Узбекистане, площадь которого всего около 4000 га.



"Обширные массивы тугаев, существовавшие ранее в Афганистане и Иране, по последним данным почти полностью уничтожены, и на их месте располагаются сельскохозяйственные угодья", – утверждает Рустам Муратов.



20 сентября 2023 года на 45-ой сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО природный объект Таджикистана "Тугайные леса заповедника Тигровая балка" был включен в Список всемирного наследия.



Рустам Муратов является одним из авторов этой номинации заповедника "Тигровая балка". По его словам, это стало возможным благодаря успешному двухлетнему сотрудничеству Национальной академии наук РТ, Института географии РАН, Комитета охраны окружающей среды при правительстве РТ и Фонда "Охрана природного наследия" при поддержке кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы.



По словам специалистов, статус объекта Всемирного наследия в совокупности с его природоохранным значением дает возможность получения многих положительных моментов как для экологического аспекта, так и общегосударственной поддержки заповедника.



"Тигровая балка" без тигров



В первые годы создания заповедника здесь еще бродили туранские тигры. Однако сейчас этих животных в заповеднике нет. В Узбекистане и Казахстане последний раз туранских тигров видели в 1947 году, в Туркменистане в 53-м, в Таджикистане в 56-м.



В 1970 году туранского тигра признали вымершим видом официально. Генетически туранский тигр был очень схож с амурским, который в свою очередь обитает на Дальнем Востоке.



По мнению специалистов, основной причиной исчезновения тигров было нарушение среды их обитания и прямое преследование. Несмотря на то, что туранского тигра сохранить не удалось, название заповедника менять не стали.



Тугайные леса где обитал тигр интенсивно осваивались и превращались в хлопковые поля. По некоторым данным, в 30-е годы прошлого столетия, тугайные леса занимали площадь более 90 тыс. га., а спустя двадцать лет они сократились более чем втрое. И это за пределами территории "Тигровой балки".



По словам доцента кафедры экологии биологического факультета Таджикского национального университета Абдулло Давлатова, в 60-е годы первый директор заповедника "Тигровой балки", на то время уже пожилой генерал, Александров, рассказал ему, что в марте 1949 года он сам фотографировал след туранского тигра, и более на этой территории тигр не появлялся.



Рустам Муратов, рассказывает, что в августе 1970 года сам видел следы тигра в "Тигровой балке".



"В августе 1970 года, в "Тигровой балке" я собственными глазами видел следы тигра. Однажды, когда мы все были в краеведческом кружке, к нам присоединился егерь и рассказал о находке следов большой кошки. Он же закрыл след от возможных повреждений. Приехавшие московские специалисты тогда подтвердили, что это действительно след туранского тигра. Исходя из их исследования, он проник в Таджикистан со стороны нейтральной территории границы с Афганистаном, где сохранились большие острова", - говорит Муратов.



Другие редкие животные заповедника



По словам Рустама Муратова из редких животных в заповеднике встречаются бухарский олень (свыше 300 особей,), джейран, полосатая гиена, леопард (включены в Красную книгу МСОП). Из рыб: малый амударьинский лжелопатонос, большой амударьинский лжелопатонос, щуковидный жерех или лысач, аральский и туркестанский усачи.



Из пресмыкающихся: среднеазиатская степная черепаха, несколько видов геккончиков, круглоголовок, ящурок, восточный удавчик, песчаная эфа, среднеазиатская гюрза и др.



Из млекопитающих: белозубка-малютка, ласка, перевязка, камышовый кот, индийский дикобраз, тонкопалый суслик и др. Из птиц: белый аист, авдотка, дрофа-красотка, чернобрюхий рябок, стервятник, белоголовый сип и др..



Фаридун Рахимов утверждает, что в "Тигровой балке" птицам принадлежит первое место по разнообразию видового состава среди всех позвоночных животных заповедника. Наиболее богата и разнообразна орнитофауна тугайных лесов и пойменных озер.



В зарослях тугаев можно встретить черно-золотой или таджикский подвид обыкновенного фазана. По экспертной оценке орнитологов в заповеднике обитает 1200-1500 голов этого вида. Заповедник является своеобразным генетическим резерватом этого вида фазана для распространения по всей территории Вахшской долины и в целом южных районов республики. Всего в заповеднике гнездится, зимует и встречается на пролете более 240 видов птиц.



"В "Красную книгу Республики Таджикистан" и сопредельных стран включено 55 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, встречающихся в заповеднике. Это малый и большой бакланы, рыжие, серые и белые цапли, скопы, чайки, крачки, поганки, несколько видов куликов и прочие", – отметил Рахимов.



Рустам Муратов, уверен, что заповедник является местом обитания более чем 60 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения позвоночных животных Таджикистана и Центральной Азии.



Украшение заповедника - это бухарский (тугайный) олень. Это самый красивый подвид благородных оленей, и не зря в Центральной Азии его называют "хонгул", что означает "королевский цветок".



Флора заповедника также уникальна. Доцент кафедры экологии биологического факультета Таджикского национального университета, Абдулло Давлатов, который занимается изучением флоры "Тигровой балки" с 1965 года, отметил, что во флоре заповедника насчитывается 764 видов цветковых и 6 видов высших споровых растений, принадлежащих к 352 родам и 69 семействам.



Четыре вида растений произрастают исключительно на территории "Тигровой балки" и более нигде не встречаются.



По его словам, ценными кормовыми растениями являются 163 вида (21,16%), техническими растениями (изготовление красителей, волокон, строительных материалов и пр.) 52 вида (6,75%), лекарственными растениями 125 видов (16,23%), декоративными растениями 10 видов (1,29%). Медоносов во флоре заповедника более 70 видов (9,0%): хорошими пескоукрепителями являются более 40 видов (5,19%). Во флоре заповедника также имеется 19 видов (2,46%) ядовитых растений.



Сколько озер в заповеднике?



На территории заповедника насчитывается более десятка озер. Длина озер "Тигровой балки" может достигать от 2 до 5-6 км, чаще 3-4 км, а их ширина не превышает 100-200 метров. Максимальная глубина на отдельных участках некоторых озер может достигать 6,5-8 м. Это Дарье-куль и группа озер: Тухлое, Кирпичное, Корчовое, Большое и Малое Гуликовское. Вода в них солоноватая. Сюда впадают оросительные каналы района Дусти.



На 5-7 км ниже по течению расположена вторая группа озер: Подковье, Базовское и еще несколько безымянных заболоченных озер.



Озера "Тигровой балки" являются местом зимовки для более чем 85 видов околоводных и рыбоядных птиц. Они прилетают сюда из Северного Казахстана, Кыргызстана и Западной Сибири.



В "Тигровой балке" есть охотничий домик "Королевская дача", построенный в местности Полвон-тугай в начале 60-х годов. Сюда на охоту один раз приезжал афганский король Мухаммад Захир Шах. В честь его приезда был построен этот охотничий домик, так и осталось название "Королевская дача".



Потопы, пестициды и браконьеры угрожают заповеднику



По словам специалистов, за время своего существования заповедник подвергался многим испытаниям. Его передавали из одного ведомства в другое, отчуждали земли и вновь их возвращали, распахивали, вырубали и восстанавливали, заселяли беженцами, размещали воинские формирования и т.п. Но заповедник все-таки выжил и по сей день продолжает сохранять уникальные тугайные экосистемы.



"Необходима целая система мероприятий, направленных на охрану этого замечательного природного комплекса. Прежде всего необходимо сохранить водный режим, ритм орошения и затопления территории поймы. Если пойма в течение 2-3 лет и более не затопляется, то уровень грунтовых вод под этими почвами опускается до 3-5 метров, что приводит к сильному иссушению и засолению верхних (1-2 м) слоев почвы, в результате чего тугайная растительность высыхает и значительно изреживается", – говорит Абдулло Давлатов.



По его словам, основными причинами наличия угроз для существования заповедника – массовое освоение прилегающих к границе заповедника земель, отсутствие буферных зон, браконьерство, систематические лесные пожары, нелегальный выпас скота, снижения уровня воды в реке Вахш и незаконная вырубка леса.



Чрезвычайно серьезной проблемой продолжает оставаться не регулируемый сброс сточных вод с сельхозугодий, а также поступление в водоемы заповедника различных пестицидов.



"На примере заповедника "Тигровая балка" необходимо показать, насколько важно реанимировать деятельность остальных заповедников, заказников и национальных парков. Нормализация работы всех особо охраняемых территорий Таджикистана – это не только сохранение ценных эталонов природы, а также серьезное улучшение экологической среды", – заявил Абдулло Давлатов. Источник - Азия-Плюс

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