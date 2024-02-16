 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский загнал Запад в тупик: сместить нельзя убить, - СП
08:07 17.02.2024

С уходом начальника "квартала 95" пойдет под откос пропагандистская машина по героизации Украины
Евгений Берсенев

На офто: президент Украины Владимир Зеленский

Материал комментируют:
Владимир Джаралла Геворг Мирзаян

Западные покровители Зеленского, вероятно, примут решение избавиться от него, заявил в интервью YouTube-каналу "Да это так" директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он пояснил, что США, Великобритания и Германия могут пойти на организацию нового "майдана": спровоцируют протесты оппозиции, откажутся от дальнейших контактов с "токсичным" президентом, поставят под сомнение его легитимность.

Как известно, на Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, что означает отмену президентских выборов, запланированных на весну 2024 года. Именно отказ от их проведения может стать поводом для смещения Зеленского, поскольку Запад недоволен этим решением Банковой.

Кстати, ранее американский политолог Гордон Хан предположил, что украинского президента могут свергнуть из-за отказа пойти на переговоры с Москвой. В доказательство он привел появившуюся в конце 2023 г. запись телефонных переговоров Порошенко и олигарха Ахметова, они обсуждали осуществление государственного переворота.

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян убежден, что делегитимизация Зеленского для Запада представляется делом почти невозможным.

- Дело в том, что вокруг Зеленского, на его образе выстроена вся западная пропаганда в отношении Украины. Через него, такого "героического борца за добро и справедливость", создавался такой образ всей Украины. И чтобы делегитимизировать Зеленского, нужно рассказывать на каждом углу, какой он вор, коррупционер, неэффективный управленец, наркоман и тому подобные вещи. Но через подрыв данного образа будет производиться делегитимизация самой Украины, что для Запада, как можно догадаться, категорически неприемлемо.

"СП": Но если от него действительно желают избавиться?

- Если Запад настроен сместить Зеленского, а тот не хочет уходить, вариантов остается не так много, один из которых - убить. Это, конечно, чревато, ибо тот наверняка припрятал материалы, рассказывающие о неприглядной стороне деятельности тех или иных западных политиков, участвовавших в создании и разжигании украинского конфликта. И эти материалы, в случае чего, могут быть пущены в ход. Именно поэтому в настоящее время Запад в отношении того, что же делать со своим подопечным, находится в самом настоящем тупике.

"СП": То есть разговоры о серьезном недовольстве президентом Украины со стороны западных кураторов в связи с отменой выборов практического результата иметь не будут?

- Запад может быть недоволен чем угодно. Но что может сделать по данному поводу?

Крымский политолог и публицист Владимир Джаралла считает маловероятным сценарий очередного "майдана" с организацией протестов оппозиции, а также отказ ведущих политиков Запада от контактов с президентом Украины.

- На самом деле мы видим, что он готовится к новым встречам, а разного рода переговоры и поездки происходят у него постоянно. То есть текущая реальность с данными прогнозами не совпадает.

"СП": Но ведь информация о недовольстве Западом нынешним президентом Украины поступает регулярно. Видимо, оно все же существует.

- Да, но не стоит думать, что у Запада для замены Зеленского много вариантов. Им важно, чтобы при этой смене не произошло обвала ситуации. Скажем, вариант с военным переворотом там рассматривают в качестве крайней мере. Пока что ставка делается на закулисные переговоры: либо переформатирование правительства Зеленского и его вынужденный уход в отставку, либо другие средства закулисного давления.

Но вариант его делегитимизации они считают не слишком возможным, поскольку здесь надо учитывать большую информационную войну, которая велась все это время. И обыватель на Западе может задать вопрос: позвольте, ведь еще совсем недавно повсюду утверждалось, что Зеленский - герой, ведущий неравную борьбу. А теперь он предстает в образе варвара и врага. Что же произошло? Такая смена оценок действительно будет выглядеть странно. Есть еще крайний, но широко используемый прием: подвести Зеленского под орудийный удар, ликвидировать его чужими руками, убрав физически. Но это слишком уж радикальный метод. Конечно, Запад не пойдет на полную потерю Украины, пока она не уйдет из-под его контроля в результате побед русского оружия.

"СП": Если решение о замене Зеленского все же будет принято, кто может занять его место?

- Все зависит от того, какие задачи будет ставить Запад этой заменой: продолжение самоубийственной для украинцев, но выгодной кураторам борьбы с Россией, или же мирные переговоры. В зависимости от дальнейшего курса и будет выбрана фигура, которая наилучшим образом подойдет для него. Тот же Залужный может подойти как военный, осознавший все тяготы боевых действий и считающий нужным идти на мирные переговоры. Или, наоборот, будет ориентирован на продолжение борьбы.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708146420


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