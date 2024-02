На грани всеобщего проигрыша. О чем говорят на Мюнхенской конференции по безопасности, - Къ

10:46 17.02.2024 В Мюнхене в пятницу стартовала ежегодная международная конференция по безопасности. На открытии мероприятия генсек ООН Антониу Гутерриш констатировал, что "мир сталкивается с экзистенциальными вызовами", в то время как "мировое сообщество находится в самом расколотом и разобщенном состоянии за последние 75 лет". Преодолеть кризис, по его словам, можно, в том числе через установление "справедливого и устойчивого мира для Украины и для России". Но пока этого нет, и большинство западных участников форума говорили о необходимости вооружаться самим и вооружать Украину. С подробностями из Мюнхена - специальный корреспондент "Ъ" Елена Черненко.



Участники Мюнхенской конференции по безопасности (на фото в центре: генсек НАТО Йенс Столтенберг) уверены, что мир находится в глубоком кризисе



Стартовавшая в пятницу Мюнхенская конференция по безопасности - 60-я по счету, но праздничного настроения среди ее многочисленных высокопоставленных участников не ощущается. Что атмосфера в фешенебельном отеле Bayerischer Hof в эти дни будет скорее тревожной и пессимистичной, стало понятно еще накануне форума, когда вышел ежегодный аналитический доклад "Munich Security Report" о состоянии дел в Евро-Атлантике и мире. В этом году документ озаглавлен "Lose-Lose?", что можно условно перевести как "Взаимный проигрыш?" (см. "Ъ" от 13 февраля).



Из выступления генсека ООН следовало, что вопросительный знак в название доклада можно было бы и не ставить. Нынешний миропорядок, по оценке Антониу Гутерриша, мало для кого работает. "На самом деле я скажу так: он вообще ни для кого не работает,- признал генсек ООН.- Очевидно, что наш мир находится в глубоком кризисе. Глобальное управление в его нынешней форме укореняет разногласия и разжигает недовольство". По словам Антониу Гутерриша, "мир сталкивается с экзистенциальными вызовами", в то время как "мировое сообщество находится в самом расколотом и разобщенном состоянии за последние 75 лет". "Даже эра холодной войны была в некотором смысле менее опасной",- заявил он, добавив, что сегодня государства "делают все, что им заблагорассудится, не неся никакой ответственности". Среди текущих горячих точек он особо выделил эскалацию на Ближнем Востоке и конфликт вокруг Украины. "Нам крайне нужен справедливый и устойчивый мир для Украины, для России и для всего мира",- обратился к участникам конференции Антониу Гутерриш.



Большинство представителей западных стран (в Мюнхен приехали более 150 глав государств и правительств, министров иностранных дел и обороны со всего мира), судя по выступлениям первого дня, однако, считают, что условия для переговоров о мире на Украине пока не созданы.



Председатель конференции, бывший немецкий дипломат Кристоф Хойсген заявил, что не видит готовности российских властей к урегулированию конфликта дипломатическим путем.



Этим он обосновал и тот факт, что российскую официальную делегацию вновь, как и год назад, не пригласили на форум.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в минувшую среду, впрочем, дала понять, что российские официальные лица не поехали бы в Мюнхен, даже если бы их пригласили. "За последние годы наблюдали последовательную деградацию мюнхенской площадки… Помню, как начались эти очевидно выраженные кризисные явления, в том числе когда начала доминировать только одна сторона на Мюнхенской конференции - США. Дико наблюдать, как Соединенные Штаты, представляя другой континент, диктуют своим сателлитам и повестку дня, и выводы, к которым конференция должна прийти",- заявила она.



От имени США на открытии мероприятия выступила вице-президент Камала Харрис. Незадолго до начала сессии с ее участием стало известно о том, что в колонии умер оппозиционер Алексей Навальный. Комментируя эту новость, Камала Харрис заявила, что "какую бы историю они (власти РФ.- "Ъ") ни рассказывали, ответственность за это (смерть оппозиционера.- "Ъ") несет Россия". В схожем духе в Мюнхене высказывались и многие другие западные политики (с отдельным заявлением выступила и вдова Алексея Навального Юлия, присутствовавшая на конференции в качестве гостя).



Что же касается Камалы Харрис, то в целом ей, по данным американских СМИ, в ходе поездки в Мюнхен было важнее всего подуспокоить европейских союзников США, взбудораженных все более реальной перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Напомним, в свой первый срок на посту президента республиканец всерьез рассматривал вариант вывода США из НАТО, а на прошлой неделе заявил, что при нем американцы не стали бы защищать европейские страны, недостаточно тратящие на свою оборону, от возможного нападения со стороны России.



Камала Харрис же в своей речи подчеркнула, что США не могут позволить себе самоизолироваться и должны быть готовыми заступиться за своих союзников.



"Однако в Соединенных Штатах есть те, кто с этим не согласен,- сказала она, явно намекая на Дональда Трампа.- Они считают, что в интересах американского народа изолировать себя от мира, отказаться от обязательств перед нашими союзниками, поддерживать диктаторов и применять репрессии. Такое мировоззрение опасно, дестабилизирующе и недальновидно".



По словам Камалы Харрис, для администрации Джо Байдена "священная приверженность Соединенных Штатов НАТО остается непоколебимой". "Я уверена, что исполнение нашей давней роли глобального лидера отвечает фундаментальным интересам американского народа",- заявила она, обращаясь уже не столько к участникам форума, сколько к избирателям в США, а также, видимо, к конгрессменам, блокирующим выделение Украине очередного пакета помощи на $60 млрд.



Западные союзники Украины начали дискуссии об изменении механизма координации поставок вооружений ВСУ

Из выступления вице-президента следовало, что в Белом доме настроены убедить законодателей поддержать соответствующий законопроект, "чтобы обеспечить крайне важные вооружения и ресурсы, в которых Украина так сильно нуждается".



Европейские союзники США, однако, судя по выступлениям на сцене и разговорам в кулуарах конференции, все активнее готовятся к тому, что власть в Белом доме может смениться и им придется самим обеспечивать свою безопасность и поддерживать Украину. На этом фоне более заметную роль в европейских делах уже сейчас стремятся играть Германия и Франция. Обе страны уже заявили о намерении повысить траты на военные нужды (пока ни Берлин, ни Париж не выполняют требования НАТО о выделении на оборону 2% от своего ВВП). В пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения об укреплении сотрудничества в сфере безопасности.



Речи о гарантиях в духе пятой статьи Вашингтонского договора о создании НАТО (нападение на одного члена считается нападением на всех) не идет. Но в то же время Германия и Франция обещают Украине долгосрочное и всеобъемлющее содействие в укреплении ее обороноспособности. Ранее такое же соглашение с Украиной подписала Великобритания.



Олаф Шольц назвал заключенные в пятницу договоренности историческими. По его словам, Германия поддерживает Украину, так как это повышает ее собственную безопасность, а потому Берлин, как и Париж, будет помогать Киеву независимо от того, как поступит Вашингтон. На это, судя по всему, очень рассчитывает и Владимир Зеленский. "Мы рассчитываем не на одну Германию, мы рассчитываем на весь Европейский союз",- заявил он на пресс-конференции в Берлине после подписания нового соглашения с ФРГ. В то же время он выразил надежду, что "Соединенные Штаты Америки "не отпадут"".



Польша решила активизировать работу "Веймарского треугольника"

В субботу президента Украины ждут на конференции в Мюнхене. В прошлом году он обращался к участникам мероприятия по видеосвязи из Киева, но на этот раз ему, по сообщениям СМИ, особенно важно убедить западных союзников продолжать поддерживать его страну и не допустить наступления Ukraine fatigue ("усталость от Украины"). Сессия с украинским президентом намечена на утро субботы. Он будет выступать после канцлера ФРГ Олафа Шольца и перед дискуссией с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, эстонского премьера Каи Каллас и сенатора-республиканца Пита Рикеттса. Название этой сессии -"In it to win it: the future of Ukraine and transatlantic security" ("Участвовать, чтобы выиграть: будущее Украины и трансатлантической безопасности") - явно отсылает к докладу о возможном "всеобщем проигрыше".



Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, в прошлые годы регулярный участник Мюнхенской конференции, ознакомившись с докладом этого года, отметил, что "вместо прошлогодних победных фанфар" к его составителям пришло "трезвое понимание, что выигравших не будет". "Пока здравых выводов ожидать бесполезно: Запад по-прежнему хочет тушить пожар бензином - поставлять оружие, вводить санкции, отказываться от диалога,- написал сенатор в своем Telegram-канале.- Но уже всем понятно, что это - прямой путь к Lose-Lose".



Елена Черненко, Мюнхен

Газета "Коммерсантъ" №30 от 17.02.2024, стр. 1 Источник - Коммерсантъ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708155960





