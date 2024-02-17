 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.02.2024
13:14  Лола Каримова-Тилляева продала свой особняк Le Palais в Беверли-Хиллз (Калифорния) за $36 млн
13:12  Скандал с "девственницами от КазГУ": кому ржака, а кому... трагедия
12:57  Скончался известный казахстанский журналист Олег Ахметов
12:20  Общество потребления как оружие либерализма, - Эдуард Биров
12:05  Попов свара. Русскую православную церковь пытаются выбить из Африки
11:54  Почти 400 человек вызволили из снежного плена на дорогах в Казахстане
11:15  В.Овчинский: Что стоит за попытками Западами "урегулировать" конфликт в секторе Газа

11:08  Бишкек. ГУ "Кадастр" и Служба земельных ресурсов объединены в Госагентство
10:53  Условия участия в госпрограмме по репатриации в РФ стали проще
10:49  Афганистану одного формата мало. Проблемы контролируемой талибами страны обсуждают в разных составах
10:46  На грани всеобщего проигрыша. О чем говорят на Мюнхенской конференции по безопасности, - Къ
09:53  NYT: Израиль стоит за взрывами на газопроводе в Иране
08:07  Зеленский загнал Запад в тупик: сместить нельзя убить, - СП
07:12  Али Асадов переназначен на пост премьера Азербайджана
02:31  Последний оплот тугайных джунглей. Сможет ли Таджикистан сберечь "Тигровую балку"?
02:24  Лоббисты ВПК – настоящие хозяева Америки
01:21  Гендиректор Атыраусского НПЗ (Запад Казахстана) обвинен коллегами в полном непрофессионализме
01:12  Израиль в Газе и хуситы на Красном море: свобода геноцида – против свободы судоходства, - Ю.Борисов
00:51  Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана (Виктор Долгалев из "Тиолайна") арестован
00:43  Беженцы, разруха и голод. Сектор Газа до и после начала войны
00:40  Огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула в Актау
00:33  Майдан или диктатура: к чему приведет падение рейтингов Зеленского, - "Известия"
00:20  Латвия признала правильным убийство русских стариков
00:10  УкрВермахт несет страшные потери под Авдеевкой
00:09  Полмиллиарда долларов обещают вложить катарские инвесторы в сельское хозяйство Казахстана
00:08  Политические последствия смерти Навального, - М.Ростовский
00:04  "Хезболла" готовит ограниченную месть, - Э.Байназаров
00:00  Вселенский патриархат ведет к расколу православия, - Александр Чаусов
Пятница, 16.02.2024
22:35  "Кровавый хаос": ВСУ массово побежали из Авдеевки по своим минным полям, - МК
21:42  Бежавший в США рос-банкир Тиньков признан в РФ "иноагентом"
19:06  Навальный умер в "Полярном волке"
19:05  Ступени национализма в Южной Азии, - Сергей Кожемякин
19:02  Хищения военных поставок США на Украину – только верхняя часть айсберга, - В.Катасонов
12:27  "Джахангир-наме" как памятник эстетической мысли, - П.Густерин
12:22  В Актюбинской области пытаются спасти могилу Акпан батыра от черных золотоискателей
12:13  Узбекистан занял 148-е место (из 167) в "рейтинге демократии" от EIU
12:11  Американской демократии грозят безвозвратные изменения, - Пол Кругман
12:08  Как ИИ-революция навсегда изменит политику, культуру и СМИ, - Reuters Institute
12:07  Бахадир Наметов – жизнь и подвиги героя Афганской войны
12:05  "Скоро бомбанет по-настоящему". Кого заменят нейросети в первую очередь
12:03  Урожай под угрозой: будут ли казахстанцы есть колбасу из саранчи, - Римма Гахова
12:01  Политика Туркменистана в условиях транзита власти, - Дина Малышева
12:00  РФ советуют китайские методы борьбы с коррупцией
11:58  Кто и за что убил тадж-банкира Исматуллоева? (подробности дела)
11:57  Что стоит за вживлением в мозг первому человеку чипа?
11:55  США и российский уран: что кому нужнее? - В.Прохватилов
06:52  Россия потихоньку (через ОАЭ) выкупает свои недостроенные газовые танкеры у Южной Кореи
06:46  Россия потеряла в Черном море еще один корабль - БДК "Цезарь Куников"?
06:38  Битва за Авдеевку: "Армия Венка" в лице 3-й ОДШБр отступает в Ласточкино
01:29  Будущее Газы: гетто или палестинский рай? Какую участь готовят сектору израильтяне, - Е.Пустовойтова
01:21  Вместо олигарха Кулибаева МОК Казахстана хочет возглавить боксер Головкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На грани всеобщего проигрыша. О чем говорят на Мюнхенской конференции по безопасности, - Къ
10:46 17.02.2024

В Мюнхене в пятницу стартовала ежегодная международная конференция по безопасности. На открытии мероприятия генсек ООН Антониу Гутерриш констатировал, что "мир сталкивается с экзистенциальными вызовами", в то время как "мировое сообщество находится в самом расколотом и разобщенном состоянии за последние 75 лет". Преодолеть кризис, по его словам, можно, в том числе через установление "справедливого и устойчивого мира для Украины и для России". Но пока этого нет, и большинство западных участников форума говорили о необходимости вооружаться самим и вооружать Украину. С подробностями из Мюнхена - специальный корреспондент "Ъ" Елена Черненко.

Участники Мюнхенской конференции по безопасности (на фото в центре: генсек НАТО Йенс Столтенберг) уверены, что мир находится в глубоком кризисе

Стартовавшая в пятницу Мюнхенская конференция по безопасности - 60-я по счету, но праздничного настроения среди ее многочисленных высокопоставленных участников не ощущается. Что атмосфера в фешенебельном отеле Bayerischer Hof в эти дни будет скорее тревожной и пессимистичной, стало понятно еще накануне форума, когда вышел ежегодный аналитический доклад "Munich Security Report" о состоянии дел в Евро-Атлантике и мире. В этом году документ озаглавлен "Lose-Lose?", что можно условно перевести как "Взаимный проигрыш?" (см. "Ъ" от 13 февраля).

Из выступления генсека ООН следовало, что вопросительный знак в название доклада можно было бы и не ставить. Нынешний миропорядок, по оценке Антониу Гутерриша, мало для кого работает. "На самом деле я скажу так: он вообще ни для кого не работает,- признал генсек ООН.- Очевидно, что наш мир находится в глубоком кризисе. Глобальное управление в его нынешней форме укореняет разногласия и разжигает недовольство". По словам Антониу Гутерриша, "мир сталкивается с экзистенциальными вызовами", в то время как "мировое сообщество находится в самом расколотом и разобщенном состоянии за последние 75 лет". "Даже эра холодной войны была в некотором смысле менее опасной",- заявил он, добавив, что сегодня государства "делают все, что им заблагорассудится, не неся никакой ответственности". Среди текущих горячих точек он особо выделил эскалацию на Ближнем Востоке и конфликт вокруг Украины. "Нам крайне нужен справедливый и устойчивый мир для Украины, для России и для всего мира",- обратился к участникам конференции Антониу Гутерриш.

Большинство представителей западных стран (в Мюнхен приехали более 150 глав государств и правительств, министров иностранных дел и обороны со всего мира), судя по выступлениям первого дня, однако, считают, что условия для переговоров о мире на Украине пока не созданы.

Председатель конференции, бывший немецкий дипломат Кристоф Хойсген заявил, что не видит готовности российских властей к урегулированию конфликта дипломатическим путем.

Этим он обосновал и тот факт, что российскую официальную делегацию вновь, как и год назад, не пригласили на форум.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в минувшую среду, впрочем, дала понять, что российские официальные лица не поехали бы в Мюнхен, даже если бы их пригласили. "За последние годы наблюдали последовательную деградацию мюнхенской площадки… Помню, как начались эти очевидно выраженные кризисные явления, в том числе когда начала доминировать только одна сторона на Мюнхенской конференции - США. Дико наблюдать, как Соединенные Штаты, представляя другой континент, диктуют своим сателлитам и повестку дня, и выводы, к которым конференция должна прийти",- заявила она.

От имени США на открытии мероприятия выступила вице-президент Камала Харрис. Незадолго до начала сессии с ее участием стало известно о том, что в колонии умер оппозиционер Алексей Навальный. Комментируя эту новость, Камала Харрис заявила, что "какую бы историю они (власти РФ.- "Ъ") ни рассказывали, ответственность за это (смерть оппозиционера.- "Ъ") несет Россия". В схожем духе в Мюнхене высказывались и многие другие западные политики (с отдельным заявлением выступила и вдова Алексея Навального Юлия, присутствовавшая на конференции в качестве гостя).

Что же касается Камалы Харрис, то в целом ей, по данным американских СМИ, в ходе поездки в Мюнхен было важнее всего подуспокоить европейских союзников США, взбудораженных все более реальной перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Напомним, в свой первый срок на посту президента республиканец всерьез рассматривал вариант вывода США из НАТО, а на прошлой неделе заявил, что при нем американцы не стали бы защищать европейские страны, недостаточно тратящие на свою оборону, от возможного нападения со стороны России.

Камала Харрис же в своей речи подчеркнула, что США не могут позволить себе самоизолироваться и должны быть готовыми заступиться за своих союзников.

"Однако в Соединенных Штатах есть те, кто с этим не согласен,- сказала она, явно намекая на Дональда Трампа.- Они считают, что в интересах американского народа изолировать себя от мира, отказаться от обязательств перед нашими союзниками, поддерживать диктаторов и применять репрессии. Такое мировоззрение опасно, дестабилизирующе и недальновидно".

По словам Камалы Харрис, для администрации Джо Байдена "священная приверженность Соединенных Штатов НАТО остается непоколебимой". "Я уверена, что исполнение нашей давней роли глобального лидера отвечает фундаментальным интересам американского народа",- заявила она, обращаясь уже не столько к участникам форума, сколько к избирателям в США, а также, видимо, к конгрессменам, блокирующим выделение Украине очередного пакета помощи на $60 млрд.

Западные союзники Украины начали дискуссии об изменении механизма координации поставок вооружений ВСУ
Из выступления вице-президента следовало, что в Белом доме настроены убедить законодателей поддержать соответствующий законопроект, "чтобы обеспечить крайне важные вооружения и ресурсы, в которых Украина так сильно нуждается".

Европейские союзники США, однако, судя по выступлениям на сцене и разговорам в кулуарах конференции, все активнее готовятся к тому, что власть в Белом доме может смениться и им придется самим обеспечивать свою безопасность и поддерживать Украину. На этом фоне более заметную роль в европейских делах уже сейчас стремятся играть Германия и Франция. Обе страны уже заявили о намерении повысить траты на военные нужды (пока ни Берлин, ни Париж не выполняют требования НАТО о выделении на оборону 2% от своего ВВП). В пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения об укреплении сотрудничества в сфере безопасности.

Речи о гарантиях в духе пятой статьи Вашингтонского договора о создании НАТО (нападение на одного члена считается нападением на всех) не идет. Но в то же время Германия и Франция обещают Украине долгосрочное и всеобъемлющее содействие в укреплении ее обороноспособности. Ранее такое же соглашение с Украиной подписала Великобритания.

Олаф Шольц назвал заключенные в пятницу договоренности историческими. По его словам, Германия поддерживает Украину, так как это повышает ее собственную безопасность, а потому Берлин, как и Париж, будет помогать Киеву независимо от того, как поступит Вашингтон. На это, судя по всему, очень рассчитывает и Владимир Зеленский. "Мы рассчитываем не на одну Германию, мы рассчитываем на весь Европейский союз",- заявил он на пресс-конференции в Берлине после подписания нового соглашения с ФРГ. В то же время он выразил надежду, что "Соединенные Штаты Америки "не отпадут"".

Польша решила активизировать работу "Веймарского треугольника"
В субботу президента Украины ждут на конференции в Мюнхене. В прошлом году он обращался к участникам мероприятия по видеосвязи из Киева, но на этот раз ему, по сообщениям СМИ, особенно важно убедить западных союзников продолжать поддерживать его страну и не допустить наступления Ukraine fatigue ("усталость от Украины"). Сессия с украинским президентом намечена на утро субботы. Он будет выступать после канцлера ФРГ Олафа Шольца и перед дискуссией с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, эстонского премьера Каи Каллас и сенатора-республиканца Пита Рикеттса. Название этой сессии -"In it to win it: the future of Ukraine and transatlantic security" ("Участвовать, чтобы выиграть: будущее Украины и трансатлантической безопасности") - явно отсылает к докладу о возможном "всеобщем проигрыше".

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, в прошлые годы регулярный участник Мюнхенской конференции, ознакомившись с докладом этого года, отметил, что "вместо прошлогодних победных фанфар" к его составителям пришло "трезвое понимание, что выигравших не будет". "Пока здравых выводов ожидать бесполезно: Запад по-прежнему хочет тушить пожар бензином - поставлять оружие, вводить санкции, отказываться от диалога,- написал сенатор в своем Telegram-канале.- Но уже всем понятно, что это - прямой путь к Lose-Lose".

Елена Черненко, Мюнхен
Газета "Коммерсантъ" №30 от 17.02.2024, стр. 1

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708155960


Новости Казахстана
- Депутаты инициировали закон для улучшения ситуации с дефицитом пастбищ
- Олжас Бектенов призвал "Шеврон" увеличить долю закупок товаров у казахстанских компаний
- Нужно пересмотреть модель финансирования спортивной отрасли - Тамара Дуйсенова
- Аида Балаева: Министерство будет и дальше вносить весомый вклад в построение Справедливого Казахстана
- Повторное использование сточных вод обсудили в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев провел встречу со студентами и преподавателями Казахского университета технологии и бизнеса
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане
- Мажилис принял закон о запрете въезда в страну для террористов и экстремистов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  