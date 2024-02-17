Афганистану одного формата мало. Проблемы контролируемой талибами страны обсуждают в разных составах

10:49 17.02.2024

Бишкек на этой неделе стал центром обсуждения афганской проблематики. Вначале в киргизской столице прошла встреча в формате "Центральная Азия-ЕС", посвященная Афганистану. А в пятницу там же встретились высокопоставленные силовики из стран региона, дружественных России. Ее на заседании представлял секретарь Совбеза Николай Патрушев, не упустивший возможности подробно рассказать, кто виноват во всех бедах афганцев.



Свое выступление на заседании с участием коллег из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, КНР, Таджикистана и Узбекистана Николай Патрушев во многом посвятил проблемам безопасности в Афганистане и в этой связи критике западных подходов. "Запад заложил бомбу замедленного действия, бросив при отступлении (имеется в виду спешный вывод из Афганистана военного контингента коалиции под эгидой США в августе 2021 года.- "Ъ") огромное количество вооружений. Сегодня оно используется для активизации борьбы между внутриафганскими группировками, продается на черном рынке и попадает в руки террористов в третьих странах",- заявил секретарь Совбеза.



По его подсчетам, в стране, которая с августа 2021 года контролируется движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) и официально именуется исламским эмиратом, действует свыше 20 террористических организаций. А состоит в них более 23 тыс. боевиков.



"В настоящее время Афганистан сталкивается с широким спектром вызовов и угроз. В стране действует более 20 террористических групп",- подтвердил эту статистику президент Киргизии Садыр Жапаров, встретившийся в пятницу с высокопоставленными гостями киргизской столицы.



По его словам, "самая активная и опасная" группировка - это "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ).



Ранее эксперты Миссии ООН по содействию Афганистану, комментируя рост числа террористов в этой стране, указывали на прошедшие там амнистии: правительство талибов за последние два года выпустило из тюрем несколько тысяч человек, многие из которых повторно примкнули к террористическим ячейкам. Между тем в Кабуле не соглашаются с тезисами о росте влияния и силы "Исламского государства". "Такие заявления мотивируют ИГ и усиливают дестабилизацию в регионе",- заявил летом прошлого года Билал Карими, занимавший пост заместителя пресс-секретаря главы правительства талибов.



Еще одна проблема, напрямую связанная с безопасностью,- наркотрафик. "Поставки наркотиков афганского происхождения по традиционным маршрутам не ослабевают. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе следует ожидать контрабандных поставок наркотиков опийной группы из накопленных в прежние годы преступными группировками запасов",- рассказал в Бишкеке Николай Патрушев. И добавил: для противостояния угрозам с территории Афганистана необходимо "заблаговременное принятие мер противодействия экспорту нестабильности в наши страны". По словам господина Патрушева, нужны коллективные усилия по охране границ в рамках Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, а также обмен информацией о террористах.



Силовики из остальных семи стран, участвовавшие в заседании, с этими тезисами согласились. "Достигнута договоренность об обмене информацией о деятельности террористических организаций и их сторонников на территории Афганистана",- говорилось в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ, выпущенном по итогам встречи.



Между тем Садыр Жапаров в пятницу назвал три ключевые проблемы Афганистана: помимо терроризма и наркотрафика он упомянул и слабую экономику.



Об этом же говорил и Николай Патрушев: "Безработица достигла 95%. Около 23 млн афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи. Свыше 4 млн внутренне перемещенных лиц фактически находятся на грани голода". По оценке Всемирного банка, за два года с момента прихода талибов к власти экономика Афганистана - и без того беднейшей страны мира - сократилась на 25%. Каждый второй житель страны находится за чертой бедности.



Кого винить - ответ для Москвы и ее единомышленников очевиден. "Афганистан является одним из звеньев в цепи бесконечных геополитических авантюр Запада. Основная ответственность за нынешнее тяжелое положение в Афганистане должна лежать на США и их союзниках",- заявил Николай Патрушев, призвав добиваться от Вашингтона, чтобы тот взял на себя расходы по постконфликтному восстановлению экономики страны. Правда, как это сделать, он не уточнил.



Переговоры в Бишкеке состоялись до и после других встреч по этой же теме. Так, 14 февраля в киргизской столице прошла встреча профильных дипломатов из ЕС и центральноазиатских республик. В частности, в Бишкек приехали спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала и спецпосланник по Афганистану Томас Никлассон. По итогам переговоров с ними в МИД Киргизии не стали говорить о конкретных договоренностях, но заверили, что будут продолжать укреплять диалог "в целях обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе Центральной Азии и Афганистане".



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По словам киргизского политолога Дениса Бердакова, со стороны ЕС в последние годы усилился интерес к Центральной Азии и Афганистану, что во многом связано с обширными запасами редкоземельных металлов в регионе. Кроме того, контролируемая талибами страна расположена на пути из стран Азии в Европу, так что, по словам собеседника "Ъ", "все игроки так или иначе пытаются найти подходы к Кабулу, чтобы урегулировать ситуацию и в перспективе обезопасить транспортные потоки". Об общей задаче сказал "Ъ" и руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" (Киргизия) Дмитрий Орлов:



"Уместно говорить о конкуренции подходов к решению афганской проблемы, а не о соперничестве стран или блоков. Интересы России и Запада в том, что касается Афганистана, совпадают - догадываются стороны об этом или нет".



Попытка объединить усилия будет предпринята 18–19 февраля, когда в столице Катара под эгидой генсека ООН Антониу Гутерриша состоятся еще одни переговоры. В них, как ожидается, примут участие дипломаты из РФ (точнее говоря, спецпредставитель президента Замир Кабулов), Китая, Ирана, Индии, Японии, Таджикистана, США, Франции, Германии и ЕС. Кроме того, это будет первая крупная международная конференция по Афганистану, куда приглашены представители "Талибана". Ожидается, что в Доху приедет глава МИДа талибского правительства Амир Хан Моттаки. Главная цель встречи, как заявил господин Гутерриш, договориться о том, как дальше взаимодействовать с талибами, контролирующими Афганистан, но так и не признанными международным сообществом.



Эльнар Байназаров, Павел Тарасенко; Светлана Архангельская, Бишкек

Газета "Коммерсантъ" №30 от 17.02.2024, стр. 3