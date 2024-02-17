 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.02.2024
13:14  Лола Каримова-Тилляева продала свой особняк Le Palais в Беверли-Хиллз (Калифорния) за $36 млн
13:12  Скандал с "девственницами от КазГУ": кому ржака, а кому... трагедия
12:57  Скончался известный казахстанский журналист Олег Ахметов
12:20  Общество потребления как оружие либерализма, - Эдуард Биров
12:05  Попов свара. Русскую православную церковь пытаются выбить из Африки
11:54  Почти 400 человек вызволили из снежного плена на дорогах в Казахстане
11:15  В.Овчинский: Что стоит за попытками Западами "урегулировать" конфликт в секторе Газа

11:08  Бишкек. ГУ "Кадастр" и Служба земельных ресурсов объединены в Госагентство
10:53  Условия участия в госпрограмме по репатриации в РФ стали проще
10:49  Афганистану одного формата мало. Проблемы контролируемой талибами страны обсуждают в разных составах
10:46  На грани всеобщего проигрыша. О чем говорят на Мюнхенской конференции по безопасности, - Къ
09:53  NYT: Израиль стоит за взрывами на газопроводе в Иране
08:07  Зеленский загнал Запад в тупик: сместить нельзя убить, - СП
07:12  Али Асадов переназначен на пост премьера Азербайджана
02:31  Последний оплот тугайных джунглей. Сможет ли Таджикистан сберечь "Тигровую балку"?
02:24  Лоббисты ВПК – настоящие хозяева Америки
01:21  Гендиректор Атыраусского НПЗ (Запад Казахстана) обвинен коллегами в полном непрофессионализме
01:12  Израиль в Газе и хуситы на Красном море: свобода геноцида – против свободы судоходства, - Ю.Борисов
00:51  Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана (Виктор Долгалев из "Тиолайна") арестован
00:43  Беженцы, разруха и голод. Сектор Газа до и после начала войны
00:40  Огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула в Актау
00:33  Майдан или диктатура: к чему приведет падение рейтингов Зеленского, - "Известия"
00:20  Латвия признала правильным убийство русских стариков
00:10  УкрВермахт несет страшные потери под Авдеевкой
00:09  Полмиллиарда долларов обещают вложить катарские инвесторы в сельское хозяйство Казахстана
00:08  Политические последствия смерти Навального, - М.Ростовский
00:04  "Хезболла" готовит ограниченную месть, - Э.Байназаров
00:00  Вселенский патриархат ведет к расколу православия, - Александр Чаусов
Пятница, 16.02.2024
22:35  "Кровавый хаос": ВСУ массово побежали из Авдеевки по своим минным полям, - МК
21:42  Бежавший в США рос-банкир Тиньков признан в РФ "иноагентом"
19:06  Навальный умер в "Полярном волке"
19:05  Ступени национализма в Южной Азии, - Сергей Кожемякин
19:02  Хищения военных поставок США на Украину – только верхняя часть айсберга, - В.Катасонов
12:27  "Джахангир-наме" как памятник эстетической мысли, - П.Густерин
12:22  В Актюбинской области пытаются спасти могилу Акпан батыра от черных золотоискателей
12:13  Узбекистан занял 148-е место (из 167) в "рейтинге демократии" от EIU
12:11  Американской демократии грозят безвозвратные изменения, - Пол Кругман
12:08  Как ИИ-революция навсегда изменит политику, культуру и СМИ, - Reuters Institute
12:07  Бахадир Наметов – жизнь и подвиги героя Афганской войны
12:05  "Скоро бомбанет по-настоящему". Кого заменят нейросети в первую очередь
12:03  Урожай под угрозой: будут ли казахстанцы есть колбасу из саранчи, - Римма Гахова
12:01  Политика Туркменистана в условиях транзита власти, - Дина Малышева
12:00  РФ советуют китайские методы борьбы с коррупцией
11:58  Кто и за что убил тадж-банкира Исматуллоева? (подробности дела)
11:57  Что стоит за вживлением в мозг первому человеку чипа?
11:55  США и российский уран: что кому нужнее? - В.Прохватилов
06:52  Россия потихоньку (через ОАЭ) выкупает свои недостроенные газовые танкеры у Южной Кореи
06:46  Россия потеряла в Черном море еще один корабль - БДК "Цезарь Куников"?
06:38  Битва за Авдеевку: "Армия Венка" в лице 3-й ОДШБр отступает в Ласточкино
01:29  Будущее Газы: гетто или палестинский рай? Какую участь готовят сектору израильтяне, - Е.Пустовойтова
01:21  Вместо олигарха Кулибаева МОК Казахстана хочет возглавить боксер Головкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Афганистану одного формата мало. Проблемы контролируемой талибами страны обсуждают в разных составах
10:49 17.02.2024

Бишкек на этой неделе стал центром обсуждения афганской проблематики. Вначале в киргизской столице прошла встреча в формате "Центральная Азия-ЕС", посвященная Афганистану. А в пятницу там же встретились высокопоставленные силовики из стран региона, дружественных России. Ее на заседании представлял секретарь Совбеза Николай Патрушев, не упустивший возможности подробно рассказать, кто виноват во всех бедах афганцев.

Свое выступление на заседании с участием коллег из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, КНР, Таджикистана и Узбекистана Николай Патрушев во многом посвятил проблемам безопасности в Афганистане и в этой связи критике западных подходов. "Запад заложил бомбу замедленного действия, бросив при отступлении (имеется в виду спешный вывод из Афганистана военного контингента коалиции под эгидой США в августе 2021 года.- "Ъ") огромное количество вооружений. Сегодня оно используется для активизации борьбы между внутриафганскими группировками, продается на черном рынке и попадает в руки террористов в третьих странах",- заявил секретарь Совбеза.

По его подсчетам, в стране, которая с августа 2021 года контролируется движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) и официально именуется исламским эмиратом, действует свыше 20 террористических организаций. А состоит в них более 23 тыс. боевиков.

"В настоящее время Афганистан сталкивается с широким спектром вызовов и угроз. В стране действует более 20 террористических групп",- подтвердил эту статистику президент Киргизии Садыр Жапаров, встретившийся в пятницу с высокопоставленными гостями киргизской столицы.

По его словам, "самая активная и опасная" группировка - это "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ).

Ранее эксперты Миссии ООН по содействию Афганистану, комментируя рост числа террористов в этой стране, указывали на прошедшие там амнистии: правительство талибов за последние два года выпустило из тюрем несколько тысяч человек, многие из которых повторно примкнули к террористическим ячейкам. Между тем в Кабуле не соглашаются с тезисами о росте влияния и силы "Исламского государства". "Такие заявления мотивируют ИГ и усиливают дестабилизацию в регионе",- заявил летом прошлого года Билал Карими, занимавший пост заместителя пресс-секретаря главы правительства талибов.

Еще одна проблема, напрямую связанная с безопасностью,- наркотрафик. "Поставки наркотиков афганского происхождения по традиционным маршрутам не ослабевают. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе следует ожидать контрабандных поставок наркотиков опийной группы из накопленных в прежние годы преступными группировками запасов",- рассказал в Бишкеке Николай Патрушев. И добавил: для противостояния угрозам с территории Афганистана необходимо "заблаговременное принятие мер противодействия экспорту нестабильности в наши страны". По словам господина Патрушева, нужны коллективные усилия по охране границ в рамках Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, а также обмен информацией о террористах.

Силовики из остальных семи стран, участвовавшие в заседании, с этими тезисами согласились. "Достигнута договоренность об обмене информацией о деятельности террористических организаций и их сторонников на территории Афганистана",- говорилось в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ, выпущенном по итогам встречи.

Между тем Садыр Жапаров в пятницу назвал три ключевые проблемы Афганистана: помимо терроризма и наркотрафика он упомянул и слабую экономику.

Об этом же говорил и Николай Патрушев: "Безработица достигла 95%. Около 23 млн афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи. Свыше 4 млн внутренне перемещенных лиц фактически находятся на грани голода". По оценке Всемирного банка, за два года с момента прихода талибов к власти экономика Афганистана - и без того беднейшей страны мира - сократилась на 25%. Каждый второй житель страны находится за чертой бедности.

Кого винить - ответ для Москвы и ее единомышленников очевиден. "Афганистан является одним из звеньев в цепи бесконечных геополитических авантюр Запада. Основная ответственность за нынешнее тяжелое положение в Афганистане должна лежать на США и их союзниках",- заявил Николай Патрушев, призвав добиваться от Вашингтона, чтобы тот взял на себя расходы по постконфликтному восстановлению экономики страны. Правда, как это сделать, он не уточнил.

Переговоры в Бишкеке состоялись до и после других встреч по этой же теме. Так, 14 февраля в киргизской столице прошла встреча профильных дипломатов из ЕС и центральноазиатских республик. В частности, в Бишкек приехали спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала и спецпосланник по Афганистану Томас Никлассон. По итогам переговоров с ними в МИД Киргизии не стали говорить о конкретных договоренностях, но заверили, что будут продолжать укреплять диалог "в целях обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе Центральной Азии и Афганистане".

Осужденные афганские мигранты просят не отправлять их на родину
По словам киргизского политолога Дениса Бердакова, со стороны ЕС в последние годы усилился интерес к Центральной Азии и Афганистану, что во многом связано с обширными запасами редкоземельных металлов в регионе. Кроме того, контролируемая талибами страна расположена на пути из стран Азии в Европу, так что, по словам собеседника "Ъ", "все игроки так или иначе пытаются найти подходы к Кабулу, чтобы урегулировать ситуацию и в перспективе обезопасить транспортные потоки". Об общей задаче сказал "Ъ" и руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" (Киргизия) Дмитрий Орлов:

"Уместно говорить о конкуренции подходов к решению афганской проблемы, а не о соперничестве стран или блоков. Интересы России и Запада в том, что касается Афганистана, совпадают - догадываются стороны об этом или нет".

Попытка объединить усилия будет предпринята 18–19 февраля, когда в столице Катара под эгидой генсека ООН Антониу Гутерриша состоятся еще одни переговоры. В них, как ожидается, примут участие дипломаты из РФ (точнее говоря, спецпредставитель президента Замир Кабулов), Китая, Ирана, Индии, Японии, Таджикистана, США, Франции, Германии и ЕС. Кроме того, это будет первая крупная международная конференция по Афганистану, куда приглашены представители "Талибана". Ожидается, что в Доху приедет глава МИДа талибского правительства Амир Хан Моттаки. Главная цель встречи, как заявил господин Гутерриш, договориться о том, как дальше взаимодействовать с талибами, контролирующими Афганистан, но так и не признанными международным сообществом.

Эльнар Байназаров, Павел Тарасенко; Светлана Архангельская, Бишкек
Газета "Коммерсантъ" №30 от 17.02.2024, стр. 3

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708156140


Новости Казахстана
- Депутаты инициировали закон для улучшения ситуации с дефицитом пастбищ
- Олжас Бектенов призвал "Шеврон" увеличить долю закупок товаров у казахстанских компаний
- Нужно пересмотреть модель финансирования спортивной отрасли - Тамара Дуйсенова
- Аида Балаева: Министерство будет и дальше вносить весомый вклад в построение Справедливого Казахстана
- Повторное использование сточных вод обсудили в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев провел встречу со студентами и преподавателями Казахского университета технологии и бизнеса
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане
- Мажилис принял закон о запрете въезда в страну для террористов и экстремистов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  