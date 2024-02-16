Условия участия в госпрограмме по репатриации в РФ стали проще

10:53 17.02.2024

Правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме по репатриации



Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении присоединения к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Теперь для участия в госпрограмме ряду граждан не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения, говорится на сайте правительства.



Решение, как уточняется, касается соотечественников из числа репатриантов. То есть это граждане России, постоянно проживающие за рубежом, также и те, кто ранее отказался от российского гражданства. Кроме того, в перечень для участия вошли люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР, а также граждане, у которых есть родня, родившаяся или постоянно проживавшая на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.



Постановление от 14 февраля 2024 года за №169 подготовлено в рамках реализации указа главы государства. С 1 января 2024 года в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в нашу страну соотечественников, проживающих за рубежом, был введен институт репатриации (в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран).