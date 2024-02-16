Бишкек. ГУ "Кадастр" и Служба земельных ресурсов объединены в Госагентство

11:08 17.02.2024

Государственное учреждение "Кадастр" и Служба земельных ресурсов объединены в Государственное агентство. Об этом 16 февраля сообщил замдиректора Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Турсунбек Кубанычбеков в эфире "Биринчи радио".



В декабре 2023 года, как сообщил Т.Кубанычбек, вышел указ президента о создании Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при кабмине. В структуру нового госагентства были включены институт "Кыргызгипрозем" и "Госкартография".



"Население спрашивает о том, куда делся "Кадастр". Сегодня "Кадастр" преобразован в агентство. В прошлом году были объединены "Кадастр" и Служба земельных ресурсов. И перед новым годом было создано госагентство", - объяснил Т.Кубанычбеков.