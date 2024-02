В.Овчинский: Что стоит за попытками Западами "урегулировать" конфликт в секторе Газа

11:15 17.02.2024 Экс-глава российского Интерпола обнажил зловещую роль Великобритании в войне на Ближнем Востоке



На Западе звучат самые разные идеи и предложения, как остановить разгорающуюся войну на Ближнем Востоке. Вот только часто эти предложения больше похожи на интриги манипуляторов, заинтересованных не в установлении мира, а преследующих некие собственные цели. Насколько адекватны высказываемые западными политиками предложения, рассказал советник министра внутренних дел России, генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, почетный сотрудник МВД РФ, экс-руководитель российского Центрального бюро Интерпола, автор книг по борьбе с организованной преступностью Владимир Овчинский.



Что стоит за попытками Западами урегулировать конфликт в секторе Газа



– Владимир Семенович, ведь для всех очевидно, что для установления мира на Ближнем Востоке необходимо выполнить три основных условия: прекратить стрельбу в Газе, произвести обмен заложниками и создать Палестинское государство (хотя бы начать процесс его создания). Что об этом говорят западные аналитики?



– В принципе, на Западе все согласны с этими условиями. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. И в этих деталях кто-то добросовестно запутался, а кто-то сознательно их подтасовывает и жульничает.



В The Economist вышла статья "Как положить конец агонии на Ближнем Востоке", где перечисляются все ужасы происходящего в Газе: "Через несколько месяцев после того, как ХАМАС совершил самое ужасное злодеяние против евреев со времен Холокоста, конфликт распространился по всему Ближнему Востоку. В общей сложности десять стран сейчас охвачены боевыми действиями".



– Все эти ужасы ежедневно освещаются в СМИ. Что предлагается?



– The Economist обнадеживает: "Легко отчаяться, но выход есть. На фоне интенсивной дипломатии, возглавляемой Америкой и Саудовской Аравией, преобразующее соглашение обретает форму. Одна из причин для надежды заключается в том, что Израиль, возможно, пожелает приостановить кампанию. Многие израильтяне отчаянно пытаются вернуть своих заложников домой, но боевые действия не освободят их. Израиль продвинулся к своим военным целям. ХАМАС потерял половину своей территории, половину своих боевиков (по данным израильской армии), возможно, треть своих туннелей и многих своих лидеров (но не самых высокопоставленных). Но сейчас Израиль сталкивается с уменьшающейся отдачей, а также с постоянно растущими жертвами среди гражданского населения в секторе Газа и соответствующим ущербом для его репутации".



– Какие-то мутные "причины для надежды". Есть что-нибудь еще, так сказать, более оптимистичное?



– Они полагают, что есть. Например, то, что у США, Египта, стран Персидского залива и Саудовской Аравии имеются веские основания для совместной работы. Эксперты The Economist считают, что "по мере распространения войны все эти страны увидели в полной мере пагубное влияние Ирана. Через своих региональных доверенных лиц, вооруженных беспилотниками и ракетами, Иран пытается посеять региональный хаос, хотя он и пытается избежать прямой войны с Израилем или Америкой. Все хотят помешать иранскому режиму стать региональной державой, способной угрожать Израилю и Персидскому заливу и удерживать мировую торговлю в качестве выкупа. Это было бы насмешкой над американским сдерживанием. Никто не хочет видеть разрушительную войну, в которой Америка и Израиль столкнутся с Ираном. Мир – единственный выход".



- Логика понятна – во всем виноват Иран: американцы, как обычно, перевели стрелки. Особенно, если учесть подозрение в "насмешке над американским сдерживанием". Странно, что они не обвиняют во всем Россию… Что предлагается?



– Авторы статьи пишут, что "план начинается с гуманитарной паузы, организованной при посредничестве Америки, Катара и Египта. Первое перемирие в ноябре продлилось всего семь дней. Этот процесс может продолжаться один или два месяца и надо поэтапно освободить многих или всех из оставшихся 100 или более израильских заложников. Это могло бы перезагрузить израильскую политику и помочь израильской общественности заглянуть за рамки ужаса 7 октября. Америка и Саудовская Аравия просят Израиль взять на себя обязательства по созданию Палестинского государства и доказать свою решимость, например, заморозив поселения на Западном Берегу".



"Следующий шаг, – говорится в статье, – касается Мухаммеда бен Салмана, автократического, но модернизирующегося лидера Саудовской Аравии. До 7 октября он работал над соглашением о признании Израиля в обмен на саудовско - американский оборонный договор. Действительно, одним из вероятных мотивов нападения ХАМАС был срыв этих планов. Несмотря ни на что, Саудовская Аравия все еще стремится к реализации этой идеи. Соглашение ознаменовало бы самую большую приверженность арабских стран миру за последние три десятилетия. Это также обяжет Израиль и предложит палестинцам конкретную приверженность государственности. Со временем это может перерасти в региональный альянс под руководством Америки по сдерживанию Ирана".



- Идея спорная и вряд ли, на мой взгляд, выполнимая. Но, в принципе, понятная. Что мешает ее воплощению?



– На пути, по мнению авторов, стоят два больших препятствия: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар, которого называют "архитектором" событий 7 октября.



– Вот уж удивили. Пытаются совместить огонь и лед.



– Согласен, не новость. Да, Нетаньяху всю жизнь скептически относится к Палестинскому государству. Он потворствовал насильственным целям экстремистски настроенных поселенцев, что долго пользовалось успехом у израильского общества. Однако сегодня опросы показывают, что только 15% израильтян считают, что он должен остаться у власти после войны. Следующим лидером Израиля может стать тот, кто сможет сказать своему народу, что лучшая основа его безопасности – это не бесконечная война, а крепкие союзы и путь к миру.



– Звучит, почти как рекомендация администрации США…



– Да, мы видим, как обкатываются - на языке, как винный букет, - назревшие идеи и нагло навязываются руководству США (благо, Байден уже не ощущает вкус). The Economist пишет: "Президенту Джо Байдену следует ускорить этот переход, подав апелляцию через голову Нетаньяху – точно так же, как Нетаньяху иногда говорил через головы американских президентов (припомнили!). Ему следует открыть посольство в Иерусалиме для палестинцев, подобное тому, которое Дональд Трамп открыл для Израиля. Ему также следует изложить, как Америка видит параметры Палестинского государства, и, если Израиль упорно откажется сотрудничать, быть готовым признать его самому".



– Они учитывают мнение ХАМАС?



– Вы не поверите, но – да, учитывают. В The Economist даже задаются риторическим вопросом: "А как насчет другого препятствия, - мистера Синвара? Предполагается, что он скрывается под южной частью сектора Газа, а над головой находятся израильские войска. Хотя он развязал катастрофу в Газе, он одержит великую победу, просто выжив. Вполне возможно, что вооруженное и самое фанатичное крыло ХАМАС после прекращения огня станет доминирующей силой в секторе Газа и будет претендовать на более широкое палестинское руководство.



При поддержке Ирана Синвар вполне может напасть на Израиль, спровоцировать репрессии и тем самым саботировать любой прогресс на пути к миру. Чтобы сдержать подобные атаки и продолжить демонтаж туннелей, Израиль в течение некоторого времени сохранит военное присутствие в секторе Газа. Это разочарует тех, кто хочет немедленного вывода войск".



В общем, надо "всего лишь" уговорить конфликтующие стороны прекратить огонь.



– Кто будет уговаривать? Как всегда – США?



– Американцы пытаются, но у них что-то не склеивается. На это сетуют Далия Дасса Кэй (Центр международных отношений Калифорнийского университета в Беркли) и Санам Вакил (директор программы Chatham House по Ближнему Востоку) в статье в Foreign Affairs "Только Ближний Восток может исправить Ближний Восток".



Кстати, очень серьезная, даже многозначительная работа. Цитирую:



"В первые недели 2024 года, когда катастрофическая война в секторе Газа начала охватывать весь регион, стабильность на Ближнем Востоке, похоже, снова оказалась в центре внешнеполитической повестки дня США. В первые дни после атак ХАМАС 7 октября администрация Байдена перебросила на Ближний Восток две ударные группы авианосцев и атомную подводную лодку, в то время как постоянный поток высокопоставленных американских чиновников, включая президента Джо Байдена, начал совершать громкие поездки в регион. Затем, когда конфликт стало все труднее сдерживать, Соединенные Штаты пошли еще дальше. В начале ноября, в ответ на нападения группировок, поддерживаемых Ираном, на американских военнослужащих в Ираке и Сирии, Соединенные Штаты нанесли удары по оружейным объектам в Сирии, используемыми иранским Корпусом стражей исламской революции. В начале января американские войска убили старшего командира одной из этих группировок в Багдаде. А в середине января, после нескольких недель нападений на коммерческие суда в Красном море со стороны движения хуситов, которое также поддерживается Ираном, США совместно с Великобританией инициировали серию ударов по опорным пунктам хуситов в Йемене".



Ну и далее идет описание боевых подвигов США и их союзников.



– Это кого-то впечатлило?



– Безусловно, военная мощь США не может не вызывать уважения. Дело в другом: задолго до терактов ХАМАС 7 октября, сменявшие друг друга администрации США уже сигнализировали о своем намерении покинуть регион и уделить больше внимания растущему Китаю. Кроме того, администрация Байдена также борется с войной России на Украине, еще больше ограничивая свои возможности в борьбе с Ближним Востоком. Тонкий намек.



– То есть, на американцев в урегулировании конфликта уже надежды нет. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих?



– Похоже на то. Американцы явно теряют доверие и вес в регионе. Хотя объективно они сохраняют мощное дипломатическое влияние и военное присутствие. Тем не менее, авторы Foreign Affairs считают, что "непосредственным арабским соседям Израиля Египту и Иордании, а также Катару, Саудовской Аравии, Турции и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), которые координируют свои действия с начала войны, необходимо срочно активизировать и определить коллективный путь вперед. Самое главное, региональные державы должны поддержать значимый политический процесс между израильтянами и палестинцами. Но им также следует предпринять решительные шаги, чтобы предотвратить повторение подобного катаклизма. В частности, им следует стремиться к созданию новых и более сильных механизмов региональной безопасности, которые смогут обеспечить стабильность под руководством США или (!) без него".



- Что за механизмы?



– Западные политтехнологи предлагают создать на Ближнем Востоке некий форум региональной безопасности, который станет постоянной площадкой для диалога между, так сказать, местными державами.



– Насколько реально создание такого форума?



– Процесс, безусловно, сложный и долгий, но не безнадежный. Ведь последствия уменьшения влияния Вашингтона на Ближнем Востоке не ограничиваются нынешним конфликтом. Участие США в регионе снизилось задолго до событий 7 октября. Это стало давно понятно, поэтому крупные региональные державы начали постепенно формировать и устанавливать механизмы безопасности. Обратите внимание на сближение между арабскими странами Персидского залива и Ираном. В 2019 году ОАЭ начали восстанавливать двусторонние связи с Ираном после трехлетнего разрыва, видя возможность напрямую управлять отношениями и защищать свои интересы от поддерживаемых Ираном группировок, которые нарушали судоходство в Персидском заливе и угрожали туризму и торговле Эмиратов. Абу-Даби официально возобновил дипломатические отношения с Тегераном в 2022 году, предложив – своим примером - Эр-Рияду воспользоваться его опытом. В марте 2023 года давние соперники Саудовская Аравия и Иран объявили о возобновлении отношений в рамках соглашения, достигнутого при посредничестве Китая, после нескольких месяцев неофициальных переговоров, модерируемых Оманом и Ираком. Кстати, США не принимали участия в этих сделках.



Опять же, в 2021 году Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили продолжавшуюся три с половиной года блокаду Катара, которая была мотивирована главным образом поддержкой Катаром группировок "Братьев-мусульман" (террористическая организация, запрещенная в РФ), его тесными связями с Ираном и Турцией, и его телеканалом "Аль-Джазира". Примерно в то же время ОАЭ и Саудовская Аравия примирились с Турцией. Напомню, саудовско-турецкие отношения также были напряженными из-за турецкого судебного расследования убийства Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



Но не в этом суть. Возобновив все эти "персидско-заливные" связи, саудиты и Эмираты дали возможность инвестировать Персидскому заливу в переживающую трудности турецкую экономику. С расчетом, разумеется, на предстоящую выгоду – как минимум, от возможных – и немалых - процентов. Нормальный ход! А в мае 2023 года арабские лидеры пригласили президента Сирии Башара Асада обратно в Лигу арабских государств, что ознаменовало конец более чем десятилетней изоляции Сирии. Тоже прямая выгода: меньше стрельбы – больше торговли и транзита.



Правительства стран Ближнего Востока также начали участвовать в различных региональных форумах. Конференция по сотрудничеству и партнерству, которая впервые собралась в Багдаде в 2021 году и снова в Аммане в 2022 году, для обсуждения стабильности в Ираке, собрала широкий круг предыдущих соперников, включая Иран и Турцию, членов Совета сотрудничества стран Залива, в том числе Иорданию и Египет. Восточно-Средиземноморский газовый форум, созданный в 2020 году, объединил Кипр, Египет, Францию, Грецию, Израиль, Италию и Иорданию, а также представителей Палестинской автономии в рамках регулярного диалога, построенного вокруг газовой безопасности и декарбонизации. А так называемая I2U2, группа, в которую входят Индия, Израиль, ОАЭ и США, была создана в 2021 году для развития межрегионального партнерства с упором на здравоохранение, инфраструктуру и энергетику.



– Но главная идея такого форума, все же, - создания новых механизмов совместной безопасности в регионе?



– Да, и это понимают все лидеры. По замыслу, такой форум в конечном итоге должен быть нацелен на включение в него всего региона – всех арабских государств, включая Иран, Израиль и Турцию. Конечно, идеологи процесса понимают, что это не будет осуществимо сразу. Но меньшее число ключевых государств могли бы обозначить перспективу более широкого участия своих соседей в будущем.



– Как обозначить?



– Понимаю ваш скепсис. Но, опять же передаю идею западных экспертов. Предполагаемый форум не будет напрямую выступать посредником в конфликтах. Смысл, якобы, в том, чтобы установить прямые каналы связи между якобы непримиримыми противниками, прикрыть их дипломатической "крышей", дать возможность поговорить и договориться – хотя бы о чем-то.



– Логично и даже разумно. А кто выступит гарантом безопасности таких переговоров?



– И вот тут интересна роль Турции, поскольку несколько арабских государств и Турция поддерживают отношения как с Израилем, так и с Ираном. Турция удобна, как посредник. Причем, тот еще посредник, обладающий самой мощной армией в Европе. Чего уж говорить про Ближний Восток…



– Насколько Израиль оказался вовлеченным в этот процесс?



– Достаточно активно. В Авраамских соглашениях 2020 года Бахрейн, Марокко и ОАЭ согласились установить официальные связи с Израилем, создавая возможности для новых экономических отношений и торговли. Примечательно, что одной из целей соглашений было проложить путь к новым прямым отношениям в сфере безопасности между Израилем и арабским миром. Опираясь на эти документы, на саммите в Негеве в марте 2022 года собрались вместе Бахрейн, Египет, Израиль, Марокко, ОАЭ и США, чтобы стимулировать сотрудничество в области экономики и безопасности на регулярных встречах. Но опять вмешалась главная "деталь" - палестинский вопрос. Вернее, его отсутствие в соглашениях о нормализации. В результате Иордания отказалась участвовать в саммите в Негеве. Ну, а затем, в начале 2023 года, обострилась напряженность вокруг израильских поселений на Западном Берегу. И дальнейшее заседание группы неоднократно откладывалось.



– Начавшаяся война в секторе Газа поставила "крест" на перезагрузке Ближнего Востока?



– По многим ожиданиям и прогнозам, так и должно было случиться. Да, не решены такие острые проблемы, как распространение оружия, продолжающаяся поддержка группировок боевиков в Ливии и Судане со стороны ОАЭ, активизация участия поддерживаемых Ираном группировок – от "Хезболлы" и хуситов до различных ополчений в Сирии и Ираке. Все это может сейчас создать новые разногласия между Ираном и государствами Персидского залива. Однако, вместо того, чтобы разрушить отношения между Ираном и Саудовской Аравией, война в Газе, похоже, только укрепила их.



В ноябре 2023 года президент Ирана Ибрагим Раиси присутствовал на редком совместном заседании Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, организованном наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Эр-Рияде. А через месяц лидеры Ирана и Саудовской Аравии снова встретились в Пекине, чтобы обсудить войну в Газе. Две страны также запланировали обмен государственными визитами Раиси и Мухаммеда в ближайшие месяцы - встречи, которые должны официально оформить новые связи в сфере экономики и безопасности. И, несмотря на нарастающую напряженность, в частности, вокруг хуситов, министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии также встретились на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2024 года.



– Израиль оказался в изоляции?



– Не совсем. Конечно, война создала новые препятствия для регионального сотрудничества, особенно когда речь идет об Израиле и соседних государствах. И Турция, и Иордания отозвали своих послов из Израиля, а прямое авиасообщение между Израилем и Марокко прекратилось в октябре. Но, замечу, отсутствие послов не значит отсутствие контактов между государствами



Дипломатические отношения между Израилем и его партнерами по Авраамскому соглашению до сих пор сохраняются. ОАЭ ясно дали понять, что рассматривают диалог с правительством Израиля, даже в условиях нынешнего кризиса, как важный способ добиться прогресса в израильско-палестинском политическом урегулировании. А хоть парламент Бахрейна и осудил продолжающееся нападение на Газу, страна официально не разорвала связей с Израилем. Для обоих арабских государств нормализация означает не только укрепление экономических связей с Израилем, но и укрепление стратегических связей с Соединенными Штатами.



– Имеются ли какие-либо конкретные предложения по урегулированию конфликта в Газе?



– Ну, если считать эти фантазии конкретными предложениями. Еще в декабре 2023 года Египет и Катар выдвинули план, который начался с прекращения огня, предусматривающего поэтапное освобождение заложников и обмен пленными. После переходного периода эти шаги по укреплению доверия теоретически могли бы привести к созданию правительства единства Палестины. Новое руководство, состоящее из членов ФАТХ, националистической партии, которая долгое время контролировала ПА, и ХАМАС, будет совместно управлять Западным Берегом и сектором Газа, учитывая важное региональное требование о том, чтобы различные палестинские территории больше не были политически разделены.



Этот последний этап, естественно, потребует палестинских выборов и создания Палестинского государства. Хотя Израиль отверг сам план (вы удивлены?), как по включению ХАМАС, так и по вопросу государственности, он послужил, все же, отправной точкой для дальнейшего обсуждения. А толку?



В свою очередь, Турция выдвинула концепцию многонациональной системы гарантов, при которой государства региона защищают и укрепляют палестинскую безопасность и управление, а Соединенные Штаты и европейские страны предоставляют гарантии безопасности Израилю. Вот это – интересно.



– Но такое единство и даже создание форума по безопасности не отменяет национального соперничества?



– Нет, конечно! Форум региональной безопасности, если он будет создан, сам по себе не сможет обеспечить мир на Ближнем Востоке – ни одна инициатива не может этого сделать. С этим согласны и западные эксперты - без подотчетного управления подлинная долгосрочная стабильность останется недостижимой. Подобная организация также не сможет заменить все конкурентное балансирование сил, которое долгое время было отличительной чертой государственного управления Ближнего Востока.



Вот почему эксперты из Foreign Affairs предупреждают, что "региональные тенденции, благоприятствующие деэскалации и примирению, возможно, сходят на нет".



И при этом тонко намекают: "Ведущие арабские государства вместе с региональными державами, такими как Турция, должны воспользоваться моментом, чтобы закрепить часть сближения, которое предшествовало сектору Газа, и координации, возникшей с тех пор".



- По сути, в западных и прочих предложениях по урегулированию конфликта в Газе нет ничего принципиально нового. Разве что – идея создания форума по безопасности. Опять же, кто-то в этой организации должен лидировать, иначе все сведется к бесплодной говорильне. Кто он, это потенциальный лидер?



– Заметили? В целом - одни банальности: надо, мол, уговорить Израиль и ХАМАС прекратить огонь, как-то нейтрализовать Иран с "Хезболлой" и хуситами…А как это сделать - уговорить и нейтрализовать? Только бомбить? Угрожать? Перекрыть снабжение продовольствием, топливом, медикаментами, наконец, - оружием? Угробить всю торговлю?



Отвечаю на ваш вопрос о потенциальном региональном лидере, лоббируемом Западом. Да, уже неоднократно звучало предложение использовать в качестве миротворцев турецкие войска. И провести это решение Запад стремится через некий ближневосточный форум, о чем мы говорили. В надежде, что большинство региональных стран, да и не только региональных, согласится на это "пати". Пусть! Но ведь никто из арабских лидеров не хочет брать на себя ни разъединение враждующих сторон, ни восстановление Газы. Не хотят ни какой ответственности, ни расходов. А турки – готовы. Не напоминает ли все это недавнее предложение направить на Украину Экспедиционный корпус НАТО?



– Кто предложил?



– Британия. Что касается всех очагов конфликтов на современном Ближнем Востоке, то везде "торчат уши" британской разведслужбы МИ – 6. Ее агентурой и, кстати, агентурой турецких спецслужб, которые являются "побратимами" британских, пронизаны и ХАМАС, и "Хезболла", и хуситы. Об этом неоднократно сами заявляли в своих интервью руководители МИ – 6.



Особенно близкими стали связи британских и турецких спецслужб после того, как главой МИ – 6 стал Ричард Мур. И это не удивительно. Ведь нынешний Глава МИ – 6 является близким другом президента Турции Эрдогана. Ричард Мур, будучи послом Великобритании в Турции, дважды (!) помог Эрдогану стать президентом, он лично согласовывал последнее президентство Эрдогана с директором ЦРУ Бернсом.



– Значит, всей этой ближневосточной возней управляют англичане?



– Ну, не всей, но и они тоже. Когда американские политологи пишут о том, что США – единственный субъект, заинтересованный в контроле за ситуацией на Ближнем Востоке, они или хитрят, или проявляют некомпетентность. Англичане всегда лелеяли мечту восстановить приоритеты на Ближнем Востоке. Имперский синдром, однако. Именно Великобритания спровоцировала войну арабских стран против Израиля в 1948 году. И это – только один пример.



Британия никогда не простит террористическим сионистским группам уничтожение британских солдат и офицеров, которых направляли на лечение в Палестину во время Второй мировой войны.



Когда произошло нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, многие аналитики спецслужб задавали себе вопрос: как "подземные партизаны" ХАМАС могли провести такую ювелирную операцию против хваленых израильских спецслужб и ЦАХАЛ? А может, ХАМАС был только прикрытием для операции турецких и британских спецслужб? Не была ли это особая операция Британии, которая запустила перекройку всего Ближнего Востока?



Поэтому, не отвечая на эти "конспирологические" вопросы, нельзя ответить на те вопросы, которые обычно ставят западные эксперты при анализе военных конфликтов на Ближнем Востоке после 7 октября.



– Зачем Британии это нужно?



– Чтобы держать под прицелом или – контролем - Ближний Восток. Ей нужно присутствие на территории Палестины войск верного союзника, пусть и в виде миротворческого контингента. Пока – миротворческого. Главное, чтобы это был именно турецкий контингент.



Андрей Яшлавский Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708157700





Новости Казахстана

- Депутаты инициировали закон для улучшения ситуации с дефицитом пастбищ

- Олжас Бектенов призвал "Шеврон" увеличить долю закупок товаров у казахстанских компаний

- Нужно пересмотреть модель финансирования спортивной отрасли - Тамара Дуйсенова

- Аида Балаева: Министерство будет и дальше вносить весомый вклад в построение Справедливого Казахстана

- Повторное использование сточных вод обсудили в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев провел встречу со студентами и преподавателями Казахского университета технологии и бизнеса

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане

- Мажилис принял закон о запрете въезда в страну для террористов и экстремистов