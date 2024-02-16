Почти 400 человек вызволили из снежного плена на дорогах в Казахстане

11:54 17.02.2024

Москва. 17 февраля. - В Кокпектинском районе Абайской области (на востоке Казахстана) завершена эвакуация застрявших в снежных заносах пассажиров автомобилей, сообщает в субботу МЧС.



"Из снежных заносов спасен 381 человек, из них 19 детей", - говорится в сообщении МЧС.



Все машины в снежных заносах осмотрели, чтобы удостовериться, что в них нет людей. По данным МЧС, все спасены и находятся в пунктах обогрева.



Спасатели в субботу продолжат работы по очистке автодороги и вызволению техники.



Как сообщалось, накануне в Кокпектинском районе для эвакуации застрявших в снежных заносах пассажиров автомобилей были задействованы вертолеты. Сообщалось также о четверых пострадавших, которые получили обморожения.



В спасательных работах были задействованы силы и средства МЧС, Минобороны, МВД, местных исполнительных органов.