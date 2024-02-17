Попов свара. Русскую православную церковь пытаются выбить из Африки

12:05 17.02.2024

17.02.2024,



Александрийский патриархат в Каире отстранил от должности экзарха РПЦ

Священный синод Александрийского патриархата в Старом Каире отстранил от служения патриаршего уполномоченного в Африке епископа Константина Зарайского (Островского). В сообщении синода такое решение объясняется "незаконным проникновением" Русской православной церкви (РПЦ) в Африку.



По данным Orthodoxia News Agency, Константин Зарайский в ходе исполнения обязанностей уполномоченного в Африке совершил ряд канонических преступлений. В частности, речь идет о подкупе местных священнослужителей и заключенных, проявлениях расизма, распространении ложных религиозных учений, а также "вторжении" в юрисдикцию Палатинского престола. Что именно понимается под "вторжением" - не уточняется.



Согласно информации на сайте Московского патриархата, Константин Зарайский был назначен исполняющим обязанности экзарха Африки 11 октября 2023 года. До этого он был настоятелем храма святого Филиппа в Мещанской слободе Москвы.



Патриарший экзархат Африки образован 29 декабря 2021 года на территории Александрийского патриархата в Старом Каире. Тогда решение о его создании объяснялось просьбами православных христиан Африки, желающими перейти в юрисдикцию Московского патриархата. Незадолго до этого Александрийский патриархат признал автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ).