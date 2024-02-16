Общество потребления как оружие либерализма, - Эдуард Биров

12:20 17.02.2024

потребление искажает идеи свободы и права человека, чтобы подчинить его чужой воле

Эдуард Биров



Общество потребления опасно не самим потреблением (человек вынужден питаться и обеспечивать себя необходимым), а тем, что оно ставит потребление во главу угла - над моралью, долгом, коллективом и над идеалами. Это служит почвой для деградации души (живу только для себя любимого) и для предательства (живу там, где лучше кормят).



Идеологи общества потребления прикрывают свое мещанство идеей свободы - мол, каждый человек свободен делать, что хочет. Но это ложно понятная свобода, как вседозволенность и самодурство. Настоящая свобода связана с долгом, ответственностью и созиданием - тебе дана свобода для реализации лучших своих качеств ради ближних.



Потребление искажает идеи свободы и права человека, чтобы подчинить его чужой воле. Оно говорит: ты свободен делать что хочешь, тогда - внимание парадокс! - сражайся за такую свободу и будь готов умереть за нее в войне против тоталитаризма.



В то же самое время либерализм запрещает человеку воевать за свою страну, своих ближних - если они выступают против оплота потребительской свободы США. Умирать за звездно-полосатый флаг - в этой парадигме почетно, а сражаться против него - якобы нет.



Таким хитрым способом либерализм, с одной стороны, разрушает национальные государства, ослабляет их сопротивляемость, а с другой - создает армию поклонников и бойцов за Пакс Американа.