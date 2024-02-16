Скончался известный казахстанский журналист Олег Ахметов

12:57 17.02.2024

Скончался известный журналист Олег Ахметов



Его жизнь унес рак на 66-м году жизни.



Олег Ахметов долгие годы работал журналистом в Байконуре и щедро делился своими огромными знаниями о космосе через популярный блог и книги. Он был искренне увлечен своим делом, и коллеги вспоминают о нем с большим теплом. В молодости Олег был профессиональным футболистом и выступал за команду "Байконур" в амплуа вратаря.







"Какая печальная весть... Светлая память замечательному человеку и профессионалу. Очень много лет он был главным человеком на Байконуре для своих коллег-журналистов. Когда-то Олег организовывал там и принимал бардовский фестиваль, мы ездили туда со своим клубом авторской песни, выступали перед военными. Потом я виделся с ним на пусках ракет, работая на "Хабаре" и в КТК. Знаю, что он написал интересную книгу о казахстанской космонавтике. Космос был его жизнью, и он сам, я уверен, был бы отличным космонавтом, который, к тому же, сумел бы рассказать обо всем увиденном как репортер и знаток. Может, если ТАМ что-то есть, то душа его побывает на недостижимых при жизни космических просторах... Олег был очень разносторонним, веселым, доброжелательным человеком, душой любой компании. Глубокие соболезнования родным и близким Олега Ахметова", - Рэм Нигматулин



"Олег-Олег... как же так-то. ушел один из самых ярких НАСТОЯЩИХ журналистов Казахстана. А уж если говорить о теме, которой он всю жизнь занимался, - космосом, то тут воистину - опустела без тебя земля. Светлая память", - Александр Константинов



"Какая боль, как жаль… Там, где был Олег, была радость… Светлая память, иманды болсын… До сих пор помню его шуточные стихи…" - Зарина Мухамедали



"Не могу поверить...



Иманды болсын...



Был моим соседом в служебной квартире. С ним было очень весело! Добрейший и светлый человечище..." - Жанат Ташимов



"Олежка, сколько радости ты доставлял, когда заходил по делам. И сначала с анекдота или шутки-прибаутки, а уж потом по работе. Такой позитив и радость, пусть на пару минут - и день удался с хорошим настроением. А если замечал, что что-то не так, подходил и говорил: "Мать, не бери в голову", - Ираида Пинчук



На 66-м году жизни умер Олег Ахметов. Отличный журналист, большой души человек – шумный и веселый. Друг многим журналистам и космонавтам. Да-да, и космонавтам тоже! Почти всю жизнь он прожил в Байконуре. После окончания авиаинститута работал инженером на стартовом комплексе "Зенит" (сейчас "Байтерек"). Многие из нас не знали об этом, да и Олег об этом не рассказывал.



С 1991 года он ушел в журналистику. И первую в СНГ еженедельную телепрограмму о космосе "Состояние невесомости" придумал и делал именно он. Сколько экипажей проводил в космос Ахметов – уже сам со счета сбился. Но когда начинал рассказывать байконурские байки – коллеги со стульев сползали от хохота. И Олег умел рассказывать эти байки.



Он запросто заходил в редакцию любой республиканской газеты, сотрудничал с телеканалами. И везде был "своим". В том числе и в "Караване".



15 лет назад Ахметов написал книжку "Самый близкий к космосу аул – Байконур". В ней он описал прошлое и настоящее города и космодрома, которым посвятил почти всю жизнь. Это не чистой воды документалистика. Там много историй – забавных, трагических, нелепых, поучительных – которые открывают разные стороны "закрытого" города и космической гавани. Рассказы старожилов, их версии, прочтение событие были для Олега важнее сухих цифр и фактов. Для него космос был какой-то его личной планетой, его Землей. Однажды он сказал, что когда-то было желание слетать "туда". И ткнул пальцем вверх. Но потом признался, что он все-таки коренной Землянин со всеми своими достатками и недостатками...



Наша журналистика потеряла сильного профессионала. А мы, коллеги Ахметова, друга и хорошего человека.



Редакция "Каравана"