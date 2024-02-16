Скандал с "девственницами от КазГУ": кому ржака, а кому... трагедия

13:12 17.02.2024 Скандал со "списком девственниц" в КазНУ - что произошло



На этой неделе в Казахстане произошел громкий скандал, связанный с утечкой личных данных, собранных в ходе медицинского осмотра. В результате некоторые даже требуют, чтобы ректор ушел в отставку.



Сaravan.kz детально рассказывает, что произошло и к чему может привести данная ситуация.



Первоначально информация появилась в Telegram-канале Qumash вечером, 13 февраля.



"О том, как "бережно" хранятся личные данные в Казахстане, можно понять еще в университете. Вот вам прекрасный кейс из алматинского КазНУ. В здешнем мехмате случилась такая история...



В WhatsApp-группу старост, состоящую из 190 человек, скинули 4 документа со списком студенток (с 1 по 4 курс). Те, кто в нем отмечены красным, должны были сдать флюорографический снимок. И все бы ничего... Вот только помимо ФИО девушек там были их ИИН, сотовые номера и медданные. А еще, а еще... информация о том, кто из них вирго (на гинекологическом - девственница), а кто уже не вирго. Доки, естественно, расшерились по группам, факультету и так далее. Может, уже весь вуз видел. Кто первым все это слил, источник наш не знает. Он, как и многие, получил "пересланные сообщения", - говорится в публикации.



К нему были приложены скриншоты скандальных сообщений и документов.



Реакция казахстанцев была крайне негативной.



На официальных ресурсах Казну им. Аль-Фараби (сайтах и страницах в социальных сетях) комментариев по ситуации нет. Более того, в Instagram можно увидеть недовольство пользователей тем, что вопросы по утечке данных удаляются.



Тем не менее в ответ на запрос Qumash ответ все же поступил.



"Список АйКазНУ. Вуз дал нам комментарий про слив данных студенток мехмата, включающих врачебно-интимную тайну. Зачем вообще собиралась информация о девственности/недевственности абитуриенток, не объяснили. Но... Теперь мы знаем, что эту историю просто так не замнут. Будет служебная проверка (как мы понимаем, под прицелом специалист деканата). А еще к делу подключается прокуратура Алматы", - прокомментировал Qumash.



Университет назвал организацию, которая опубликовала личные данные студенток, и предварительно назвал сотрудников, которые могут быть виновны в произошедшем. Кроме того, контракт КазНУ с медицинским центром теперь под вопросом - речь идет о расторжении договора на оказание услуг, что, скорее всего, и произойдет, так как организация скомпрометировала себя, а заодно и крупнейший вуз страны.



Клиника Smart Health функционирует с 2015 года. На сайте учреждения отмечено, что она открыта в сотрудничестве со специалистами из Южной Кореи.



В 2019 в Smart Health уже работала тысяча человек. С января 2020 года все медицинские услуги центр оказывает в рамках ГОБМП и ОСМС. Основная аудитория - студенты.



В самом медцентре пояснили, зачем нужна была такая информация.



"Так как мы проводили профилактический осмотр, там есть флюорография, ЭКГ, другие анализы и смотровой кабинет. Когда заканчивается медосмотр, мы делаем выводы. Спрашиваем, если они воздерживаются (от половой жизни. - Ред.), мы не давим. Но мы обязаны спросить. К этому университет не имеет отношения, раз в год мы проводим профилактический осмотр, и, согласно 214 приказу Минздрава, мы проводим флюорографию, и также согласно этому приказу проверяем наличие половых отношений у девушек, чтобы обеспечить контрацептивами, предотвратить аборты, беременность", - заявила сотрудница центра.



Кроме того, руководитель поликлиники пояснила, что отметки "вирго" были истолкованы неправильно.



"Из 190 человек есть и те, кто не прошел медосмотр. Если там графа пустая, это не означает, что девушка не девственница. Если там стоит подпись Virgo - это означает, что она не имела половых отношений на момент медосмотра", - пояснила она.



Реакция общества



Случай получил широкую огласку, его прокомментировали многие публичные личности, в том числе три министра.



"Передача личных данных, тем более медицинского характера, это, конечно же, нарушение. Вопрос этот на контроль взяли мы, потому что здесь есть прямое нарушение. Виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства. Здесь, скорее всего, речь об административном нарушении. Скорее всего, это безалаберное отношение к личным данным. Этот вопрос необходимо жестче регулировать. В целом, это проблема культурная. Мы сколько пересылаем удостоверения личности. Печально, что в вузе есть такие факты", - заявил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.



Он также отметил, что законодательство, регулирущее защиту персональных данных в Казахстане, необходимо ужесточить.



Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила Tengrinews, что не знала о произошедшем.



"Если они (медорганизация - Ред.) никакую цель не преследовали, то, в принципе, это разрозненные данные. Нельзя вытащить отдельный список по определенному какому-то критерию. Поэтому, если какая-то задача у них была... А так, в принципе, в разрезе каждой поликлиники сегодня есть определенные исследования. Сейчас большая проблема, что данные не интегрированы", - прокомментировала Альназарова.



Министр культуры и информации Аида Балаева высказалась по ситуации весьма резко.



"Вообще это большой вопрос. На самом деле, конечно, насколько нужна была такая информация, скажем, очень интимная? Я считаю, что это абсолютно неправильно и нарушает права тех девушек, которые оказались в списке. Поэтому, конечно, в первую очередь вопрос не в том, кого наказать, а в том, зачем эти списки формировались вообще, для кого это нужно было", - высказалась Балаева в кулуарах коллегии министерства.



Произошедшее осудили и многие казахстанские звезды. Например, актриса и певица Меруерт Тусипбаева, заслуженный деятель культуры РК.



"Буквально недавно я делала разбор, почему так сложна жизнь казахских девушек и женщин. После моего поста вот еще один сюрприз. Как бы администрация указанного вуза ни пыталась обелить себя и замять вопрос, публикация данного списка стала очень показательной... Вы поймете это, если не глупы... Итак, кому мог понадобиться этот список?



Лучше бы подумали об уровне образования вместо того, чтобы нарушать личные границы юных девушек, которые только начинают свою жизнь! А если бы скандал удалось замять, сколько девушек оказались бы растоптаны этим списком? Кошмар! Куда мы катимся? Кому какое дело. Северная Корея отдыхает.



Дайте нашим девочкам качественное образование вместо того, чтобы рыться в их белье! Почему казахи отправляют своих детей учиться за границу? Это преступление носит массовый характер и должно быть расследовано государством!



P.S. Извинений мало, ректор должен уйти в отставку по собственному желанию..." - написала артистка.



Что будет дальше



КазНу им. Аль-Фараби сообщил о возможном расторжении договора с медицинским центром, однако будет ли оно на самом деле, не совсем понятно. Дело в том, что, как обнаружил журналист Михаил Козачков, клиника учреждена самим вузом.



"Ну какая частная клиника? КазНУ имени Аль-Фараби - соучредитель Smart Health University City. Это легко подтвердить.



Понятно, что ректорату не хочется признавать, что это целиком и полностью вина вуза", - прокомментировал Михаил.



Сотруднице факультета грозит увольнение. Служебное расследование займет до 15 рабочих дней.



"Обязательно в отношении нее (специалиста деканата механико-математического факультета С.Ж. - Ред.) будет административное взыскание, меры будут приниматься обязательно. Еще не уволена, вопрос будет решаться в правовом поле. Потому что это наш работник, дисциплинарное расследование еще идет: кто конкретно допустил такую ошибку. За каждым решением стоит человеческая судьба", - сообщила проректор вуза Жамиля Айтжанова.



Вуз также пообещал извинения ректора и компенсации студенткам за слив списка с личной информацией. Сумма и срок выплаты компенсаций пока не уточнены. Ущерб имиджу вуза уже нанесен, однако вряд ли его можно считать серьезным.



Проблемы клиники могут оказаться серьезнее, если после расторжения госконтрактов ей придется возвращаться на комерческий рынок. Отзывы в 2gis выглядят не очень хорошо, в них много негатива, причем вызванного разнообразными причинами. Таким образом, перспективы учреждения сложно назвать радужными.



Отметим, что Саясат Нурбек, в отличие от подписчика Qumash, был неправ.



Прокуратура Алматы возбудила уголовное дело, а не административное.



"По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование по распространению персональных данных.



Так, УП Бостандыкского района 14 февраля 2024 года зарегистрировано досудебное расследование по ст.147, ч.5 УК РК (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите) по факту распространения персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну, студентов КазНУ имени Аль-Фараби.



В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия", - сообщает пресс-служба ведомства.



Указанный пункт УК РК предусматривает ответственность за "совершение действий, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе через Интернет, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее".



Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Таким образом, если прокуратура выявит виновных, им может грозить скамья подсудимых, а потом и тюрьма.



Автор: Алма Абишева Источник - Караван

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