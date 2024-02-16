Лола Каримова-Тилляева продала свой особняк Le Palais в Беверли-Хиллз (Калифорния) за $36 млн

13:14 17.02.2024

Лола Каримова продала свой особняк в Калифорнии за $36 млн



Компания, связанная с младшей дочерью бывшего президента Узбекистана Лолой Каримовой-Тилляевой и ее мужем Тимуром Тилляевым, продала особняк Le Palais в Беверли-Хиллз (Калифорния, США) за $36 млн, сообщает The Wall Street Journal.



