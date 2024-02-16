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Иран разработал и представил два новых комплекса ПВО - "Арман" и "Азарахш"
13:18 17.02.2024

Пуск зенитной управляемой ракеты большой дальности 5В28Э экспортной модификации ЗРК С-200ВЭ ПВО Ирана.
Иран представил новую систему противоракетной обороны и новую маловысотную систему противовоздушной обороны, которые были разработаны экспертами министерства обороны Ирана, сообщило агентство IRNA.

Новые модели были представлены в субботу, 17 февраля, в присутствии министра обороны бригадного генерала Мохаммада Резы Гараи Аштиани.

Одна из систем ПРО называется "Арман" ("Стремление"). Маловысотная система ПВО получила название "Азарахш" ("Молния").

Недавно представленные системы значительно повысят возможности ПВО Ирана, как только они будут добавлены в военный парк страны, отметило IRNA.

"Арман" был разработан в двух версиях, одна с пассивным радаром, другая с активным. Ракеты, используемые в системе "Арман", относятся к классу "Сайяд-3" иранского производства, которые могут одновременно поражать шесть целей на расстоянии от 120 до 180 км.

"Азарахш" может одновременно использовать радарные и электрооптические системы для обнаружения и перехвата целей. Кроме того, ракеты, используемые в этой системе, снабжены тепловыми головками самонаведения, что означает, что они используют инфракрасные системы прицеливания, сообщило иранское агентство IRNA.

Источник - eadaily.com
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