Талибы официально отказались признавать „Линию Дюранда" - границей с Пакистаном

17:07 17.02.2024

Афганистан по-прежнему не признает границу с Пакистаном



"Половина Афганистана находится по другую сторону „Линии Дюранда", эта граница была навязана народу Афганистана британцами", сообщило афганское агентство новостей Ariananews, процитировав заявление Шера Мохаммада Аббаса Станикзая, заместителя министра иностранных дел Исламского эмирата Афганистан по политическим вопросам. Он добавил, что "Линия Дюранда" (Durand Line) "никогда не будет признана Афганистаном".



Министерство иностранных дел Пакистана в пятницу отреагировало на высказывания Станикзая, назвав их "своекорыстными и надуманными", отмечает агентство.



Представитель МИД Пакистана заявил: "Любые своекорыстные и надуманные заявления относительно законности и неприкосновенности пакистано-афганской границы не могут изменить факты географии, истории и международного права".



Он посоветовал Афганистану "заняться подлинными проблемами безопасности Пакистана, а не пытаться отвлечь внимание общественности такими неудачными публичными заявлениями", подчеркнуло агентство Ariananews.



"Пакистан по-прежнему привержен содействию полностью регулируемому перемещению людей и товаров через пакистано-афганскую границу на основе норм межгосударственных отношений. Мы продолжим предпринимать шаги с этой целью",

- сказал пресс-секретарь МИД.

Отметим, что так называемая "Линия Дюранда" - это установленная Великобританией граница между двумя странами в 1893 году, протяженностью 2640 км. Она признана Пакистаном, но не Афганистаном.