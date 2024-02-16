Институт "философии" РАН - очаг рафинированного мракобесия

17:21 17.02.2024

Об эвтаназии Института философии

казеннокоштная философия нужна только для одной цели – для апологетики государства и вообще мыслительной работы в его интересах и по его заданию

Татьяна Воеводина

16 февраля 2024



Алексей Гончаров рассказал, как Институт Философии РАН философствует насчет эвтаназии. В предыдущих своих статьях Гончаров рассказывает о том, что делается в Институте философии РАН. Это очень интересно и удивительно. В Институте, не таясь, орудуют представители пятой колонны, философы, не стесняясь, осуждают СВО, развивают death studies, продолжая линию, намеченную еще Соросом и его присными.



На мой взгляд самое существование Института Философии, во всяком случае, в том виде, в котором он существует и как описано в этой и других статьях Гончарова - есть проявление государственного мазохизма. Вообразите, посреди Москвы, в благоустроенном здании, чистом, отопленном и освещенном, снабженном мебелью и даже компьютерами, сидят люди и… и философствуют. То есть практикуют "взгляд и нечто". И им еще за это государство зарплату платит. А они – что-то бабабонят против этого государства.



Еще раз, дайте осмыслить это удивительное явление: государство содержит и предоставляет казенный кошт тем, кто ему не только ничего не делает зримо полезного, но и всячески его, государство, ненавидит, презирает и публично оплевывает. Где тот психоаналитик, который был бы способен понять истоки этого многолетнего хронического недуга и отыскать надлежащее медицинское средство?



Проявлениям госмазохизма – несть числа. Я много-много лет пишу о нашем участии в олимпийском движении, где нас последовательно гнобят и унижают, - это ли не дорогостоящий мазохизм? Мы продолжаем оставаться в разных международных организациях, вроде ВОЗ, от которых нам никакого проку. Зачем? А как, помнится, держались за разные там Советы Европы и т.п. … До конца держались, пока не выгнали взашей и не плюнули вслед. Этого, наверное, и добивались мазохисты.



Это, так сказать, на международной арене. Во внутренней жизни такая же история. Дают кучу денег театральным всяким деятелям, которые на эти деньги ваяют сплошное уродство, прикрывая неумелость эпатажем. Да еще и вякают в антигосударственном роде.



Аналогично – Институт философии. Зачем он вообще? Из того смутного соображения, что при благоучрежденном правлении в государстве должна быть философия? И поэтому нужно держать за казенные деньги всякого рода мосек, которые вместо того, чтоб благодарно лизать дающую руку, визгливо лают на слона?



Казеннокоштная философия нужна только для одной цели – для апологетики государства и вообще мыслительной работы в его интересах и по его заданию. Такого рода философом был, например, Гегель, который своей философией честно служил прусской монархии. Такая – благородная – позиция совершенно не помешала ему быть очень значительным мыслителем, повлиявшим на всю дальнейшую философскую работу человечества.



Не хочешь служить? Тогда позаботься об альтернативном заработке. Вот, например, Фейербах или тот же Энгельс занимались бизнесом, а философией – в виде хобби. Тоже вариант. Энгельс столь успешен был в бизнесе, что и Маркса содержать мог. Кстати, бизнес очень прочищает мозги и помогает не отрываться от реальной действительности (или действительной реальности – в немецкой классической философии эти понятия, кажется, различались). Иные мыслители и физическим трудом не брезговали: Иосиф Дицген в XIX веке был рабочим-кожевенником, а Эрик Хоффер, автор хорошей книжки "Истинноверующий", живший в ХХ веке, даже и на свалке работал, что по нынешним временам вполне инклюзивно, экологично и политкорректно.



Пора наконец понять, что философия – это не наука. Это особая форма общественного сознания. Это свободные размышления о мире, о жизни и ее смысле, о познании, об истории. Словом – любомудрие. Достоевский или Махатма Ганди были, безусловно, философами, но к науке никакого отношения не имели. Философствовать в любой форме никому не запрещено и не требует ни дипломов, ни институтов. И свободно излагать плоды своих умствований – тоже не возбраняется. В интернете излагать или книжки издавать. Можно завести философский салон, кружок, семинар, академию – что угодно. У нас же свобода слова – верно? Если в вашей философии нет экстремизма или призывов к свержению конституционного строя – философствуйте на доброе здоровье. Но за собственный счет – не за казенный.



Свобода слова не предполагает обязанности государства и вообще кого бы то ни было содержать говоруна за собственный счет. Платить надо только тем, кто делает что-то по твоему заданию и тебе на пользу. Платить тому, кто тебе же наносит вред, это мазохизм. К сожалению, у нас очень распространенный. Платить тем, от кого ни вреда, ни пользы – бесхозяйственность, пустая трата денег.



Что надо сделать с Институтом Философии и всеми его мыслителями об эвтаназии и иных предметах? Очень просто. Подвергнуть эвтаназии. Не людей, конечно, а организацию. Иными словами – закрыть. Никого не наказывать, не прорабатывать, не выяснять, кто там и что написал и что имел в виду. Просто закрыть. За бесполезностью. Так бизнесмен закрывает неудавшийся проект – обычное дело. А здание отдать под картинную галерею или дом детского творчества. И перестать наконец присваивать смехотворное звание кандидата философских наук. Нет таких на свете наук! Да, в Средневековье любое знание звалось философией, потом возникли разные специализированные отрасли знаний, возникла экспериментальная наука. В память о тех далеких временах научные степени в некоторых странах называют Ph.D. – доктор философии.



Все эти граждане, лишившись прокорма, сбегут за кордон, будут выть против России? Ну и пусть! Сейчас, по-моему, этим никого не удивишь и не впечатлишь. Они не трактористы и не сантехники: без них жизнь не остановится.



Не только жизнь – даже и философия не остановится. Некоторым людям свойственно философствовать – вот они и будут философствовать, без всякого казенного жалованья и начальственной отмашки.



Про эвтаназию поговорим отдельно.