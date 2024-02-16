Аресты по всей стране. КазКНБ начал с утра масштабную операцию против "религиозных радикалов"

18:50 17.02.2024

КНБ начал операцию по задержанию религиозных радикалов в Казахстане



17 февраля 2024 года КНБ совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры начал операцию по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, сообщает Zakon.kz.

Операция по поиску и пресечению деятельности радикалов пройдет в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и городе Шымкент.



Гулмира Жакупова