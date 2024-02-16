Сын Рамзана Кадырова дослужился до министра и получил высший орден Чечни

20:25 17.02.2024

Сына Рамзана Кадырова назначили на высокую должность в Чечне



Старший сын президента Чечни Рамзана Кадырова Ахмат назначен на должность регионального министра по делам молодежи. Он также получил высшую награду Чечни – орден Кадырова, сообщает Zakon.kz.



Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов.



