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|Сын Рамзана Кадырова дослужился до министра и получил высший орден Чечни
20:25 17.02.2024
Сына Рамзана Кадырова назначили на высокую должность в Чечне
Старший сын президента Чечни Рамзана Кадырова Ахмат назначен на должность регионального министра по делам молодежи. Он также получил высшую награду Чечни – орден Кадырова, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
"Поздравляю моего дорогого племянника, министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля "Техноспорт Первых", – написал Магомед Даудов.
Он отметил, что его племянник Ахмат последовательно занимал должности председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" ЧР, а также первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике.
"С начала своей деятельности он вносит значительный вклад в улучшение качества работы наших молодежных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона и на высоком уровне решает любые поставленные задачи", – добавил он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Диана Абдуллаева