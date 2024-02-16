|Узбекистан. Прокурор Кагана попался со взяткой в $100 тысяч
20:29 17.02.2024
"Прокурор Кагана попался со взяткой в $100 тысяч" - президент
Президент Узбекистана сообщил о задержании прокурора Кагана, который подозревается в получении взятки на 91 тысячу долларов.
Прокурор Каганского района Бухарской области задержан при получении взятки в 100 тысяч долларов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время совещания в Ханабаде в пятницу.
"Прокурор Каганского района попался со взяткой в $100 тысяч. Почему я говорю это всей нации? Из-за действий прокурора происходит такое… Если он сам борец, а его сотрудник - вор, кому нам жаловаться?" - сказал глава государства.
"Мне сказали об этом три дня назад. Я сказал, чтобы [сразу не задерживали], чтобы это дело не вернулось через суд. Медленно, медленно (имеет в виду тщательное расследование - ред.)… [прокурор] договорился на 200 тысяч долларов. [Заявитель] приносит 91 тысячу долларов, говорит „нет, остальную часть тоже принеси". Я сказал, чтобы пока не трогали. На третий день принес 91 тысячу, а он говорит „принесите 101 тысячу тоже". 10 тысяч долларов забирают посредники. Бессовестный прокурор говорит „нет, эти 10 тысяч долларов тоже принеси мне"", - рассказал он.
Шавкат Мирзиеев поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву "пойти в Бухару и уволить". Но по видео непонятно, кого поручено освободить от должности.
Ранее Kun.uz. сообщил, что прокурор Б. Г., который работает на этой должности с апреля 2022 года, был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в ночь на 13 февраля при получении 90 тысяч долларов.
Согласно сообщению, прокуратура Бухарской области ведет уголовное дело в отношении должностных лиц маслоэкстракционного завода в Кагане (АО "Когон ег-экстракция заводи"). Один из учредителей завода, находящийся в розыске, попросил отменить в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу и смягчить наказание по уголовному делу.
По данным издания, прокурор был задержан при получении 90 тысяч долларов через посредника возле здания Бухарского центра скорой медицинской помощи, говорится в сообщении.