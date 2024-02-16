Узбекистан. Прокурор Кагана попался со взяткой в $100 тысяч

20:29 17.02.2024

"Прокурор Кагана попался со взяткой в $100 тысяч" - президент



Президент Узбекистана сообщил о задержании прокурора Кагана, который подозревается в получении взятки на 91 тысячу долларов.



