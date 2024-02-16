Обидно чувствовать себя оккупантом и идиоткой. Ответы дегенерату Кудратходжаеву

21:06 17.02.2024

…ОБИДНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ОККУПАНТОМ И ИДИОТКОЙ

Пока в узбекском МИДе готовят ответ российскому ведомству на ноту протеста после пассажа Ш.Кудратходжаева на языковую тему, народ в Сети уже отреагировал.



...Обидно чувствовать себя оккупантом и идиоткой



Андрей Киданов



Послушал интервью г-на Кудратходжаева г-ну Альтману… Когда я учился в школе, в нашем классе из 32 учеников был один узбек, мой замечательный товарищ Салоев Мухамеджан, сейчас очень уважаемый человек. Это был конец 70х.



Сейчас у моей сестренки в русском классе начальной школы из 34 человек 1 русский. К кому, так негодуя, обращается этот ректор? К остаткам русской цивилизации, к русским, которых осталось даже в Ташкенте меньше 20 процентов? И из них в основном люди, которые, как и я родились здесь и не меньше его любят Узбекистан…



Он называет нас презрительно "они…" Они это мы, которые лечат, учат, воспитывают, работают на производствах, и в других сферах…



Манипулируя темой языка этот г-н просто привлекает к себе внимание и не больше, стравливая, может быть по заданию кого-то, разные национальности.



Дорогой, русских здесь уже почти нет, а когда не будет совсем и останется один Альтман, чем тогда будете аргументировать свои бредовые высказывания?



Рахима Ахмедова



Вчера только зашла в Софию, встретилась добродушная русская женщина, недавно переехали из России к нам. Я ей говорю, как у нас Вам нравится, она мне -это моя Родина, я здесь родилась. Мне было приятно, все мы дружная семья-Узбекистан!!!



Инна Аккерманцева



И хотелось мне промолчать, да не вышло. Высказался коллега, задел многих, обозначил проблему языкового барьера.



Чему учат студентов журфака? Обозначил проблему-укажи на пути ее решения. Увы, прозвучало то, что прозвучало. Нас никто никогда не заставлял, впрочем, как и сейчас, учить языки. Миллионы выпускников школ не знали ни русского, ни узбекского, ни английского. В аттестате же стояли оценки. Неважно какая цифра, она все равно не отражала действительного владения языком.



Сейчас тоже самое, никто не оставляет на второй год, даже если ученик ни в зуб ногой в предмете. Это первое.



Второе. Люди, желающие понять друг друга, всегда поймут. Мы даже немого в состоянии понять. Нельзя проводить параллели незнания языка и неуважения к людям и культуре. Большинство моих самых близких друзей далеко не славяне. Они даже подтрунивают над моей любовью ко всему узбекскому.



В разных городах мира одноклассники и однокурсники зовут тебя на плов или манты. Встречи узбеков происходят в узбекских кафе. Думаете, узбекские русские в Нью-Йорке встречаются в русских ресторанах? Не смешите.



Больно и обидно себя чувствовать идиоткой и оккупантом, хотя и не говорю на государственном, не научилась. Но в этом нет неуважения.



Люблю остатки города детства и настоящих людей, которых в нем немало



Марина Низовцева

Два года назад мне предложили преподавать две дисциплины в Университете журналистики. Психология и социология журналистики. Как магистр журфака я имею право преподавать в вузе + второе высшее по психологии. Я сначала загорелась идеей и даже заказала российские учебники по теме, но потом узнала что вся документация и все учебные программы нужно представлять на узбекском языке. А еще сидеть на совещаниях с тем самым героем последних дней господином ректором и выслушивать весь его русофобный бред. Я отказалась. Сегодня понимаю насколько это было правильное решение.



16.02.24