Парламент Греции принял закон о легализации однополых браков

09:19 18.02.2024

16.02.2024

Парламент Греции принял закон о легализации однополых браков

Парламент Греции принял закон, легализирующий однополые браки и усыновление однополыми парами детей.



Документ поддержали 175 депутатов, 77 были против, двое воздержались. В голосовании участвовали 254 парламентария из 300.



Проект закона поддержали не все члены правящей "Новой демократии", большинство несогласных не участвовали в голосовании.



В частности, закон "предоставляет каждому право на брак" и защищает права детей "независимо от формы семьи". В то же время он не разрешает однополым мужским парам пользоваться услугами суррогатного материнства.



"Сегодня Греция гордится тем, что стала 16-й страной Евросоюза, принявшей закон о равенстве браков. Это важная веха в области прав человека, отражающая сегодняшнюю Грецию: прогрессивную и демократическую страну, страстно приверженную европейским ценностям", – заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в соцсети X*.



В своей речи в парламенте он подчеркнул, что закон сделает "видимыми" греков нетрадиционной ориентации, которых раньше будто бы не существовало.



Среди всех государств мира Греция стала 37-й страной, легализовавшей гей-браки. При этом это первая православная страна, в которой одобрили подобный законопроект. Греческая церковь выступала против него, называя его угрозой для традиционной семьи.



"Случившееся является трагическим событием для греческого народа и для Элладской церкви, которая, имея государственный статус тем не менее оказалась неспособной консолидировать свою паству, для того чтобы предотвратить это демонстративное попрание традиционных нравственных устоев", – сказал зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.



Он признал, что "явные признаки духовной деградации [в Греции] появились не сейчас, а несколькими годами ранее", когда была создана раскольническая так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). Тогда, в 2018 году, напомнил замглавы ОВЦС, многие греческие иерархи и священнослужители "из узких националистических соображений закрыли глаза на очевидное попрание церковных канонов Константинопольским патриархатом и вслед за ним признали и вошли в церковное общение с лицами, кощунственно выдающими себя за епископов, но никогда таковыми не являвшимися".



После этого, добавил Якимчук, под разными надуманными предлогами в Элладской церкви стали подвергаться преследованиям "те, кто имел мужество отстаивать каноническую правду".



"Теперь же вполне закономерно православные в Греции оказались бессильными перед лицом мировых безбожных сил, стремящихся полностью искоренить всякие нравственные ориентиры в жизни людей", – заключил представитель РПЦ.



В конце 2022 года в России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста, а в 2023-м признали экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ".