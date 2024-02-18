Помешали союзнику: арабские монархии решили препятствовать авиарейдам США в регионе

09:26 18.02.2024

Государства Персидского залива, пытающиеся наладить отношения с Тегераном, не захотели обострения

Ксения Логинова

18 фев 24

Арабские страны препятствуют вылетам американской авиации и таким образом затрудняют действия Вашингтона против проиранских сил в регионе. Как пишут западные СМИ, все дело в том, что государства, которые стремятся к разрядке напряженности в отношениях с Тегераном, не хотят допустить эскалации из-за действий США. Подробности - в материале "Известий".



Против обострения отношений

"ОАЭ все больше ограничивают США и их союзников в проведении рейдов против шиитских группировок в Ираке, Сирии, хуситского движения "Ансар Аллах" в Йемене. Другие арабские страны поступают так же", - сообщает издание Politico со ссылкой на четыре источника.



На такие шаги пошли государства, "которые пытаются разрядить напряженность в отношениях с Тегераном". "Они не хотят, чтобы возникло ощущение, будто они против Ирана, а также, что они слишком близки Западу и Израилю", - говорится в публикации.



В статье отмечается, что Вашингтон уже давно разместил тысячи своих военнослужащих на базах в ОАЭ, Кувейте, Омане, Катаре и других странах Ближнего Востока. Крупнейшим пунктом базирования США в регионе является Кувейт, где на пяти базах находится около 13,5 тыс. военнослужащих. На втором месте Катар, где на авиабазе Аль-Удейд размещено около 10 тыс. американских солдат, а также числится комбинированный центр воздушных операций ВВС США и передовой штаб центрального командования ВС США.



СамолетыФото: ТАСС/Zuma/Senior Airman Kevin Tanenbaum

На третьем - база Аль-Дафра в ОАЭ. В октябре прошлого года американские истребители F-16 нанесли ответные удары по двум объектам на востоке Сирии, где, предположительно, находились проиранские силы. С какой базы прилетел самолет, осуществивший бомбардировку, в Пентагоне не уточнили, однако база Аль-Дафра, на которой размещены десятки таких самолетов США, является одной из ближайших в регионе.



По словам одного из представителей Пентагона, пожелавшего остаться неназванным, между Вашингтоном и Абу-Даби после этого возникла напряженность. И вскоре минобороны США перестало публично раскрывать информацию о типах самолетов, которые атаковали иранские прокси.



Президент США Джозеф Байден в последние несколько недель приказал нанести многочисленные ответные воздушные и ракетные удары по позициям проиранских сил на Ближнем Востоке. Однако арабские страны решили ограничить доступ к местам базирования и свободе движения американской авиации.



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Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что, когда это будет необходимо, Вооруженные силы США используют "возможность перебросить дополнительные силы в регион для поддержки усилий по сдерживанию и предоставления вариантов для широкого спектра непредвиденных обстоятельств".



F-16Фото: ТАСС/Zuma/Master Sgt. Matthew Plew

"Мы также сохраняем возможность по всей зоне ответственности центрального командования США защищать наши силы и наносить удары в целях самообороны в любое время и в любом месте по нашему выбору", - сообщил он, не вдаваясь в подробности.



Невыгодно арабским монархиям

Несмотря на жесткую риторику Ирана в ответ на события в Газе, Йемене, Ираке и множественные акты против самого Тегерана, в частности убийство ведущих командиров КСИР, Исламская Республика ведет себя достаточно сдержанно по меркам сложившейся на Ближнем Востоке ситуации, пояснил в беседе с "Известиями" научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.



- Действия прокси Тегерана в Сирии и Ираке на самом деле, как бы цинично это ни звучало, соразмерны тем провокациям, которые устраивают в сторону Исламской Республики ее противники. Если сравнивать военный потенциал США и союзников, которых они привлекли к операции "Страж процветания", с военным потенциалом Ирана, то безусловное преимущество в глобальном плане, в цифрах будет на стороне Вашингтона, - считает политолог.



Однако, по его словам, если брать ситуацию конкретно на Ближнем Востоке, то Иран имеет все возможности эффективно действовать в масштабах региона. Прежде всего в зоне Персидского залива, который является одной из важнейших артерий экспорта нефти и газа в мире



- Арабы, ближайшие соседи Ирана, это прекрасно понимают, поэтому к прямой возможной эскалации Вашингтона с Тегераном они относятся крайне негативно, для них это максимально нежелательный сценарий, и не только потому, что Саудовская Аравия нормализовала отношения с Ираном для того, чтобы регион стал исцеляться собственными силами, - полагает эксперт.



Он добавил, что сейчас арабские монархии Персидского залива демонстрируют большую склонность к дипломатическому урегулированию существующих конфликтов. Это и восстановление Сирии в Лиге арабских государств, и внезапно очень умеренная и взвешенная позиция по ситуации в секторе Газа. По словам эксперта, пандемия сильно ударила по экономике, арабские страны до сих пор пытаются компенсировать те убытки, которые они понесли в ковидные времена.



Останин-Головня пояснил, что именно поэтому любая жесткая эскалация, источником которой является даже не конфликт в секторе Газа, а операция США и ближайших союзников, помешает налаживать экономику.



- Арабы всячески стараются содействовать дипломатическому урегулированию, но при этом и не упустить выгоды. В свою очередь, широкомасштабный конфликт, где будут действовать не прокси Ирана, а уже сама Исламская Республика, сведет на нет все эти благие намерения, - подытожил специалист.



Играть на противоречиях

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков в разговоре с "Известиями" отметил, что арабские страны преследуют две цели.



- Первый момент - они действительно обеспокоены сложившейся ситуацией. Сейчас на Ближнем Востоке возникла серьезная напряженность: это и сектор Газа, и обмен ударами между "Хезболлой" и Израилем, и атаки на американские базы, и ответные удары США. Вполне логично и закономерно, что те арабские страны, которые размещают у себя американские базы, не заинтересованы в еще большем разрастании конфликта, - пояснил специалист.



ХезболлаФото: REUTERS/Ali Hashisho

По его словам, государства понимают, что ситуация может пойти по наихудшему сценарию.



- Тут и так полыхает, а может и сильнее. Арабским странам это не нужно, так что такими методами они пытаются сдержать ползучую эскалацию, не говоря о попытках достичь перемирия вокруг Газы, - рассказал политолог.



Эксперт добавил, что под китайской эгидой не так давно произошло знаковое событие - примирение между Саудовской Аравией и Ираном.



- Это второй момент, тут обращает на себя внимание то, что если брать саудовцев и их союзников в зоне Персидского залива, то четко наметился крен в пользу перебалансировки отношений с более крупными игроками, - полагает Онтиков.



Аналитик подчеркнул, что влияние американцев в зоне Персидского залива очень велико и это тяготит монархии. Особенно после "арабской весны", когда страны увидели, как рушились режимы, лояльные американцам.



Собеседник также отметил, что произошло примирение с Ираном - а за счет этого идет сближение с Китаем.



- Но это вовсе не значит, что страны залива променяют американцев на китайцев, они будут играть на противоречиях между Вашингтоном и Пекином. Это будет с их стороны наиболее разумная политика, которая позволит балансировать и получать от противостояния более крупных игроков неплохие дивиденды, - добавил эксперт.