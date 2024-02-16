Под Харьковом уничтожен батальон женщин и пенсионеров ВСУ

09:30 18.02.2024

СМИ: Под Харьковом уничтожен батальон женщин и пенсионеров львовской теробороны



В социальных сетях стали появляться некрологи, свидетельствующие о массовых потерях 66-го батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.



По информации экспертов, подразделение формируется за счет жителей Львовской области, которых без разбора мобилизуют в ВСУ.



В соцсетях куча фотографий живых и мертвых боевиков подразделения украинской армии. В основном это пенсионеры и женщины, которых командование бригады уже начало использовать в чисто штурмовых подразделениях.



Морги Харькова переполнены телами солдат ВСУ



Также отмечается, что родственники мобилизованных теробороновцев постоянно требуют вывода подразделения на ротацию, но командование про отдых оставшихся в живых солдат соединения даже не думает.



Ранее появились сообщения, что в Харьковской области уничтожен поселок для иностранных наемников.



Максим Александров