|Под Харьковом уничтожен батальон женщин и пенсионеров ВСУ
09:30 18.02.2024
СМИ: Под Харьковом уничтожен батальон женщин и пенсионеров львовской теробороны
В социальных сетях стали появляться некрологи, свидетельствующие о массовых потерях 66-го батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.
По информации экспертов, подразделение формируется за счет жителей Львовской области, которых без разбора мобилизуют в ВСУ.
В соцсетях куча фотографий живых и мертвых боевиков подразделения украинской армии. В основном это пенсионеры и женщины, которых командование бригады уже начало использовать в чисто штурмовых подразделениях.
Морги Харькова переполнены телами солдат ВСУ
Также отмечается, что родственники мобилизованных теробороновцев постоянно требуют вывода подразделения на ротацию, но командование про отдых оставшихся в живых солдат соединения даже не думает.
Ранее появились сообщения, что в Харьковской области уничтожен поселок для иностранных наемников.
Максим Александров