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"Закон О негодяях". За фейки об армии в РФ теперь будут конфисковывать имущество
09:35 18.02.2024

Не только фейки об армии: как будет работать новый "закон о негодяях"
Бандитам, взяточникам, шпионам приготовиться

Владимир Путин на этой неделе подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии. "Закон о негодяях", как его окрестил Вячеслав Володин, был принят с рекордной скоростью и заработает уже до конца февраля. Так что остается не так много времени, чтобы наизусть заучить – что, как, за что и в каких объемах будут конфисковывать.

Бандитам, взяточникам, шпионам приготовиться

Напомним, "закон о негодяях" - это поправки в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, направленные на ужесточение ответственности за распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, а также ряд преступлений против безопасности страны и призывы к совершению таких преступлений.

В частности, существенные дополнения внесены в статью 104.1 УК (конфискация имущества). В нее добавлены составы преступлений, за которые такая мера может быть назначена.

Так, деньги, ценности и любое другое имущество, полученное в результате совершения преступления, - проще говоря, преступный гонорар, - теперь могут быть конфискованы за публикацию фейков об армии (статья 207.3 УК РФ).

Также под конфискацию попадет все заработанное на призывах к совершению преступлений против безопасности РФ (статья 280.4 УК РФ).

Важный нюанс, на котором акцентируют внимание законодатели: конфискация будет назначена в том случае, если такие преступления (распространение фейков и призывы к деструктивной деятельности) преступления совершены из корыстных побуждений. То есть если гражданин по глупости сделал репост фейка в соцсети и никак на этом не обогатился, ему конфискация не грозит.

Еще одна новелла касается второго формата конфискации. Речь идет о случаях, когда у преступника государства отбирает деньги и имущество, которое он использовал для финансирования преступления. Такой вариант конфискации ранее применялся в уголовных делах против террористов. Теперь перечень составов преступлений, которые могут потянуть за собой конфискацию имущества, существенно расширен. "Закон о негодяях" распространил эту меру на все преступления против безопасности России.

В число таких преступлений включены теперь все деяния диверсионной направленности – от совершения диверсии до прохождения обучения подрывной деятельности и создания диверсионной группы. Также в список включены незаконное пересечение государственной границы, дезертирство, наемничество, незаконный экспорт технологий и военной техники, госизмена, контрабанда наличных денежных средств, бандитизм, организация преступного сообщества, незаконная перевозка оружия и взрывчатки, контрабанда наркотиков, шпионаж, незаконное получение и разглашение государственной тайны, конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями, взяточничество, организация незаконной миграции, использование запрещенных методов ведения войны и геноцид.

Всего в перечне более 30 составов преступлений.

Кроме того, новый закон дал судам право лишить осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступление специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград.

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Это значит, что если, к примеру, народный артист попадется на финансировании ВСУ или ячейки диверсантов, он не только лишится денег на банковском счете, с которого отстегивал на нужды армии противника, но и звания. Если при этом он был лауреатом государственной премии в области, скажем, искусства или науки, ее тоже придется вернуть.

При этом депутаты и сенаторы не раз обращали внимание: все, что нажито честным трудом и не используется для преступной деятельности, вне зоны риска – это главное.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас ранее уточнил, что конфискации будет подлежать только то имущество, которое было нажито в результате преступной деятельности или служит орудием совершения преступления.

Недвусмысленный сигнал подал и Кремль:

"Закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ однозначно не имеет ничего общего с конфискацией в советских законах", - заявил Дмитрий Песков.

То есть никакой полной конфискации имущества осужденного не будет. Отобрать государство сможет лишь то, что имеет прямое отношение к преступлению: либо заработано благодаря незаконным делам, либо используется для их подпитки.

И тем более, не будет никакой конфискации у родственников. Хотя такие предложения в ходе рассмотрения поправок и звучали из уст некоторых думцев, к реальности они отношения не имеют.

Авторы: ТАТЬЯНА АНТОНОВА

Источник - МК
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