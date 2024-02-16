Раздавили Kloop. За что кыр-власти прикончили "СМИ-образное образование"?

10:05 18.02.2024

Ликвидация Kloop входила в планы Запада?

14 февраля 2024 - Анвар Ажиев



В Кыргызстане суд принял решение о ликвидации некоего СМИ-образного образования "KLOOP". Это сделал поздно вечером в пятницу, 9 февраля Октябрьский райсуд столицы республики. Он своим постановил ликвидировать Общественный фонд (ОФ) "Клооп Медиа", одно из юридических лиц сайта "Клоопа", пишет AsiaToday.



В самом фонде по горячим следам отметили, что будут обжаловать это решение в городском суде Бишкека.



Издание напоминает, что все началось 28 августа прошлого года, когда стало известно, что прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. Основанием было то, что "большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов", "публикации Kloop Media содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства".



Прокурор привел несколько заголовков и материалов Kloop.kg, которые, по мнению надзорного органа, резко критикуют власть. Прокуратура также обвинял сей ОФ в сокрытии крупной суммы средств.



Самое главное, что общественный фонд "Kloop" можно и нужно было привлекать к ответственности не только за фейки и протаджикскую позицию во время пограничных конфликтов Кыргызстана и Таджикистана в прошлом, но и за пропаганду различных извращений среди молодежи республики.



В том же августе месяце прошлого года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, по которому запрещалось распространение "информации наносящий вред здоровью и развитию детей", в рамках этого закона как раз запрещается, в том числе "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений".



Американцы в информационном поле Кыргызстана разбили потребителей на несколько возрастных групп и активно по ним работали. На старшую возрастную категорию работает, до сих пор, медиагруппа "Радио "Азаттык/Свобода". Подрастающее поколение было за ОФ "Клооп.Медиа", который активно публиковал у себя информацию о проекте "TEENS". Данный проект осуществлял свою работу на деньги ЮНЕСКО и занимался склонением обычных детей в ЛГБТ+ направлении. ОФ "Клооп.Медиа" оказывал "TEENS" информационную поддержку в распространении ЛГБТ пропаганды среди граждан республики. И это, не считая русо- и синофобий вместе с ненавистью к наследству СССР.



Диверсионную работу "клопы" вели на широкую ногу - вбросы фейков, "лгбт+" и пропаганды легалайза наркотиков. И были ярыми сторонниками действующих властей Украины. Основателем является некий Бектур Искендер. Он прославился поддержкой нацистских формирований ВСУ и ярой пропагандой "радужных" извращенцев. Грозился провести гей-парад в Бишкеке на очередном параде Победы в Великой Отечественной Войне 9 мая. До недавнего времени проживал в Киеве, и активно посещал гей-прайды в соседней Варшаве. Он также основал сеть интернет-троллей, которая действует по всей Центральной Азии, базируется в Киеве.



"При этом, Искендер выставлял себя махровым сексменьшинством. Чем и убеждал своих американских хозяев в своей им лояльности. Однако в прошлом году он "спалился" на "подкатах". Компьютер и телефон основателя "клоповника" взломали и видно сильно осерчали – жесткие диски были полны домашней порнухи Искендера с нормальными гарными дивчинами, а не местными парубками. Если бы была "однополая любовь", возможно, претензий не было… Съемки сделал лично сам главный "клоп" в зеркале и с весьма самодовольным видом. Американцы, видно, посчитали, что Искендер их обманывает в этом, важном аспекте, выпнули из всех своих проектов. Сегодня Искендер вернулся домой и залег на дно, теперь уже молчит о планах на гей-парады", - заключает издание.



Стоит отметить, что кадры в "клооп" подбирались американцами через сито собеседований и опросников, в которых был широкий спектр, особенно на готовности идти на все ради демократии. Далее, кандидаты и персонал проходили ряд проверок на лояльность, остается догадываться, каким путем. Случайных людей там не было.



Стоит отметить, что решение суда вышло на фоне давления на страну коллективного Запада по поводу усиления контроля над СМИ и неправительственными организациями, получающими финансирование оттуда. Надеемся, что вышестоящие инстанции поддержат районный суд Бишкека.