Будущее Палестины: без Аббаса и ХАМАСа! - Мохаммед Дахлан

10:53 18.02.2024 Будущее Палестины: без Аббаса и ХАМАСа! - Мохаммед Дахлан

16 февраля 2024



Мохаммед Дахлан (Абу Фади), влиятельный палестинский изгнанник, а в недалеком прошлом одна из ключевых фигур Палестинской администрации и крупнейшей политической силы - ФАТХ, представил недавно общественности свое видение возможных послевоенных сценариев для Палестины, которые, по его словам, арабские лидеры обсуждают в частном порядке.



В то время как в Газе бушует война, число жертв среди гражданского населения растет, лишь немногие арабские лидеры публично озвучили свое видение будущего пострадавшего анклава, опасаясь, что их обвинят в одобрении действий Израиля, считает палестинский политик.



Мохаммед Дахлан, советник президента Объединенных Арабских Эмиратов, изложил один из вариантов, согласно которому Израиль и ХАМАС передадут власть новому и независимому палестинскому лидеру, который сможет восстановить Газу под защитой арабских миротворческих сил.



Хотя такие планы сталкиваются с серьезными трудностями, лидеры Египта, Саудовской Аравии и Эмиратов открыты для поддержки процессов, которые являются частью усилий, ведущих к созданию Палестинского государства, сказал Дахлан, который также имеет тесные связи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси.



Согласно плану, изложенному Дахланом и поддержанному в частном порядке рядом арабских стран, "новый палестинский лидер" возьмет на себя ответственность за Газу и части оккупированного Израилем Западного берега, которые в настоящее время находятся под управлением Палестинской администрации. Этот лидер заменит Махмуда Аббаса, 88-летнего президента палестинской автономии, который сохранит за собой церемониальную роль, сказал Дахлан.



Будущее Палестины Мохаммед Дахлан описал короткой рифмованной фразой - "Без Аббаса и ХАМАСа". Людям нужны "новые люди во главе Палестинской администрации", добавил он.



В течение многих лет Дахлан был изолирован от палестинской политической сцены и подвергался критике со стороны многих влиятельных игроков. Он был советником Аббаса по национальной безопасности, когда ХАМАС захватил Газу в 2007 году. При этом у него была репутация жестокого человека, что сделало его непопулярным среди многих палестинцев. Его отношения с Махмудом Аббасом ухудшились на фоне слухов о том, что он пытается стать его преемником, а в 2016 году он был даже заочно осужден за коррупцию по обвинениям, которые он отрицает.



В бытность главой службы превентивной безопасности сектора Газа (2002?2011 гг.) Дахлан предпринимал много противоречивых для палестинского общества шагов - подавлял террористическую деятельность, участвовал в переговорах с Израилем и активно противостоял исламской оппозиции. Палестинские радикалы ставили ему в вину поддержание хороших отношения с Израилем и США. Кроме того, его отношения со своим коллегами на Западном берегу были весьма натянутыми.



Дахлан критиковал Ясира Арафата и партийное руководство ФАТХ за коррумпированность. Он также активно противодействовал организации терактов на территории Израиля. Дахлан всегда подчеркивал, что борьба с Израилем "допустима только в пределах границ 1967 года" и должна быть "народной".



По данным израильских спецслужб, Дахлан имел отношение к организации террористического нападения на школьный автобус в секторе Газа 20 ноября 2000 года. Сам он неоднократно отрицал свою причастность к этому теракту.



В 2011 году исключен из ФАТХ (в его адрес даже выдвигались обвинения в отравлении Арафата), после чего выехал в ОАЭ и получил в 2012 году гражданство Сербии, а в 2013 году - Черногории.



Перебравшись в ОАЭ, он наладил тесные отношения с членами правящей семьи, первоначально восстановив связь с шейхом Хаззой бен Зайедом, своим бывшим коллегой по службе безопасности Эмиратов. Он также поддерживал связи с братом шейха Хаззы, шейхом Мохаммедом бен Зайедом, который стал президентом Эмиратов в 2022 г. С тех пор Дахлан стал одним из его ключевых советников.



"Он в значительной степени является советником президента Эмиратов по палестинской политике", - сказал о Мохаммаде Дахлане Муин Раббани, эксперт по палестинской политике.



У Дахлана все еще есть критики, которые говорят, что он использовал жесткую тактику в Газе и что у него была склонность к саморекламе. Но, по словам аналитиков, он является значительной силой в палестинской политике, отчасти благодаря тому, что он помогал направлять эмиратские средства в Газу.



Он курировал политическую партию, которая рассматривалась как возможный кандидат на пост главы государства во время избирательной кампании 2021 года на Западном берегу и в Газе, прежде чем голосование было отменено. Он регулярно координирует свои действия с другими лидерами палестинской оппозиции в рамках разветвленной сети, стремящейся сместить Махмуда Аббаса.



"Он видный палестинский политик с широкой сетью поддержки в Газе",

- сказал Джехад Харб, аналитик из Рамаллы, на Западном берегу. "Миллионы, которые Эмираты направили в Газу через него, только укрепили его положение там".



По словам Гайта аль-Омари, аналитика по палестинским делам Вашингтонского института ближневосточной политики, в последние годы Дахлан также установил тесные связи с высшими должностными лицами ХАМАС.



В одном из интервью 62-летний Дахлан сказал, что новая палестинская администрация могла бы пригласить дружественные арабские государства направить войска для поддержания порядка в Газе. И такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, были бы готовы помочь и профинансировать реструктуризацию власти, если Израиль согласится на создание палестинского государства, сказал он.



"Если существует решение о сосуществовании двух государств, то ответом будет большое „да"",

- сказал Дахлан.



"Основные арабские страны действительно очень заинтересованы в урегулировании этого конфликта",

- добавил он. "Не война, а весь конфликт" (то есть, начиная с 1967 года).



Саудовская Аравия и Египет пока воздерживаются от комментариев по поводу плана Дахлана. В заявлении ОАЭ план напрямую не затрагивался, но говорилось: "Наш вклад в любые усилия по восстановлению в Газе будет обусловлен" обязательствами по достижению "решения о сосуществовании двух государств".



Вместе с тем идеи Дахлана сталкиваются со значительными препятствиями. Палестинская администрация и Махмуд Аббас отказались от изменений в организации, которая, как считается, погрязла в коррупции и широко рассматривается как авторитарная.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал сохранить контроль "общей безопасности" над Газой и Западным берегом, отвергая полностью суверенное палестинское государство. Политические союзники Нетаньяху настаивают на переселении израильских гражданских лиц в Газу после окончания войны.



Как считают арабские и другие аналитики, предложение Дахлана также потребует поддержки со стороны ХАМАС, который по-прежнему контролирует часть южной территории Газы.



Комментируя ужасные последствия развязанной Израилем войны, Дахлан недавно сказал, что некоторые члены его семьи были убиты в Газе и что их дома были разрушены.



Дахлан вырос на юге Газы, в том же городе, что и Яхья Синвар, лидер ХАМАС, который руководил нападением на Израиль 7 октября.



Дахлан присоединился к ФАТХ, светскому сопернику ХАМАС, и поднялся до должности начальника службы превентивной безопасности Палестинской администрации в Газе. Он находился за пределами Газы, когда ХАМАС захватил контроль над ней в 2007 году, лишив его власти и побудив к бегству на Западный берег. Четыре года спустя Дахлан поссорился с Аббасом. После того, как он был изгнан из ФАТХ и палестинские силы безопасности совершили налет на его дом в Рамалле, он бежал за границу.



Знатоки палестинской тематики отмечают, что в изгнании Дахлан приобрел власть, богатство и влияние благодаря своей тесной дружбе с президентом Эмиратов, которого он представляет в качестве эмиссара по всему региону.



Признаки его комфортного положения в Абу-Даби были очевидны во время одного из интервью, которое проходило на территории дворца, принадлежащего королевской семье Эмиратов. Перед его офисом стоял хромированный "Бентли"; в его гостиной было по меньшей мере 12 больших диванов, отметил один из западных журналистов.



Хотя некоторые израильтяне когда-то рассматривали Дахлана как потенциального партнера, в своих интервью он не проявил особого сочувствия к озабоченностям Израиля. Он отверг слухи о том, что якобы пытался убедить израильтян в необходимости создания палестинского государства.



"Это не моя работа - убеждать израильтян", - сказал он. "Пусть они катятся к черту".



Дахлан сказал, что он работает над тем, чтобы убедить ХАМАС передать власть новому палестинскому руководству, намекая, что группировку можно убедить отказаться от контроля в рамках более широкого пакета мер по созданию палестинского государства.



Как отмечалось, в течение десятилетия Дахлан широко рассматривался как возможный преемник Махмуда Аббаса. Но как-то для СМИ он сказал, что не заинтересован в том, чтобы брать на себя формальную руководящую роль.



Считается, что Дахлан вряд ли будет спешить покинуть ОАЭ, чтобы возглавить сложный процесс восстановления в условиях враждебной политической системы. Тем не менее, он потратил немало времени и денег на поддержание сетей влияния на Западном берегу и в секторе Газа, что позволяет предположить, что у него есть долгосрочные политические устремления в Палестине.



"Он не из тех, кто выписался из Палестины",

- сказал один арабский политолог.



Как и другие высокопоставленные палестинские политики, Мохаммед Дахлан уклонился от осуждения возглавляемого ХАМАС нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Но он раскритиковал лидеров ХАМАС за утверждение, что жители Газы "готовы заплатить цену" за действия группировки.



"Полагаться на страдания людей - это не лидерство",

- сказал он. "Палестинский народ хочет жить".



По материалам арабских СМИ и газеты The New York Times Источник - eadaily.com

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