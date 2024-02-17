Замкомандующего 18-й армии России полковник Магомеджанов скончался от ран в Севастопольском госпитале

10:55 18.02.2024

Заместитель командующего 18-й армии Магомеджанов скончался от ранений в госпитале



В госпитале Севастополя от полученных в боях ранений скончался командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, гвардии полковник Магомедали Магомеджанов. В зоне СВО он занимал должность заместителя командующего 18-й армии. Об этом сообщили в Общественной палате Дагестана.



Свои соболезнования в связи со смертью гвардии полковника принес глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил огромное уважение в военной среде, которым пользовался заместитель командующего. А также подчеркнул, что Магомеджанов запомнится землякам и не только как мудрый, мужественный и принципиальный человек, патриот, посвятивший свою жизнь служению Отечеству.



Меликов также сообщил, что проститься с полковником на его родину, в село Хлют Рутульского района, приехали представители высшего офицерского состава, парламента и правительства Дагестана.



Александр Вышеславский