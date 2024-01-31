"Молодежь - опора Родины". Президент Сердар Бердымухамедов тоже начал писать книги

11:28 18.02.2024

В Минске состоялась презентация книги президента Туркменистана



В Международном государственном экологическом институте имени А. Д. Сахарова (г. Минск), состоялась презентации книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Молодежь – опора Родины". Встречу со студентами и руководством вуза провел посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев.



Кроме того, участники встречи познакомились с планами празднования 300-летия со дня рождения поэта-классика и мыслителя Махтумкули и приуроченных к этому международных акций с целью популяризации в мире его литературного и философского наследия. 2024 год проходит в Туркменистане под девизом "Кладезь разума Махтумкули Фраги", что призвано актуализировать творчество поэта, пронизанное гуманистическими идеями, патриотизмом и непреходящими духовными ценностями.



В завершение встречи руководству Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова была вручена книга произведений Махтумкули Фраги в переводе на белорусский язык, которая пополнит библиотеку вуза.



31.01.24