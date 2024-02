Западу удалось организовать масштабные антиправительственные выступления (майдан) в Венгрии

13:21 18.02.2024 Почему венгры вышли на акцию протеста против правительства Орбана

Будапешт переживает серьезный политический кризис в год европейских выборов



Венгерская оппозиция начала в Будапеште масштабную акцию протеста, на которую вышли тысячи человек. Насколько это может пошатнуть позиции премьера Виктора Орбана и его партии ФИДЕС - разбирался РБК



Вечером 16 февраля в столице Венгрии началась организованная оппозицией масштабная акция протеста против правительства Виктора Орбана. Свое участие в ней в социальных сетях подтвердили более 10 тыс. человек, еще больше выразили интерес. Поводом стал политический кризис, в результате которого подала в отставку президент республики Каталин Новак, а первый номер правящей партии ФИДЕС на грядущих выборах в Европарламент Юдит Варга объявила об уходе из политики.



С чего начался кризис



Новак объявила об уходе 10 февраля, взяв ответственность за помилование заключенного, осужденного за преступление на почве педофилии. "Я совершила ошибку", - заявила президент в телеобращении к нации. До выборов президента (его в Венгрии избирает парламент) ее обязанности исполняет Ласло Кевер, спикер Национального собрания.



Отставки Новак потребовали все венгерские оппозиционные партии, после того как в СМИ появилась информация, что перед визитом в республику папы римского весной 2023 года она удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии случаев сексуального насилия над воспитанниками. Документы для этого решения готовила Юдит Варга, тогда министр юстиции. 10 февраля Варга также объявила об отставке с поста депутата парламента и уходе из политики, разделив ответственность за скандальное помилование.



Как объяснил лидер парламентской фракции ФИДЕС Мате Кочиш, депутаты могут принять отставку Новак в первый день весенней сессии, которая начнется 26 февраля. Новый президент будет избран в марте. Дата выборов пока не назначена.



"То, что произошло, выходит за рамки ответственности экс-президента республики и бывшего министра юстиции. Наиболее уязвимых детей с трагической судьбой государство подвело", - отметили организаторы акции протеста 16 февраля в социальных сетях.



Уход двух влиятельных женщин ФИДЕС стал самой серьезной угрозой для Виктора Орбана с тех пор, как он вернулся к власти в 2010 году, пишет The Guardian. Его правительство всегда делало ставку на избирателей, которые разделяют традиционные семейные ценности. В период премьерства Орбана семьи с тремя и более детьми практически освободили от налогов. Однако скандал вокруг помилования человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии, спровоцировал волну резкой критики в адрес ФИДЕС со стороны оппозиции. По ее мнению, правительство Орбана защищает не те или иные ценности, а лишь систему, которая позволяет обогащаться небольшой группе правящей элиты.



Сам Орбан сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) о предложении правительства внести в Конституцию страны поправку, предусматривающую запрет на помилование преступников, осужденных за педофилию. "Преступникам-педофилам не будет пощады", - заявил премьер и напомнил, что у него пятеро детей и шестеро внуков, и если бы их кто-то тронул, то "первой мыслью было бы разрубить [обидчика] пополам или разрезать на части".



Однако оппозиция считает, что этого недостаточно, тем более что вскоре после двойной отставки бывший супруг Варги Петер Мадьяр, имевший тесные связи во власти, дал сенсационное интервью (более 1,4 млн просмотров), в котором раскритиковал ФИДЕС и правительство, которое пронизано коррупцией и думает только о собственной выгоде. После этого Мадьяр продолжил разоблачения в Facebook, описав давление, которое на него оказывали после выхода интервью.



"Слова Мадьяра подтверждают критику венгерских организаций гражданского общества, СМИ и органов ЕС - коррупция стала системной при премьер-министре Орбане, что привело к крайнему обогащению его близких соратников", - заявил Сандор Ледерер, глава венгерской антикоррупционной общественной организации K-Monitor. 13 февраля Human Rights Watch (Минюст России аннулировал регистрацию российского офиса организации в 2022 году) опубликовала отчет, согласно которому вмешательство венгерских властей в свободу и плюрализм СМИ наносит ущерб принципу верховенства закона.



ЕС систематически обвиняет Венгрию в коррупции и нарушении демократических основ. В 2022 году Брюссель приостановил выделение стране транша помощи приблизительно в €30 млрд из-за нарушения принципа верховенства права и проблем с коррупцией. Накануне декабрьского саммита союза, на котором обсуждалась помощь для Украины и ее членство в объединении, Еврокомиссия разблокировала €10,2 млрд. Споры Будапешта с Брюсселем продолжаются.



В конце 2023 года негосударственная международная организация Transparency International признала Венгрию самой коррумпированной страной ЕС. Будапешт опустился в ее рейтинге на четыре позиции и занял 77-е место из 180.



Объясняться за скандальное помилование пришлось и главе Венгерской реформатской церкви епископу Золтану Балогу, который был инициатором решения Новак. Он признал, что допустил ошибку, и принес публичные извинения. 13 февраля по этому вопросу состоялось собрание благочиния реформатской церкви. 85% его участников выразили епископу доверие. Но, как пишут венгерские СМИ, в правительстве рассматривали возможность его отставки.



Оппозиционные партии требуют детального расследования, каким образом было согласовано помилование, а также начала антикоррупционных расследований в отношении членов правительства. Кроме того, они настаивают на прямых выборах следующего президента. Правительство на эту тему хранит молчание. "Мы не реагируем на отчаянные попытки людей, находящихся в безвыходной ситуации", - заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваси.



17 февраля, как ожидается, Орбан должен выступить с ежегодным обращением к нации.



Как это скажется на рейтинге ФИДЕС перед выборами в Европарламент



Орбан, несмотря на скандал, пока находится в сильной позиции. В январском исследовании, проведенном Medián, поддержка ФИДЕС избирателями оценена в 32%, в то время как все оппозиционные партии совокупно набрали только 21%.



Высокопоставленный венгерский чиновник на условиях анонимности сказал The Guardian, что было бы преувеличением говорить о возникшей в Венгрии политической турбулентности. Мадьяр, давший провокационное интервью, по его словам, "не слишком важный участник игры". Чиновник также отметил, что Орбан ничего не знал о решении Новак и уже устранил проблему, которую своим указом о помиловании создала президент. Оппозиция, продолжает издание, намерена использовать скандал, чтобы склонить в свою сторону неопределившихся избирателей. "Если нынешняя оппозиция не сможет воспользоваться такой возможностью, то ее легитимность и существование в такой форме ставятся под сомнение", - приводит The Guardian мнение одного из оппозиционных политиков.



Июньские выборы в Европарламент особенно важны для Венгрии: в июле она на полгода станет председательствующей страной в Евросовете. Рейтинги евроскептиков по всей Европе сейчас растут. По прогнозам аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), впервые в Европарламенте может возникнуть правопопулистская коалиция консерваторов, евроскептиков, ультраправых и независимых депутатов.



Членов Европарламента избирают в каждом государстве ЕС по пропорциональной системе. Единой процедуры голосования нет, оно может проходить как по открытым, так и по закрытым спискам. Страны самостоятельно устанавливают минимальный порог прохождения партий в Европарламент. Избиратели голосуют за национальные партии, выставленные ими кандидаты потом распределяются по европейским фракциям в зависимости от идеологии. Как правило, национальные партии поддерживают фракцию, которая отстаивает схожие интересы.



Когда стало известно, что нынешний председатель Евросовета Шарль Мишель может покинуть свой пост, чтобы выдвинуться на выборах в Европарламент, перед Орбаном даже замаячила перспектива возглавить высший политический орган ЕС. Однако затем Мишель отказался от этой идеи.



Politico пишет, что "избавление" от Новак позволит Орбану "перенаправить свою энергию на большую битву с Западом". Венгерский премьер продолжает строить имидж борца за независимость своей страны, защищающейся от нападок Брюсселя. Он блокировал переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, а после наложил вето на новый транш помощи для Киева. Компромиссное решение по поддержке Украины на саммите 1 февраля венгерское правительство выставило как свою победу - Орбан заявил, что Будапешт получил гарантии: предназначенные Венгрии и замороженные средства из фондов ЕС не будут переданы Украине.



За Будапештом и последнее слово в вопросе вступления Швеции в НАТО. После того как Турция дала Стокгольму зеленый свет на присоединение к альянсу, Венгрия осталась единственной страной, которая еще не ратифицировала заявку королевства. Источник - РБК

