|Гибель Душанбинского зоопарка
13:25 18.02.2024
Снова о зоопарке Душанбе: старый ремонтировать не будут, когда построят новый – неизвестно
Мехрангез Султонзода, Asia-Plus
В очередной раз побывали в столичном зверинце.
Прошло три года с того момента, как столичная администрация предложила бизнесменам построить новый зоопарк в Душанбе. Откликнулся ли кто-нибудь из предпринимателей на это предложения - неизвестно. Этот вопрос "Азия-Плюс" на пресс-конференции мэрии 16 февраля остался без ответа.
По словам главного архитектора города Сами Азизиена, вопрос "все еще находится на рассмотрении".
"Пока никто не откликнулся, соответственно сроки постройки и источник финансирования проекта не известны. Это вопрос не одного дня и для его решения нужно время", - сказал главный архитектор.
Напомним, в 2021 году мэрия Душанбе приглашала отечественных и зарубежных бизнесменов построить новый зоопарк по готовому проекту.
Согласно проекту, общая площадь зоопарка составляет 13 гектаров и вмещает 1500 видов животных, птиц и рептилий. В новом зоопарке по проекту должно быть место для содержания, для домашних, для австралийских, для американских, для азиатских, для африканских животных. На площади 0,53 га будет водоем. Зоны будут оборудованы в соответствии с климатическими условиями, приближенные к естественным для животных.
А о сносе или благоустройстве старого зоопарка говорят уже много лет. В 2018 году в мэрии Душанбе журналистам сообщали, что столичный зоопарк вскоре перенесут на "Корвон". В 2020 году в мэрии заявили, что принято окончательное решение о переносе зоопарка и в качестве нового места была выбрана северная окраина Душанбе, вблизи набережной реки Варзоб.
Старый зоопарк не отремонтируют
Сами Азизиен в беседе с корреспондентом "Азия-Плюс" сообщил, что "действующий зоопарк ремонтировать не планируют": для этого тоже нужны инвестиции, а их пока тоже нет.
Душанбинский зоопарк был открыт более 60 лет назад в центре столицы Таджикистана, много лет там не было капитального ремонта.
Жители и зооактивисты уже много лет говорят об ужасных условиях обитателей зоопарка, антисанитарии и халатном отношении администрации к своим подопечным.
На территории парка расположены заведения общепита, киоски и развлекательные аттракционы. А громкая музыка и "визги" посетителей практически не стихают.
По словам администрации зоопарка, для учреждения это дополнительный источник дохода, позволяющий прокормить животных и улучшить условия их содержания. Но как такое "соседство" влияет на животных, остается лишь гадать.
Мы в очередной раз побывали в зоопарке. Что увидели – смотрите в нашем фотосюжете.
Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20240218/snova-o-zooparke-dushanbe-starii-remontirovat-ne-budut-kogda-postroyat-novii-neizvestno