Гибель Душанбинского зоопарка

13:25 18.02.2024

Снова о зоопарке Душанбе: старый ремонтировать не будут, когда построят новый – неизвестно



Мехрангез Султонзода, Asia-Plus



В очередной раз побывали в столичном зверинце.



