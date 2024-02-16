Армения и Азербайджан: Не послушаются Москву - придется слушаться Тегеран

14:36 18.02.2024 Кто и зачем провоцирует новую полномасштабную войну между Ереваном и Баку



Дмитрий Родионов

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Михаил Нейжмаков



Азербайджан может пойти на широкомасштабную войну против Армении, считает армянский премьер Никол Пашинян.



По словам Пашиняна, Армения согласна провести переговоры об определении всей границы или ее участков, но Азербайджан избегает этого варианта.



"Наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина - начать боевые действия на определенных участках границы с перспективой перевода военной эскалации в широкомасштабную войну против Армении", - сказал он на заседании правительства.



Пашинян подчеркнул, что Баку занимает неконструктивную позицию, поднимая вопрос о четырех азербайджанских анклавах, существовавших на территории советской Армении, отказываясь при этом признавать, что на территории Азербайджана в настоящее время находятся более 30 армянских сел.



Напомним, вопрос об анклавах - далеко не единственное разногласие между Баку и Ереваном после снятия "карабахского вопроса". До сих пор не реализовано положение о транзитном коридоре через Армению, заложенное еще в трехсторонних соглашениях от ноября 2020-го года, стороны не могут прийти к согласию по границе. Регулярно вспыхивают перестрелки, одна из последних на днях привела к гибели четырех армянских военнослужащих. При этом Баку и Ереван традиционно обвиняют друг друга в эскалации.



Возможен ли новый полномасштабный конфликт? И как вести себя России в этой ситуации? Возникает ощущение, что Пашинян намеренно нагнетает ситуацию…



- Реплика Никола Пашиняна о готовности Азербайджана начать новую войну была сделана в ходе выступления на заседании правительства Армении вскоре после недавнего вооруженного инцидента на границе с Азербайджаном, - отмечает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- У его заявления по поводу "перспективы дальнейшей военной эскалации в полномасштабную войну" может быть несколько мотивов. Во-первых, оно дает дополнительные аргументы западным политикам, поддерживающим оказание помощи Еревану в различных формах - от поставок военной техники до дипломатического давления на Баку.



Во-вторых, это аргумент для более осторожно настроенной части внутренней аудитории в Армении по поводу диалога с Азербайджаном по мирному соглашению.



Не исключено, что Никол Пашинян таким образом стремится подтолкнуть общественность к мысли, что переговоры и даже возможные компромиссы с Баку - шаг к предотвращению полномасштабной войны. Правда, в последние недели серьезных подвижек в публичных переговорах между Баку и Ереваном не наблюдалось, но они вполне вероятны в течение весны.



В-третьих, хотя у Никола Пашиняна довольно высокий рейтинг недоверия (по данным опроса компании MPG /Gallup International Association в конце января 2024 года скорее или полностью не доверяло ему 66,4% респондентов), в ожидании вооруженной эскалации общество нередко настороженнее относится к попыткам смены власти.



В январе-первой половине февраля 2024 года заметных протестных кампаний в Армении не проводилось, но рост подобной активности оппозиции может опять же наблюдаться весной.



"СП": В деятельности самого Пашиняна нет ли разжигания конфликта, по-вашему? Создается впечатление, что он его провоцирует намеренно, чтобы потом обвинить Россию в бездействии и обеспечить условия ее ухода из региона с выводом базы и выходом Армении из ОДКБ?



- Если бы Николу Пашиняну необходим был предлог для скорейшего выхода из ОДКБ и вытеснения российской военной базы из страны, большой вооруженный конфликт для этого не нужен - масштабный всплеск критики в адрес России и ОДКБ и так наблюдался в медиа-пространстве Армении осенью 2023 года, после массового исхода армянского населения из Карабаха.



Конечно, гарантии ОДКБ всегда касались только территории самой Армении, но критика в адрес российского миротворческого контингента автоматически проецировалась и на военный блок, где Москва является локомотивом. Да и периодические всплески вооруженной эскалации у границ Армении (например, весной 2021-го и осенью 2022 года) также становились поводом для критики в адрес ОДКБ со стороны многих армянских политиков и публицистов.



Тем не менее пока Еревану объективно выгоднее балансировать между западными игроками и Москвой, демонстрируя последней "ершистость", но не идя с ней на разрыв. В том числе не покидая ОДКБ, но используя тему продолжения работы в этой организации как еще один фактор для политического торга с Москвой.



В целом вряд ли можно сказать, что Никол Пашинян стремится к масштабной вооруженной эскалации, его тактика достаточно осторожна. Например, ранее он заявлял о готовности провести референдум по внесению в Конституцию Армении изменений, на которых настаивали в Баку.



А в ходе выступления на мероприятии, приуроченном к 32-й годовщине образования армянской армии в январе 2024 года, Пашинян назвал "важнейшим фактором обеспечения внешней безопасности" своей страны то, что "Армения должна идентифицировать себя с территорией, на которой она была признана международным сообществом, то есть, территорией Армянской ССР". А ведь на торжественных мероприятиях, связанных с повесткой безопасности, высокопоставленные лица, как правило, наоборот, используют более жесткую внешнеполитическую риторику, чем обычно.



"СП": Из-за чего может случиться новый конфликт? Ведь карабахский вопрос закрыт…



- Есть другие факторы противоречий между Баку и Ереваном - прежде всего по поводу делимитации и демаркации границы (включая вопрос анклавов), а также разблокирования транспортных коммуникаций в регионе для организации сообщения между западными районами Азербайджана и входящей в его состав Нахичеванской Автономной Республикой.



"СП": Насколько конфликт верятен? Что мы можем сделать, чтобы предотвратить его?



- Вряд ли именно масштабный вооруженный конфликт можно считать неминуемым. Но если до лета 2024 года не произойдет серьезных подвижек в рамках переговоров по мирному соглашению, вероятность заметной эскалации (или, как минимум, роста интенсивности вооруженных инцидентов на границе между Азербайджана и Армении) во второй половине лета - осенью может возрасти. Возможность предотвратить это - если не заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном в течение весны, то хотя бы серьезные подвижки к этому.



"СП": Как нам реагировать, если конфликт начнется? Чем это нам грозит, особенно на фоне того, что мы полностью заняты Украиной?



- Очевидно, что, если гипотетический новый масштабный конфликт между Баку и Ереваном начнется, прямого военного вмешательства России не будет. Более того, такого вмешательства, скорее всего, не было бы и если бы Москва не проводила СВО.



Вспомним, что тот же приграничный кризис вокруг Черного озера на армяно-азербайджанской границе в 2021 году проходил еще до начала российской военной спецоперации. Другое дело, что в том же 2021 году Москве было проще оказывать давление на стороны конфликта, чтобы предотвратить более масштабную вооруженную эскалацию.



Новая эскалация стала бы, среди прочего, основанием для новой волны критики в адрес ОДКБ и России внутри Армении.



Наиболее реалистичная тактика для Москвы сейчас - стремиться к активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном, чтобы предотвратить масштабный вооруженный конфликт в регионе.



"СП": Москва не вмешается, даже если Азербайджан займет значительную часть Армении? Тогда Ереван точно выйдет из ОДКБ



- Не будем забывать, что есть и другой сдерживающий фактор для длительной вооруженной эскалации между Баку и Ереваном - Иран, который неоднократно посылал сигналы, что выступает против изменения границ в регионе.



Например, в начале января 2024 года официальный представитель МИД Ирана Насер Канани отмечал, что "развитие торгового и транзитного сотрудничества не может быть оправданием геополитических изменений в регионе и нарушения принципов национального суверенитета и территориальной целостности различных стран".



Понятно, что внимание Тегерана сейчас во многом отвлечено на другие регионы, где затронуты его интересы (например, в рамках кризиса вокруг Газы и ситуации в Красном море).



Тем не менее, это еще один фактор, который может препятствовать длительности военной эскалации между Баку и Ереваном, даже если такой всплеск произойдет и будет сравнительно масштабным.



То есть, вряд ли такой конфликт, произойди он в ближайшем будущем, привел бы к утрате Ереваном контроля, например, над целыми областями (марзами) даже при наименее удачном для Армении сценарии. Источник - СвободнаяПресса

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