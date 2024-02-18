 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сын бывшего акима Караганды Уразалинова обвиняется в избиении своей престарелой матери
19:04 18.02.2024

Вдову бывшего акима Караганды, известного политического и общественного деятеля Шаймердена Уразалинова избил собственный сын, сообщает Zakon.kz.
Он сломал 78-летней матери нос и несколько ребер и повредил внутренние органы, пишет patriotkaragandy.

Пожилая женщина после избиения два дня лежала дома, боясь вызвать скорую помощь, чтобы не навредить своему сыну.

Но соседи на третий день, видя тяжелое состояние пожилой женщины, вызвали медиков, потому что ей становилось хуже.

Врачи, увидев состояние избитой женщины, вызвали полицию, которые в свою очередь задержали ее сына. Он заявил на допросе, что у него произошел нервный срыв на фоне проблем, из-за чего и сорвался на мать.

Следственный суд Караганды арестовал сына ныне покойного Уразалинова на два месяца.

Шаймерден Уразалинов был видным политическим деятелем: занимал пост акима Караганды, был депутатом Мажилиса второго и третьего созывов. Ушел из жизни почетный гражданин Караганды 30 апреля 2019 года в возрасте 77 лет.
18 февраля 2024

Айсулу Омарова
Караганда

Источник - Zakon.kz
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