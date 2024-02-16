|В Великобритании бурно растет антисемитизм, - Зои Стримпел
19:26 18.02.2024
The Telegraph UK
Великобритания
Британия вырастила целое поколение антисемитов. И возможно, уже ничего не исправишь
Telegraph: в Великобритании призвали опасаться всемирного антисемитизма
После событий 7 октября на Ближнем Востоке мир захлестнула волна антисемитизма, пишет Telegraph. Израиль сравнивают с гитлеровской Германией, а евреи по всему Западу хватаются за голову. Возник риск их отмены как "класса угнетателей".
Это не новое явление - молодые люди, кричащие о праведной добродетели, в то же время разжигают пагубные убеждения, которые являются чем угодно, только не добродетелью. В 1930-х годах увлечение студентов нацизмом в немецких университетах стало важнейшим топливом для национал-социалистического движения. В Марбурге местная нацистская студенческая организация была одержима борьбой с иудаизмом и "еврейским финансовым капиталом", в то время как радикальный местечковый шовинизм, как доказывают историки, был основным направлением среди студентов и выпускников немецких вузов в годы, предшествовавшие гитлеровскому рейху.
Несколько десятилетий спустя студенческие протесты 1968 года в Германии оставят после себя "Фракцию Красной армии", она же "Банда Баадер-Майнхоф" - группа "антифашистских" террористов, совершавших убийства и взрывы под предлогом "антиимпериалистической борьбы". Другие воинствующие левые группировки, такие как "Тупарамос" (Tuparamos) в Западном Берлине, демонстрировали явную ненависть к Израилю и евреям.
Сейчас мы наблюдаем отголоски подобной картины в Великобритании. События последних нескольких месяцев указывают на реальную опасность того, что грубый потенциально насильственный антисемитизм станет нормой на улицах, в университетских городках и за их пределами.
Молодежь на Западе теперь выделяется как наиболее "антиизраильская" когорта. Согласно опросу YouGov, проведенному в Соединенных Штатах в октябре прошлого года, всего через несколько дней после погромов, учиненных боевиками ХАМАС, больше людей в возрасте от 18 до 29 лет симпатизировали палестинцам, чем израильтянам, а люди старше 65 лет поддерживали израильтян с перевесом в 65% против 6% не поддерживающих.
Но и это еще не все. Согласно декабрьскому опросу гарвардского центра CAPS-Harris, 67% молодых американцев согласились с утверждением, что евреи "как класс являются угнетателями и с ними следует обращаться как с угнетателями" (хотя эксперты осудили эту формулировку за расплывчатость).
Между тем, по данным декабрьского опроса, треть молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в Великобритании (наряду с отрезвляющими 30% от всех взрослых опрошенных) согласились с утверждением, что "Израиль относится к палестинцам так же, как нацисты к евреям", - важной частью определения антисемитизма, данного Международным альянсом памяти жертв Холокоста.
И все это происходит в то время, как это самое поколение на каждом шагу кричит о своем железном прогрессизме, который, по его мнению, является моральной добродетелью. Эти люди проповедуют "межсекторальность" - философию, которая позволяет им детализировать угнетение и которая для некоторых стала инструментом очернения евреев. Все чаще такие проблемные установки становятся частью готового набора убеждений.
Ведь молодежь тоже болеет за экологию, поэтому она пачкает краской произведения искусства, перекрывает дороги и блокирует машины скорой помощи, спешащие в больницу. Они борются за свое место на вершине благосостояния, поэтому ненавидят "неолиберализм", "оккупируют" общественные здания и улицы и протестуют против "капитала". Они осуждают расизм и под этим предлогом оскверняют статуи "мертвых белых мужчин" и промышленников, а какие-то даже и сносят. Они настаивают на том, что материалы, которые им не нравятся, должны быть исключены из списков литературы для чтения в университетах, и призывают переименовывать здания. Их добродетельная борьба требует борьбы с разросшимся врагом: империализмом, изменением климата, расизмом, трансфобией, исламофобией, капитализмом, американизмом.
Однако с 7 октября антиизраильский компонент этого "набора" стал и остается центральным. Как мы видели в наших университетах в последние месяцы, евреи, ассоциирующиеся с Израилем, рискуют быть отмененными или лишенными платформы, а некоторые даже испытывают физическую угрозу.
Еврейский капеллан в университете Лидса был вынужден скрываться по совету полиции, после того как выяснилось, что он был резервистом Армии обороны Израиля. Пропалестинские протестующие в Бирмингемском университете держали плакат "Сионисты прочь из нашего кампуса" и вроде даже скандировали "Смерть сионистам". Еврейская студентка Брунельского университета рассказала изданию Jewish Chronicle, что ей сказала одна палестинка: "Я экстремист и горжусь этим. Я считаю, что ваши люди не должны жить".
Эта неприятная тенденция поколений является результатом двух очевидных вещей. Одна из них - тенденция увлечения молодых людей левыми взглядами. Вторая, более характерная для нашего времени: провал в знаниях о Холокосте. Запугивание и трусость чиновников делают просветительскую деятельность в области ужасного геноцида евреев в Европе все менее и менее политически привлекательной.
Некоторые считают, что "слишком интенсивное" знание Холокоста может помешать изучению страданий других групп населения, особенно тех, кто пережил рабство в Америке. Это заблуждение. Но больше всего беспокоит страх оскорбить другие сообщества внутри школы.
Нельзя считать, что преподавание истории о страданиях евреев вредит "общественным отношениям". Еще в 2007 году газета The Guardian сообщала, что школы стали избегать изучения Холокоста, "поскольку опасаются обидеть учеников-мусульман или оспорить "адаптированные" версии истории, которые детям преподают дома", ссылаясь на исследование, проведенное для тогдашнего правительства. Вот лишь один шокирующий пример: исторический факультет одного из северных городов не стал включать тему Холокоста в экзаменационные билеты, опасаясь столкнуться с "антисемитскими настроениями и отрицанием Холокоста".
С тех пор как 7 октября начался нынешний погром, ядовитые плоды этого образовательного и морального безумия стало невозможно игнорировать, а расплачиваться за это приходится евреям по всему Западу.
Автор статьи: Зои Стримпел (Zoe Strimpel)