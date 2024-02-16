В Великобритании бурно растет антисемитизм, - Зои Стримпел

19:26 18.02.2024

The Telegraph UK

Великобритания



Британия вырастила целое поколение антисемитов. И возможно, уже ничего не исправишь

Telegraph: в Великобритании призвали опасаться всемирного антисемитизма



