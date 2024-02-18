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Мальвины - в родную гавань! Англо-аргентинский территориальный спор вновь стал актуальным
22:48 18.02.2024

18.02.2024

Британский МИД решил продемонстрировать, что Фолклендские острова никогда не станут Мальвинскими
Данила Моисеев

Сами фолклендцы менять британское подданство на аргентинское гражданство не хотят.Фолклендских островов в социальной сети X (Twitter)
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в ходе турне по странам Северной и Южной Америки намерен посетить Фолклендские острова (в Аргентине их называют Мальвинскими). Цель визита очевидна: Лондон хочет показать новому президенту Аргентины Хавьеру Милею, что вопрос о принадлежности этой территории закрыт окончательно. Аргентинский лидер сразу же после своей инаугурации допустил возможность возвращения островов, но мирным путем.

То, что Фолкленды теперь станут актуальной темой в британо-аргентинских отношениях стало ясно еще в ходе избирательной кампании Милея. О необходимости вернуть острова он говорил не раз. После инаугурации МИД Аргентины выразил готовность начать диалог по этому вопросу с Великобританией. Ответить Милею, показав, что никакого диалога не будет, Кэмерон решил уже перед началом своего турне, в течение которого он побывает в Бразилии, Парагвае и США. "Фолклендские острова – ценимая нами часть британской семьи, и мы ясно заявляем, что пока они хотят оставаться частью этой семьи, вопрос о суверенитете над этой землей не будет подлежать обсуждению", – заявил глава британского МИД. Главным пунктом его турне должно было стать Рио- де-Жанейро. Там Кэмерон примет участие во встрече с коллегами стран "большой двадцатки". Изначально предполагалось, что на острова поедет предшественник Кэмерона и нынешний глава МВД Джеймс Клеверли. Но в последний момент все изменилось.

Визит бывшего премьер-министра на острова должен иметь символическое значение. В 2013 году, когда Кэмерон возглавлял правительство, был проведен референдум, на котором практически все жители Фолкленд однозначно высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании. 1513 жителей высказались "за" и лишь три "против" при явке в 92%. Это неудивительно. Здесь живут британцы. Немалую часть нынешних обитателей Фолкленд оставляют военные. На островах располагаются базы ВМФ и ВВС. Сами Фолклендские острова исторически являются важнейшим перевалочным пунктом при переходе Тихого и Атлантического океанов. Важно не только их стратегическое положение, но и та роль, которую они играют для британского общественного сознания. Краткосрочная Фолклендская война 1982 года, подтвердившая, что Великобритания все еще остается "владычицей морей" и сильной державой с глобальными амбициями, не стерлась в памяти британцев.

В целом же Лондон крайне дорожит немногими оставшимися заморскими территориями. Яркий пример: позиция по архипелагу Чагос с островом Диего Гарсиа. Полвека назад он был куплен британцами у Маврикия, а потом передан в аренду США, которые имеют там свои военные базы. Решение Международного суда ООН от 2019 года о необходимости передачи архипелага африканской стране Великобритания не исполнила, сославшись на то, что оно носит рекомендательный характер.

"Сам спор уходит далеко в колониальную эпоху, когда британцы заняли острова в 1833 году, изгнав аргентинский гарнизон. Аргентинцы пытались вернуть острова в течение всего XIX века, но мешали им в том числе внутренние проблемы. Всю первую половину прошлого века аргентинцы переписывали историю под свои права на острова. Британцы стали уступчивее, и в 1971 году даже был подписан договор о коммуникациях, предполагавший воздушное сообщение островов с Аргентиной", – пояснил в разговоре с "НГ" старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

Резко обострились отношения двух стран вскоре после мирового энергетического кризиса 1973 года и обнаружения рядом с островами месторождений нефти. А в конце десятилетия к власти в Аргентине пришла военная хунта, которая в 1982 году решила поднять свою популярность, устроив "маленькую победоносную войну", как известно, окончившуюся полной победой Великобритании.

К спору о принадлежности Фолкленд в Аргентине вернулись только в нынешнем веке при президенте Кристине Киршнер, занимавшей пост с 2007 по 2015 год. "По ее инициативе был принят закон, запрещающий деятельность нефтяных компаний возле островов, но британцы проигнорировали его. Затем, когда стало ясно, что вернуть территории Аргентине не удастся, отношения двух стран улучшились. В 2016 году ими было подписано соглашение о партнерстве, а в 2020 году стороны договорились совместно разминировать акваторию островов", – рассказывает эксперт.

Получается, Милей выступил в роли политика, который пытается переломить сложившийся тренд. Аргентина, смиряющаяся с тем, что острова остаются за Великобританией, вновь начинает заявлять о своих правах на Фолкленды. Кэмерон хочет продемонстрировать, что к желаемому Милеем результату это не приведет, поэтому разговоры о мирном переходе островов под суверенитет Буэнос-Айреса надо заканчивать окончательно.

Источник - НГ
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