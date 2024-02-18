Поля битвы 2024: Ближний Восток остается "пороховым погребом" Евразии, - Дм.Минин

00:40 19.02.2024 18.02.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



В то время как в системном отношении угроза мировой стабильности во все большей степени исходит из внутреннего положения в США, самой горячей точкой на планете с точки зрения возникновения крупномасштабной войны остается Ближний Восток. Его тотальный взрыв с вовлечением в боевые действия сразу многих держав, как местных, так и внерегиональных, является в 2024 году по-прежнему высоко вероятным. Общий кризис государственности в Америке, отчетливо проявляющийся в ходе идущей там президентской кампании, непосредственным образом влияет и на ближневосточную ситуацию. США, с одной стороны, оказываются не в состоянии управлять заваренной ими еще со времен "арабской весны" в регионе "кашей" и контролировать своего ближайшего союзника и главного "возмутителя спокойствия" Израиль. А с другой стороны, они испытывают соблазн "раздуть" еще больше полыхающий на Ближнем Востоке огонь, чтобы прикрыть им внутренние неурядицы и сплотить нацию перед лицом "новой угрозы" в лице Ирана и исламских радикалов.



Радиусы действия ракетных систем сторон



В регионе одновременно затягиваются три тугие петли.



1. Одна – вокруг несчастного палестинского народа в секторе Газа, который массой в 2,3 млн человек в настоящее время зажат на узкой полосе в несколько десятков квадратных километров вокруг пограничного с Египтом городка Рафах. Там же в туннелях, простирающихся до египетского Синая, сосредоточено военное руководство ХАМАС (политическое давно отбыло за границу) и его главные ударные силы. Что делать с палестинцами дальше, вообще никому не понятно. Газа, особенно в ее северной части, уже разрушена на 60%, ее подземное пространство затоплено морской водой. Для жизни, по оценкам ООН, данная территория больше не пригодна.



Сектор Газа – февраль 2024 г.



Тем не менее, не взирая на гибель уже около 30 тыс. соотечественников, почти половина из которых дети, а, может быть, именно этим и ожесточенные, жители сектора не желают никуда переселяться и в своем большинстве продолжают поддерживать ХАМАС. Более того, опросы показывают, что эта организация в настоящий момент более популярна и на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), чем правящий там более умеренный ФАТХ.



Все рецепты "добровольной" депортации жителей Газы в Египет, Африку и даже в Латинскую Америку, продолжающиеся высказываться правыми депутатами израильского кнессета и некоторыми министрами, выглядят несуразными и абсолютно нереализуемыми, поскольку никто в мире не рискует под ними подписываться.



Декларированная правительством Израиля и командованием армии ЦАХАЛ "неминуемая" операция в Рафахе ради "окончательной победы" чревата новыми десятками тысяч жертв и еще большей запутанностью всей ситуации. Очевидно одно, долго так продолжаться не может и до конца текущего года проблема с размещением и снабжением палестинцев должна быть каким-то образом разрешена. В противном случае т. н. умеренные арабские страны не смогут больше игнорировать требования своих народов "покарать Израиль за его злодеяния". Израиль предупредил, что война в Газе будет продолжаться весь 2024 год и он готов к наихудшим для себя сценариям. Представитель ЦАХАЛ Д. Хагари заявил, что некоторые из 300 000 армейских резервистов получат перерыв в войне, чтобы подготовиться к предстоящим операциям. "В течение этого года от нас потребуются дополнительные задачи и боевые действия".



Современный ЦАХАЛ



2. Вторая петля стягивается вокруг самого Израиля и его крайне правого кабинета, прежде всего премьера Нетаньяху, вопреки их подчеркнутой самонадеянности и игнорированию всех требований мирового сообщества. Чем дольше затягиваются конфликт и страдания палестинцев, тем глубже антиизраильский консенсус в регионе. Пущены под откос все процессы примирения Израиля с соседними арабскими странами. И, наоборот, на глазах происходит сближение многих, противостоявших ранее друг другу местных держав на почве необходимости защитить "братьев по вере". Идет процесс примирения суннитов и шиитов, что находит свое выражение в установлении прямых контактов и обмене визитами между Саудовской Аравией и Ираном.



Лидеры ближневосточных стран



Особенно показательны в этом отношении действия Египта, который уже официально объявил, что в случае крупномасштабной атаки ЦАХАЛ на Рафах Каир приостановит действие Кэмп-Дэвидского мирного договора с Израилем. Эксперты уже обращают внимание на значительно укрепившийся за последние годы египетский военный потенциал за счет передовых западных и российских вооружений. С учетом достаточно низкой эффективности, проявленной ЦАХАЛ в Газе и его разбросанности между ХАМАС и "Хизбаллой" на ливанской границе, военная машина Египта может предстать перед ним гораздо более грозной силой, чем это было, например, в не самой удачной для Израиля войне 1973 года. При этом расчеты на материальные затруднения Каира и его сложное геополитическое положение могут не оправдаться. При том как ситуация развивается сейчас, Каир в случае занятия по отношению к Израилю более жесткой позиции вполне может рассчитывать на финансирование со стороны "королей нефти" из Персидского залива.



Президент Египта ас-Сиси инспектирует египетские подразделения в Суэце



Геополитически же египетский президент ас-Сиси довольно элегантно обезопасил себя во время недавнего приема турецкого президента Эрдогана. Нормализовав отношения после десятилетнего разрыва, стороны договорились о своего рода "альянсе по ключевым вопросам", включая стратегическое сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Как пишут эксперты, стороны уладили свои разногласия по Ливии. В Эфиопии Турция, второй инвестор после Китая, в том числе в плотину ГЭРД, также пообещала Египту обеспечить спокойный тыл. Важнее всего, по-видимому, то, что Эрдоган мог обязаться удержать от активности подчиненную ему сирийскую оппозицию, в случае если Дамаск выступит вместе с Каиром против Израиля. При всей мощи ЦАХАЛ угроза открытия сразу всех фронтов по периметру, с учетом неминуемой интифады и на ЗБРИ, является для него крайне нерадостной перспективой. Достигнуты соглашения и об ускоренной поставке Египту турецкой военной техники, включая беспилотники. Плохая новость для Украины.



Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси



Решения Международного суда справедливости ООН по иску ЮАР о геноцидной природе действий Израиля в Газе, в том числе повторные в связи с угрозой Рафаху, также неизбежно принесут ему пролонгированный вред. На подходе рассмотрение этим же судом иска Индонезии "Об оккупации" Израилем палестинских территорий на протяжении 75 лет. Не приходится сомневаться, что вердикт и по этому иску будет негативным для него. Накопление подобных актов неизбежно подорвет солидарность и историческое сочувствие к Израилю со стороны мирового сообщества, что также осложнит его дальнейшее существование.



У своих границ Иран готов состязаться с США на равных



3. Третья петля охватывает более широкое пространство вокруг Ирана и его ближайших союзников в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, которые, по мнению Израиля и США, представляют наиболее острую и непосредственную, в отличие от гипотетической египетской, опасность для них в регионе. Часть из них, как, например, йеменские хуситы, обстреливающие ракетами корабли в Баб-эль-Мандебском проливе, уже открыто вступили в конфликт, "Хизбалла" постепенно наращивает удары на ливано-израильской границе, остальные находятся на изготовке. Израиль не скрывает намерений сразу после Газы перенацелить острие своих военных операций на север, поскольку там считают, что без ликвидации "иранской угрозы" безопасность страны не будет обеспечена. По некоторым данным, группировка ЦАХАЛ на границе с Ливаном и Сирией уже значительно превышает численность тех сил, которые были сосредоточены против Газы. Принципиально важным для Израиля является вовлечение в возможные боевые действия против Ирана и его региональных "прокси-сил" армии США в полном объеме. Нанесение им решающего поражения усилиями одного ЦАХАЛ слишком неподъемная для него задача. Вашингтон разделяет данные опасения Израиля и демонстрирует готовность к нанесению многочисленных дистанционных ударов по союзникам Ирана, но не по нему самому. При всей "зацикленности" на иранской ядерной программе и прочих проблемах, создаваемых Тегераном для политики США, в Пентагоне понимают, что полномасштабная война с Ираном потребует несоразмерного сосредоточения сил и от американской армии. Это уже продемонстрировали и американо-британские действия против хуситов Йемена, когда последние и после сотен ударов по их расположенным в горах позициям и не думают прекращать своей активности против судоходства в Красном море. К наземной же операции против них, имеющих опыт побед над сверхоснащенной саудовской армией, никто не готов.



Не такие уж "босоногие" хуситы Йемена на параде в Ходейде близ Красного моря



Тем не менее исключать полностью перспективу возникновения в регионе крупного американо-иранского столкновения тоже нельзя, поскольку большая война, которая может разгореться на Ближнем Востоке по воле Израиля, имеет свою логику. Оставить его на произвол судьбы, в отличие от Украины и многих других, Вашингтон вряд ли может себе позволить. "Большие деньги" этого не дадут. Во всяком случае, в это, похоже, верит Нетаньяху. Не ошибется ли? Источник - fondsk.ru

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