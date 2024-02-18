Арабские страны готовят нефтяному рынку жесткие решения, - М.Сергеев

00:41 19.02.2024

От добровольных ограничений добычи предлагают перейти к обязательным



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

18.02.2024



Министру энергетики и промышленности ОАЭ Сухею Мухаммеду Фараджу Аль-Мазруи и вице-премьеру РФ Александру Новаку предстоит вместе следить за сокращением нефтедобычи в ОПЕК+.

Механизм добровольных ограничений нефтедобычи, который появился четыре года назад после отрицательных цен барреля, формально прекращает действие в первом квартале 2024 года. Российские чиновники ждут продления этого соглашения ОПЕК+. Но в арабской прессе возникли прогнозы перехода от добровольных ограничений к недобровольным. Собственно говоря, сами добровольные соглашения ОПЕК+ стали итогом победы Саудовской Аравии в нефтяной войне начала 2020 года.



Ситуация на мировом рынке в 2024 году может стать для нефтяных экспортеров более серьезным вызовом, чем периодическое снижение нефтяных цен в прошлом году, сообщает издаваемая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ежедневная газета "Аль-Халидж". Угрозы падения нефтяных цен в наступившем году связаны с ростом производства нефти и нефтепродуктов в США, а также с несоблюдением добровольных ограничений добычи в тех странах, которые формально участвуют в соглашении ОПЕК+. Снижение цены барреля нефти ниже 80 долл. создает проблемы для ряда арабских стран, а также для бюджета Российской Федерации.



Если 2023 год страны – участницы соглашения ОПЕК+ завершили вполне успешно, сохранив разумную среднюю цену за баррель нефти в размере 83 долл., то данные, собранные к настоящему времени, говорят о том, что вызовы, с которыми организация столкнется в этом году, будут более серьезными, чем ранее, утверждает газета ОАЭ (перевод по ИноСМИ).



Срок действия последних соглашений о сокращении добычи нефти истекает в первом квартале 2024 года. И странам – участницам соглашения ОПЕК+ необходимы более жесткие и эффективные меры, а не договоренности о добровольном сокращении, чтобы выстоять в течение трех остальных кварталов, прогнозирует арабская газета. Она напоминает, что Соединенные Штаты стали добывать рекордные объемы черного золота – 13,1 млн барр/сут. "Более того, растет предложение от других производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, в частности от Бразилии, Гайаны, Канады и Норвегии", – пишет пресса ОАЭ. Сами Объединенные Арабские Эмираты занимают седьмое место по суммарной нефтедобыче, опережая, в частности, Кувейт, Иран или Бразилию. Среднегодовая добыча ОАЭ оценивается выше 3 млн барр/сут. Для сравнения: Россия добывает сегодня до 9,4 млн барр. в день, а Саудовская Аравия – чуть менее 9 млн барр.



При этом в ОАЭ напоминают о противоречивых интересах даже тех стран, которые входили или входят в картель ОПЕК. Шокирующее решение Анголы о выходе из ОПЕК, о котором в конце прошлого года объявил ангольский министр минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино де Азеведо, было вызвано намерением страны сохранить добычу нефти на уровне выше 1 млн барр/сут. Этот уровень формально не допускается распределением индивидуальных квот на добычу для членов ОПЕК. Десять лет назад Ангола добывала около 1,8 млн барр/cут, но в прошлом году этот показатель упал ниже 1 млн.



Недовольна текущими ограничениями добычи также и Нигерия. Страна хочет увеличить добычу черного золота, а не сохранять ее на текущем уровне или даже уменьшать. "Итак, группа стран ОПЕК сократилась до 12 участников. Численность стран – участниц соглашения ОПЕК+ составляет на сегодня 23 государства. Но с ними сложнее договориться о распределении квот на добычу, чем в рамках дюжины участников картеля ОПЕК", – утверждает арабская газета.



Текущий баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке зависит от множества факторов: от погодных условий и штормов до санкционных ограничений и аварий на нефтеперерабатывающих заводах.



Мировое предложение нефти сократилось в январе на 1,4 млн барр⁄сут из-за экстремальных холодов в Северной Америке, которые привели к снижению добычи, а также из-за углубления сокращения производства странами ОПЕК+. Об этом говорится в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), которое отражает позицию американских производителей нефти.



Погодные условия в регионах добычи в США привели к сокращению нефтедобычи на 900 тыс. барр/сут. И это сокращение совпало с новым добровольным снижением производства нефти странами ОПЕК+ примерно на 300 тыс. барр/сут.



По прогнозам МЭА, в 2024 году предложение нефти в мире вырастет на 1,7 млн барр/сут, до рекордных 103,8 млн барр. А 95% роста предложения обеспечат страны, не входящие в ОПЕК+. Лидерами по увеличению поставок станут США, Бразилия, Гайана и Канада.



Среди стран, объявивших о новых сокращениях добычи нефти с января 2024 года, сильнее всего добычу снизили Кувейт (–120 тыс. барр/сут) и Ирак (–100 тыс. барр/сут). Россия сократила производство на 40 тыс. барр/сут к декабрю, до 9,44 млн барр/сут, утверждает МЭА. Саудовская Аравия немного нарастила добычу – до 8,97 млн барр/сут, при этом не превысив свою квоту. Несколько стран ОПЕК+, в том числе и Россия, придерживаются с весны 2023 года и до конца 2024 года добровольных сокращений добычи нефти. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн барр/сут. Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн барр/сут с июля прошлого года и до конца первого квартала 2024 года. Россия с января и до конца марта этого года углубила снижение поставок нефти на мировые рынки с 300 тыс. барр/сут до 500 тыс. барр/сут. Еще несколько стран ОПЕК+ в первом квартале 2024 года сокращают добычу на 700 тыс. барр/сут.



Страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в сделке ОПЕК+, в январе 2024 года сократили добычу нефти на 226 тыс. барр/сут, до 21,368 млн барр/сут, в основном за счет снижения производства в Алжире, Ираке и Кувейте. Это следует из февральского отчета ОПЕК.



"Сегодня ситуация стабильная, при необходимости будем принимать решения, которые должны стабилизировать рынок", – заявил в начале февраля 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак. Он также добавил, что на спрос влияет и экономическая ситуация. "Мы наблюдаем, например, активный рост экономики США, при этом есть риски стагнации роста экономики в Европе – это надо учитывать. Внимательно следим за ситуацией в таких развивающихся странах, как Китай, Индия – они одни из основных потребителей энергетических ресурсов", – сказал Новак.



В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин допустил продление ограничений нефтедобычи в 2024 году. По его словам, скорее всего потребуются совместные действия России и стран ОПЕК для стабилизации нефтяного рынка.



В декабре 2023 года министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамед Аркаб заявил, что страны – участницы соглашения ОПЕК+ могут распространить сокращения добычи нефти на большую часть 2024 года.



Напомним, что сами "добровольные" соглашения ОПЕК+ возникли в марте 2020 года, когда "Саудовская Аравия произвела первые выстрелы в ценовой войне" (определение Интерфакса). Тогда королевство предложило покупателям 20-процентные скидки, после того как Россия сначала отказалась присоединиться к новому соглашению о согласованном снижении нефтедобычи.