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Жапаров поссорился с Блинкеном из-за киргизских НПО..., - Светлана Гамова
00:42 19.02.2024

Молдавия парализовала работу лечебных заведений Приднестровья
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
18.02.2024

На минувшей неделе на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Никола Пашиняна, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лидеры трех стран обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе. В правительстве Армении сообщают, что была достигнута договоренность о продолжении работы над мирным договором.

В Мюнхене в это время состоялась еще одна встреча, на которой обсуждался тот же вопрос. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и назвал беседу с ним эффективной.

"Сегодня у меня состоялся продуктивный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном о том, как мы можем поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и как мы можем продолжать укреплять наши двусторонние отношения", – написал госсекретарь США в своем блоге в X (Twitter).

На минувшей неделе в Киргизии обсуждали новый закон о НПО (неправительственных организациях). Закон не запрещает деятельность этих организаций, но регламентирует ее. Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Киргизии Садыру Жапарову указал на прямую угрозу, в которой рискуют оказаться граждане республики в случае принятия закона. Речь идет о доступе к жизненно важным социальным услугам в области медицины и образования, которые реализуют через американские НПО.

Президент Киргизии ответил на это послание. Он выразил готовность сотрудничества в двустороннем формате, но вместе с тем открыто подчеркнул, что видит в действиях США попытки вмешаться во внутренние процессы Киргизии.

Жапаров объяснил, что целью нового проекта стала регламентация деятельности НПО и НКО (некоммерческих организаций) на территории республики. Президент отметил, что сегодня в республике действуют тысячи НПО, они содействуют государству, но имеют финансирование не только со стороны США, но и стран ЕС. "И здесь имеет место вопрос интересов кыргызского суверенитета и государственности. Частью этого вопроса и является контроль за СМИ и НКО, финансируемых из-за рубежа, – пояснил глава Киргизии. – Мы признаем, что большая часть действующих в нашей стране НПО действуют эффективно и честно. Но имеется малочисленная группа НПО, в том числе в статусе СМИ, которые транслируют недостоверную информацию в обществе".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в это время посетил с государственным визитом Катар. В рамках визита была достигнута договоренность о том, что Катар инвестирует 18 млрд долл. в крупные проекты в Казахстане. Президент Токаев отметил, что Казахстан готов предоставить широкие возможности для разведки нефти и газа. Позже на полях инвестиционного форума состоялось подписание соглашения с компанией Power International Holding о строительстве газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган и газопроводов Бейнеу–Бозой–Шымкент и Актобе–Костанай. Токаев заявил: "Мы можем предложить катарскому рынку высококачественные товары, в том числе машины, железо, сталь, сельскохозяйственную продукцию. Казахстан также предлагает доступ к рынку Евразийского экономического союза с общим ВВП в 2,6 трлн долл. У нас также есть общая граница с Китаем, что дает хорошие возможности для торговли с ним в рамках проекта "Один пояс, один путь".

В Приднестровье на минувшей неделе пытались достучаться до международных структур в связи с блокадой региона Молдавией. Президент Приднестровья Вадим Красносельский обратился в Международный комитет Красного Креста и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой посодействовать поставке медицинского оборудования в непризнанную республику. Красносельский заявил, что "Молдова в очередной раз блокирует работу приднестровских врачей, не давая завезти в регион детали для ремонта томографов".

"Официальными лицами Республики Молдова было заявлено, что Молдова намерена препятствовать процессу сервисного обслуживания и ремонта всего рентгеновского оборудования в лечебных учреждениях Приднестровья: томографов, рентген-аппаратов, флюорографов и т.п. Таким образом, в Приднестровье будет заблокирована практически вся лечебная деятельность, зависящая от проведения рентгеновских исследований, в том числе в сфере травматологии, борьбы с онкологическими заболеваниями и распространением туберкулеза", – говорится в обращении Красносельского.

Источник - НГ
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