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"Трубой" по голове: Украина пытается перехитрить Европу в торге за газопровод
00:46 19.02.2024

Кому нужно "железо", если в нем нет газа из России?

Людмила Николаева
Материал комментируют:
Алексей Анпилогов

Евросоюз откажется от российского газа к концу текущего года. Он не заинтересован в продлении трехстороннего соглашения о его транзите, срок действия которого истекает в декабре 2024-го. Об этом на уходящей неделе сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Заявление было сделано ею вскоре после разговора с министром энергетики Украины Германом Галущенко в Париже, в рамках состоявшейся там министерской встречи Международного энергетического агентства (МЭА). По словам Симсон, ЕС готовился к завершению данного контракта с тех пор, как "начались манипуляции на газовом рынке". Что за манипуляции, чьи и в чем они выражались, на не уточнила.

Евросоюз очень даже заинтересован в российском газе. И может приватизировать украинскую трубу для его получения - после окончания срока действия договора о транзите в декабре этого года. Так отреагировал на сообщение еврокомиссарши украинский политолог Руслан Бортник. В Киеве, как он считает, подобного развития событий не исключают.

"Все разговоры о том, что Европа будет покупать российскую нефть и газ на границе с Украиной, связаны с возможной приватизацией нашей газотранспортной системы. С Россией без Украины договориться технически она не сможет, если не владеет этой трубой. Когда нам говорят: „Да, вы договаривайтесь с Россией", подспудно имеется ввиду и попытка продать газотранспортную систему", - утверждает Бортник.

К слову, агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные закрытые источники, сообщило, что согласно тому договору, о котором идет речь, прибыль от транзита 225 млрд. куб. м составит, по итогам пятилетки, не менее $15 млрд. Солидный куш. Есть что терять нищающему Зеленскому.

Что из всей этой "газовой истории" правда, а что чистая политика? И кому из этой парочки - Симсон-Бортник - верить? Ясно же, что совсем без российских поставок Европе не выжить. Ее промышленность уже загибается из-за дефицита наших энергоресурсов. А тут еще США, "переключив" на себя те поставки голубого топлива, которые ранее шли из России, вдруг резко притормозили.

Дошло до них, что добыча сжиженного газа в нужных объемах требует больших усилий, а главное серьезных инвестиций. И не факт, что те (инвестиции) "отобьются". Во всяком случае, точно не быстро. А такой бизнес не для янки. Им подавай все и сразу! Вот Байден и подписал недавно указ, согласно которому поставки СПГ в Европу запрещены. А это и было-то меньше 30% всего необходимого Старому Свету объема.

Но что за схема такая хитрая с "приватизацией трубы", о которой упомянул Руслан Бортник? Не наговор ли это обиженных на старушку-Европу за наметившееся охлаждение к Киеву и его управителям?

"Свободная пресса" задала этот вопрос политологу и публицисту Алексею Анпилогову.

- Речь тут идет, скорее всего, не о приватизации как таковой, а о создании некоего международного консорциума. Чтобы он эксплуатировал украинскую трубу, и таким образом исключил господство киевского права собственности на газопроводную систему, - считает Алексей Евгеньевич. - Но пока осуществить это проблематично из-за украинского законодательства, которое рассматривает данный актив как госсобственность, не допуская его национализации.

Напомню: как раз это и стало камнем преткновения в истории с активами магистральной газовой системы, когда она выделялась из "Нафтогаза". Сейчас, как известно, это отдельная компания. Осуществляет функции транзита голубого топлива через магистральную систему.

"СП": Есть, кажется, какая-то сложность с этим трубопроводом?

- Она в том, что во времена СССР данный газопровод был построен как часть общей распределительной системы. И если некий гипотетический консорциум де-факто возьмет сейчас на себя обязанности по транзиту, то ему надо будет еще и потребителей обслуживать - промышленные предприятия, население.

В спокойные времена, возможно, для кого-то в Европе идея с ее приватизацией была бы привлекательной. А сейчас какой смысл? Зеленский и его банда очень постарались за минувшие два года, чтобы фактически уничтожить промышленность своей страны. Упал и уровень жизни населения, оно сейчас неплатежеспособно. Так что вряд ли кто на Западе захочет в ближайшее время покупать такой рискованный актив.

Единственная более-менее реальная схема в такой ситуации - это продажа украинских подземных газовых хранилищ. Расположены они в западной части страны. При этом можно так организовать дело, что будут закачиваться газом в период низких цен, обычно летом. И потом по мере надобности газ из них продавать на европейский рынок. В этом случае можно даже без нас обойтись. Закачиваться американским СПГ или норвежским газом.

"СП": Но при реализации такой схемы Украина останется "на бобах"!

- Безусловно. Потому и взволновалась тамошняя власть. Пытается продать сейчас все или ничего. Западники же стоят на своем. Слишком велики риски. Понимают, что, купив магистральную систему, ее надо заполнять газом. Который может подаваться туда только с территории РФ. Так выстроена система. А если газовый поток прервется, то потенциальные зарубежные инвесторы вынуждены будут взвалить на себя содержание этой огромной трубопроводной махины (изначально она была ориентирована на перекачку 200 млрд. куб. газа). Инвесторам это надо?

"СП": Продаст Киев свою энергетику. А сам что - совсем без газа?

- Если труба не будет в чьем-то ведении, то российский газ уйдет из нее. А западный будет продаваться по рыночным ценам. При этом, трубы к западу от Украины более тонкие. Из-за чего вернуться к докризисному уровню потребления, просто запустив систему по реверсу, невозможно. Придется чем-то жертвовать. Скорей всего промышленностью - на нее точно не хватит. В этом случае перед Украиной встанет вопрос: перекладывать все трубы (с другими диаметрами, пропускной способностью и т. д.) или сокращать потребление на промышленном юго-западе.

"СП": Турецкий поток" может заменить для Европы всю эту систему?

- Он в одиночку даже вместе с "Голубым потоком" не обеспечивает той пропускной способности, которая была у "Северных потоков", "Ямал-Европы" и украинской газопроводной систем вместе взятых.

"СП": Однако Венгрия предложила альтернативу транзиту российского газа через Украину по "Турецкому потоку".

- Но это небольшая страна. Ей хватит. И Болгарии, Сербии. А на Германию уже нет, там другие объемы.

"СП": США остановили поставки СПГ в Европу. Возможный сценарий развития событий в связи с этим…

- Таким решением, которое озвучил Байден, Запад ставит Европу перед фактом утилизации ее собственной промышленности. И мне кажется, что это надолго. Тамошняя элита ведет антинациональную, антигосударственную политику. И мне кажется, что свернуть с этого печального пути ЕС будет крайне трудно. Если вообще возможно.

"СП": А для России вся это укро-западная газопроводная история чувствительна?

- Чувствительна. Так как сказывается на финансовых результатах "Газпрома". На ее возможности вести внутреннюю газификацию. Но в целом, если говорить о госбюджете, а не об отдельном предприятии, потери западного рынка не являются для нас ни критичными, и не смертельными. Так как большую часть доходов нефтегазовой отрасли дает РФ нефть, а не газ. Ну и, конечно, переключение на восточные рынки - очень верное стратегическое решение. Хотя на коротком промежутке времени некоторые потери неизбежны.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708292760


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