В Австралии призера Олимпиады по конному спорту отстранили за костюм Бората

00:48 19.02.2024

Призера Олимпиады по конному спорту отстранили за скачки в костюме Бората



В минувшие выходные 50-летний Шейн Роуз участвовал в костюмированных соревнованиях в Австралии, где выступил в костюме гориллы и слинг-купальнике. На всадника пожаловались, ему грозят дисквалификация и пропуск Олимпиады



Федерация конного спорта Австралии (Equestrian Australia) временно отстранила трехкратного призера Олимпийских игр Шейна Роуза из-за его участия в костюмированных скачках, где он, в частности, выступил в слинг-купальнике (манкини). Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.



Роуз 11 февраля выступал в соревнованиях Wallaby Hill Equestrian Extravaganza, где использовал костюмы гориллы, персонажа "Симпсонов" и купальник манкини, известность которому принес Саша Барон Коэн в комедии "Борат".



Поскольку на мероприятии присутствовали дети, на Роуза написали жалобу в федерацию, которая начала проверку. Всаднику может грозить штраф или дисквалификация.



В Equestrian Australia заявили, что Роуз должен уважать кодекс поведения. Сам спортсмен выразил сожаление, если его наряд кого-то обидел. По его словам, он надеется, что итоги проверки не отразятся на его подготовке к Олимпиаде в Париже.



После новости об отстранении Роуза некоторые всадники начали менять аватары в соцсетях на Бората.



Роузу 50 лет, он выиграл серебро на Играх в Пекине и Токио, а также бронзу в Рио-де-Жанейро в командном троеборье (выездка, кросс, конкур).