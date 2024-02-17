|Чем опасен секс и как не впасть в депрессию после него, - Мохаммед Абу аш-Шаба
00:50 19.02.2024
Raseef22
Ливан
Когда секс причиняет боль... Каковы наиболее распространенные травмы и риски?
Вопрос безопасности при половом акте – важная и деликатная тема, однако ей зачастую не уделяется достаточного внимания.
Секс, хотя и является источником удовольствия, может быть связан с рисками и травмами, если игнорировать правила безопасности.
В целях полового просвещения ниже представлены наиболее распространенные травмы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть из-за интимной близости.
Разрывы
Жесткий секс или использование определенных секс-игрушек может привести к разрыву передней стенки влагалища, а также ануса. Это довольно болезненно, у вас может пойти кровь.
Акушер-гинеколог Иман Фатхи говорит, что эта травма встречается чаще, чем нам кажется, особенно среди тех, кто впервые вступил в половую связь: "Причина – непонимание того, как должен происходить нормальный половой акт, наличие нереалистичных ожиданий от секса или неспособность открыто разговаривать на эту тему".
В случае такой травмы, необходимо обратиться к врачу для осмотра и убедиться в отсутствии необходимости медицинского вмешательства, например, зашивания ран. После этого реабилитация проходит легко, но придется воздержаться от половых контактов на срок не менее двух недель. Кроме того, партнеры должны разговаривать и предупреждать, если чувствуют боль или дискомфорт во время полового акта.
Перелом полового члена
Более точный медицинский термин – разрыв белочной оболочки, удерживающей кавернозное (пещеристое) тело. Это может произойти, если мужской половой орган слишком сильно сгибается или "соскальзывает" при вхождении во влагалище.
В пенисе нет костей. При такой травме один из двух внутренних "цилиндров" разрывается и наполняется кровью из-за эрекции.
Признаки "сломанного" полового члена: треск, отек и сильная боль.
Мужчине следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Врач-андролог Махмуд Фаузи утверждает, что перелом полового члена считается неотложной ситуацией.
Некоторые секс-позы таят в себе опасность. Резкие движения со стороны партнера, а также резкое отклонение партнера в противоположную естественному положению члена сторону могут стать причиной разрыва белочной оболочки кавернозных тел пениса или перелома полового члена.
Пострадавшему необходимо немедленно обратиться в больницу, где врач в кратчайшие сроки проведет операцию. Промедление в этом случае крайне опасно.
Мышечное напряжение
Мышечное напряжение или мышечный спазм – это внезапные сокращения мышц. Это может случиться с любой мышцей человеческого тела, например с мышцами бедра, спины, живота или даже шеи. Растяжение мышц часто бывает очень болезненным. Боль должна пройти через день или два. Если этого не произойдет, травма может быть серьезной, и в этом случае пострадавшему необходимо обратиться к специалисту.
Ожоги от трения
Ожоги от трения возникают, когда твердый и/или грубый предмет трется или царапает кожу, например, при сильном трении о ковер или пол.
Хотя эта травма может быть незначительной и несерьезной, ее классифицируют как ожог первой степени.
Ожоги от трения могут быть очень болезненными, но, к счастью, большинство из них несерьезны и заживают в течение нескольких дней.
Чтобы избежать этого, следует положить одеяло или подушку в качестве прослойки, если планируется секс на полу.
Застрявший инородный предмет
Одни используют секс-игрушки, такие как вибраторы или анальные пробки, чтобы получить больше удовольствия, а другие прибегают к использованию предметов домашнего обихода, например, огурцов или электрической зубной щетки.
Не нужно использовать предметы не по их прямому назначению.
Если секс-игрушка или какой-либо инородный предмет "затеряется" внутри тела, то, вероятно, придется перенести операцию по его извлечению.
Аллергические реакции
Чувство зуда или сыпь после секса являются признаком аллергии. Лубриканты, мужские и женские презервативы, а также духи/одеколон – все это может вызвать аллергическую реакцию.
В редких случаях у некоторых людей бывает аллергия на сперму.
Симптомы аллергической реакции обычно проявляются через 10–30 минут после полового акта и могут длиться несколько часов или дней.
Сердечный приступ
Сердечный приступ во время полового акта случается очень редко. Пока сердце здорово, нет причин избегать любовных утех.
Половой акт – это, по сути, кардиотренировка, полезная для здоровья. Если человек с легкостью ходит или бегает, то он достаточно здоров, чтобы заниматься сексом. В случае возникновения таких симптомов, как боль в груди, одышка или аритмия, следует сначала проконсультироваться с врачом.
Травма спины
Порывистое движение или попытка поднять партнера может привести к травме позвоночника. Нужно быть осторожным и использовать кровать или стол для опоры.
Выбирайте более удобные позы, например, "ложки" или занимайтесь сексом сидя с опорой на спину. Тогда партнер, страдающий от болей в спине, расслабится, а давление на позвоночник снизится.
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП)
Бактерии обычно живут вне влагалища. Во время секса гениталии, пальцы или секс-игрушки могут способствовать передаче бактерий через уретру в мочевыводящие пути. Признаками ИМП являются жжение при мочеиспускании или кровь в моче.
Акушер-гинеколог Иман Фатхи утверждает, что с этой проблемой сталкиваются многие замужние женщины, но существуют эффективные методы профилактики –мочеиспускание до и после полового акта.
Вопреки распространенному мнению, вагинальные спринцевания увеличивают риск инфекции мочевыводящих путей. Если вы чувствуете боль или учащенное мочеиспускание, следует обратиться к врачу, чтобы сдать необходимые анализы и получить соответствующее лечение. При этом необходимо продолжать лечение, даже если вы чувствуете временное улучшение, чтобы избежать рецидива: "Очень важно понимать, что ИМП – это распространенная проблема, возникающая у многих пар. Нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за медицинской помощью".
Инфекции, передающиеся половым путем
При незащищенном половом контакте есть риск подцепить бактерии, вирусы и другие паразиты, вызывающие заболевания, передающиеся половым путем. В целях профилактики необходимо использовать мужские и женские презервативы, придерживаться безопасных сексуальных привычек, а также иметь одного полового партнера, чтобы снизить риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем.
Синдром посторгазмического недомогания
У людей с этим редким заболеванием развиваются гриппоподобные симптомы: лихорадка, заложенность носа, чихание, головная боль, зуд в глазах и усталость.
Эти симптомы могут проявиться через несколько секунд или несколько часов после секса и длиться несколько дней.
Врачи не знают, что вызывает эту реакцию в организме, но, похоже, этим чаще страдают мужчины.
Посткоитальная дисфория
Секс должен приносить удовольствие и расслаблять, но некоторые люди страдают от посткоитальной дисфории или синдрома посторгазмического недомогания, даже если секс был отличным, а в отношениях царит любовь и гармония.
Врачи называют депрессию или тревогу после секса посткоитальным расстройством.
Некоторые люди могут разозлиться сразу после полового акта и обидеть своего партнера. Если секс вызывает разочарование, а не удовольствие, то необходимо поговорить об этом с врачом или психотерапевтом.
Психиатр Рим аш-Шафи'и рассказала, что травмы во время полового акта оказывают сильное психологическое воздействие. Психологическая травма и сильная боль влияют на дальнейшую половую жизнь.
Психологическое состояние, которое может возникнуть из-за этих травм, влияет на отношение человека к интимной близости: "Человек может чувствовать страх перед сексом, тревогу или отвращение, и это может привести к снижению либидо или нежеланию иметь интимные контакты вообще".
"Как только человек прорабатывает свои психологические травмы и адаптируется к ним, его сексуальная жизнь улучшается. Открытый диалог с партнером и взаимопонимание необходимы для преодоления этих проблем и построения здоровых отношений", – добавила она.
Важно обращаться за психологической поддержкой и медицинской помощью к профильным специалистам.
В заключение, откровенный разговор, в котором вы поделитесь с партнером своими сексуальными желаниями и страхами, гарантирует безопасный и приятный сексуальный опыт для обеих сторон.
Автор: Мохаммед Абу аш-Шабаб (محمد أبو الشباب)