 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.02.2024
01:40  На нефтяном рынке скоро произойдет серьезный сдвиг в пользу ОПЕК+, - Мохамед ас-Сайяд
01:25  Юджель Оздемир: Западные оружейные монополии добьют Украину
00:50  Чем опасен секс и как не впасть в депрессию после него, - Мохаммед Абу аш-Шаба
00:48  В Австралии призера Олимпиады по конному спорту отстранили за костюм Бората
00:46  "Трубой" по голове: Украина пытается перехитрить Европу в торге за газопровод
00:42  Жапаров поссорился с Блинкеном из-за киргизских НПО..., - Светлана Гамова
00:41  Арабские страны готовят нефтяному рынку жесткие решения, - М.Сергеев

00:40  Поля битвы 2024: Ближний Восток остается "пороховым погребом" Евразии, - Дм.Минин
00:36  Слава санкциям? Успехи России раздражают Запад, - Иван Полетаев
00:30  Апокалиптический сценарий надвигается, - Маркус Андерссон
00:29  О новом направлении и порядке строительства Рогунской ГЭС, - К.Сирожидинов
00:10  К вопросу образования Казахской ССР. Ч. 2, - Лев Усыскин
Воскресенье, 18.02.2024
22:48  Мальвины - в родную гавань! Англо-аргентинский территориальный спор вновь стал актуальным
19:26  В Великобритании бурно растет антисемитизм, - Зои Стримпел
19:04  Сын бывшего акима Караганды Уразалинова обвиняется в избиении своей престарелой матери
14:36  Армения и Азербайджан: Не послушаются Москву - придется слушаться Тегеран
13:25  Гибель Душанбинского зоопарка
13:21  Западу удалось организовать масштабные антиправительственные выступления (майдан) в Венгрии
11:28  "Молодежь - опора Родины". Президент Сердар Бердымухамедов тоже начал писать книги
10:55  Замкомандующего 18-й армии России полковник Магомеджанов скончался от ран в Севастопольском госпитале
10:53  Будущее Палестины: без Аббаса и ХАМАСа! - Мохаммед Дахлан
10:05  Раздавили Kloop. За что кыр-власти прикончили "СМИ-образное образование"?
09:35  "Закон О негодяях". За фейки об армии в РФ теперь будут конфисковывать имущество
09:30  Под Харьковом уничтожен батальон женщин и пенсионеров ВСУ
09:26  Помешали союзнику: арабские монархии решили препятствовать авиарейдам США в регионе
09:19  Парламент Греции принял закон о легализации однополых браков
08:22  Караганда. Взрыв газа в жилом доме - 4 пропало без вести
Суббота, 17.02.2024
21:06  Обидно чувствовать себя оккупантом и идиоткой. Ответы дегенерату Кудратходжаеву
20:29  Узбекистан. Прокурор Кагана попался со взяткой в $100 тысяч
20:25  Сын Рамзана Кадырова дослужился до министра и получил высший орден Чечни
18:50  Аресты по всей стране. КазКНБ начал с утра масштабную операцию против "религиозных радикалов"
17:21  Институт "философии" РАН - очаг рафинированного мракобесия
17:07  Талибы официально отказались признавать „Линию Дюранда" - границей с Пакистаном
13:18  Иран разработал и представил два новых комплекса ПВО - "Арман" и "Азарахш"
13:14  Лола Каримова-Тилляева продала свой особняк Le Palais в Беверли-Хиллз (Калифорния) за $36 млн
13:12  Скандал с "девственницами от КазГУ": кому ржака, а кому... трагедия
12:57  Скончался известный казахстанский журналист Олег Ахметов
12:20  Общество потребления как оружие либерализма, - Эдуард Биров
12:05  Попов свара. Русскую православную церковь пытаются выбить из Африки
11:54  Почти 400 человек вызволили из снежного плена на дорогах в Казахстане
11:15  В.Овчинский: Что стоит за попытками Западами "урегулировать" конфликт в секторе Газа
11:08  Бишкек. ГУ "Кадастр" и Служба земельных ресурсов объединены в Госагентство
10:53  Условия участия в госпрограмме по репатриации в РФ стали проще
10:49  Афганистану одного формата мало. Проблемы контролируемой талибами страны обсуждают в разных составах
10:46  На грани всеобщего проигрыша. О чем говорят на Мюнхенской конференции по безопасности, - Къ
09:53  NYT: Израиль стоит за взрывами на газопроводе в Иране
08:07  Зеленский загнал Запад в тупик: сместить нельзя убить, - СП
07:12  Али Асадов переназначен на пост премьера Азербайджана
02:31  Последний оплот тугайных джунглей. Сможет ли Таджикистан сберечь "Тигровую балку"?
02:24  Лоббисты ВПК – настоящие хозяева Америки
01:21  Гендиректор Атыраусского НПЗ (Запад Казахстана) обвинен коллегами в полном непрофессионализме
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чем опасен секс и как не впасть в депрессию после него, - Мохаммед Абу аш-Шаба
00:50 19.02.2024

Raseef22
Ливан

Когда секс причиняет боль... Каковы наиболее распространенные травмы и риски?

Вопрос безопасности при половом акте – важная и деликатная тема, однако ей зачастую не уделяется достаточного внимания.

Секс, хотя и является источником удовольствия, может быть связан с рисками и травмами, если игнорировать правила безопасности.

В целях полового просвещения ниже представлены наиболее распространенные травмы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть из-за интимной близости.

Разрывы

Жесткий секс или использование определенных секс-игрушек может привести к разрыву передней стенки влагалища, а также ануса. Это довольно болезненно, у вас может пойти кровь.

Акушер-гинеколог Иман Фатхи говорит, что эта травма встречается чаще, чем нам кажется, особенно среди тех, кто впервые вступил в половую связь: "Причина – непонимание того, как должен происходить нормальный половой акт, наличие нереалистичных ожиданий от секса или неспособность открыто разговаривать на эту тему".

В случае такой травмы, необходимо обратиться к врачу для осмотра и убедиться в отсутствии необходимости медицинского вмешательства, например, зашивания ран. После этого реабилитация проходит легко, но придется воздержаться от половых контактов на срок не менее двух недель. Кроме того, партнеры должны разговаривать и предупреждать, если чувствуют боль или дискомфорт во время полового акта.

Перелом полового члена

Более точный медицинский термин – разрыв белочной оболочки, удерживающей кавернозное (пещеристое) тело. Это может произойти, если мужской половой орган слишком сильно сгибается или "соскальзывает" при вхождении во влагалище.

В пенисе нет костей. При такой травме один из двух внутренних "цилиндров" разрывается и наполняется кровью из-за эрекции.

Признаки "сломанного" полового члена: треск, отек и сильная боль.

Мужчине следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Врач-андролог Махмуд Фаузи утверждает, что перелом полового члена считается неотложной ситуацией.

Некоторые секс-позы таят в себе опасность. Резкие движения со стороны партнера, а также резкое отклонение партнера в противоположную естественному положению члена сторону могут стать причиной разрыва белочной оболочки кавернозных тел пениса или перелома полового члена.

Пострадавшему необходимо немедленно обратиться в больницу, где врач в кратчайшие сроки проведет операцию. Промедление в этом случае крайне опасно.

Мышечное напряжение

Мышечное напряжение или мышечный спазм – это внезапные сокращения мышц. Это может случиться с любой мышцей человеческого тела, например с мышцами бедра, спины, живота или даже шеи. Растяжение мышц часто бывает очень болезненным. Боль должна пройти через день или два. Если этого не произойдет, травма может быть серьезной, и в этом случае пострадавшему необходимо обратиться к специалисту.

Ожоги от трения

Ожоги от трения возникают, когда твердый и/или грубый предмет трется или царапает кожу, например, при сильном трении о ковер или пол.

Хотя эта травма может быть незначительной и несерьезной, ее классифицируют как ожог первой степени.

Ожоги от трения могут быть очень болезненными, но, к счастью, большинство из них несерьезны и заживают в течение нескольких дней.

Чтобы избежать этого, следует положить одеяло или подушку в качестве прослойки, если планируется секс на полу.

Застрявший инородный предмет

Одни используют секс-игрушки, такие как вибраторы или анальные пробки, чтобы получить больше удовольствия, а другие прибегают к использованию предметов домашнего обихода, например, огурцов или электрической зубной щетки.

Не нужно использовать предметы не по их прямому назначению.

Если секс-игрушка или какой-либо инородный предмет "затеряется" внутри тела, то, вероятно, придется перенести операцию по его извлечению.

Аллергические реакции

Чувство зуда или сыпь после секса являются признаком аллергии. Лубриканты, мужские и женские презервативы, а также духи/одеколон – все это может вызвать аллергическую реакцию.

В редких случаях у некоторых людей бывает аллергия на сперму.

Симптомы аллергической реакции обычно проявляются через 10–30 минут после полового акта и могут длиться несколько часов или дней.

Сердечный приступ

Сердечный приступ во время полового акта случается очень редко. Пока сердце здорово, нет причин избегать любовных утех.

Половой акт – это, по сути, кардиотренировка, полезная для здоровья. Если человек с легкостью ходит или бегает, то он достаточно здоров, чтобы заниматься сексом. В случае возникновения таких симптомов, как боль в груди, одышка или аритмия, следует сначала проконсультироваться с врачом.

Травма спины

Порывистое движение или попытка поднять партнера может привести к травме позвоночника. Нужно быть осторожным и использовать кровать или стол для опоры.

Выбирайте более удобные позы, например, "ложки" или занимайтесь сексом сидя с опорой на спину. Тогда партнер, страдающий от болей в спине, расслабится, а давление на позвоночник снизится.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП)

Бактерии обычно живут вне влагалища. Во время секса гениталии, пальцы или секс-игрушки могут способствовать передаче бактерий через уретру в мочевыводящие пути. Признаками ИМП являются жжение при мочеиспускании или кровь в моче.

Акушер-гинеколог Иман Фатхи утверждает, что с этой проблемой сталкиваются многие замужние женщины, но существуют эффективные методы профилактики –мочеиспускание до и после полового акта.

Вопреки распространенному мнению, вагинальные спринцевания увеличивают риск инфекции мочевыводящих путей. Если вы чувствуете боль или учащенное мочеиспускание, следует обратиться к врачу, чтобы сдать необходимые анализы и получить соответствующее лечение. При этом необходимо продолжать лечение, даже если вы чувствуете временное улучшение, чтобы избежать рецидива: "Очень важно понимать, что ИМП – это распространенная проблема, возникающая у многих пар. Нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за медицинской помощью".

Инфекции, передающиеся половым путем

При незащищенном половом контакте есть риск подцепить бактерии, вирусы и другие паразиты, вызывающие заболевания, передающиеся половым путем. В целях профилактики необходимо использовать мужские и женские презервативы, придерживаться безопасных сексуальных привычек, а также иметь одного полового партнера, чтобы снизить риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем.

Синдром посторгазмического недомогания

У людей с этим редким заболеванием развиваются гриппоподобные симптомы: лихорадка, заложенность носа, чихание, головная боль, зуд в глазах и усталость.

Эти симптомы могут проявиться через несколько секунд или несколько часов после секса и длиться несколько дней.

Врачи не знают, что вызывает эту реакцию в организме, но, похоже, этим чаще страдают мужчины.

Посткоитальная дисфория

Секс должен приносить удовольствие и расслаблять, но некоторые люди страдают от посткоитальной дисфории или синдрома посторгазмического недомогания, даже если секс был отличным, а в отношениях царит любовь и гармония.

Врачи называют депрессию или тревогу после секса посткоитальным расстройством.

Некоторые люди могут разозлиться сразу после полового акта и обидеть своего партнера. Если секс вызывает разочарование, а не удовольствие, то необходимо поговорить об этом с врачом или психотерапевтом.

Психиатр Рим аш-Шафи'и рассказала, что травмы во время полового акта оказывают сильное психологическое воздействие. Психологическая травма и сильная боль влияют на дальнейшую половую жизнь.

Психологическое состояние, которое может возникнуть из-за этих травм, влияет на отношение человека к интимной близости: "Человек может чувствовать страх перед сексом, тревогу или отвращение, и это может привести к снижению либидо или нежеланию иметь интимные контакты вообще".

"Как только человек прорабатывает свои психологические травмы и адаптируется к ним, его сексуальная жизнь улучшается. Открытый диалог с партнером и взаимопонимание необходимы для преодоления этих проблем и построения здоровых отношений", – добавила она.

Важно обращаться за психологической поддержкой и медицинской помощью к профильным специалистам.

В заключение, откровенный разговор, в котором вы поделитесь с партнером своими сексуальными желаниями и страхами, гарантирует безопасный и приятный сексуальный опыт для обеих сторон.

Автор: Мохаммед Абу аш-Шабаб (محمد أبو الشباب)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708293000


Новости Казахстана
- Депутаты инициировали закон для улучшения ситуации с дефицитом пастбищ
- Олжас Бектенов призвал "Шеврон" увеличить долю закупок товаров у казахстанских компаний
- Нужно пересмотреть модель финансирования спортивной отрасли - Тамара Дуйсенова
- Аида Балаева: Министерство будет и дальше вносить весомый вклад в построение Справедливого Казахстана
- Повторное использование сточных вод обсудили в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев провел встречу со студентами и преподавателями Казахского университета технологии и бизнеса
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане
- Мажилис принял закон о запрете въезда в страну для террористов и экстремистов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  