Чем опасен секс и как не впасть в депрессию после него, - Мохаммед Абу аш-Шаба

00:50 19.02.2024

Raseef22

Ливан



Когда секс причиняет боль... Каковы наиболее распространенные травмы и риски?



Вопрос безопасности при половом акте – важная и деликатная тема, однако ей зачастую не уделяется достаточного внимания.



Секс, хотя и является источником удовольствия, может быть связан с рисками и травмами, если игнорировать правила безопасности.



В целях полового просвещения ниже представлены наиболее распространенные травмы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть из-за интимной близости.



Разрывы



Жесткий секс или использование определенных секс-игрушек может привести к разрыву передней стенки влагалища, а также ануса. Это довольно болезненно, у вас может пойти кровь.



Акушер-гинеколог Иман Фатхи говорит, что эта травма встречается чаще, чем нам кажется, особенно среди тех, кто впервые вступил в половую связь: "Причина – непонимание того, как должен происходить нормальный половой акт, наличие нереалистичных ожиданий от секса или неспособность открыто разговаривать на эту тему".



В случае такой травмы, необходимо обратиться к врачу для осмотра и убедиться в отсутствии необходимости медицинского вмешательства, например, зашивания ран. После этого реабилитация проходит легко, но придется воздержаться от половых контактов на срок не менее двух недель. Кроме того, партнеры должны разговаривать и предупреждать, если чувствуют боль или дискомфорт во время полового акта.



Перелом полового члена



Более точный медицинский термин – разрыв белочной оболочки, удерживающей кавернозное (пещеристое) тело. Это может произойти, если мужской половой орган слишком сильно сгибается или "соскальзывает" при вхождении во влагалище.



В пенисе нет костей. При такой травме один из двух внутренних "цилиндров" разрывается и наполняется кровью из-за эрекции.



Признаки "сломанного" полового члена: треск, отек и сильная боль.



Мужчине следует немедленно обратиться за медицинской помощью.



Врач-андролог Махмуд Фаузи утверждает, что перелом полового члена считается неотложной ситуацией.



Некоторые секс-позы таят в себе опасность. Резкие движения со стороны партнера, а также резкое отклонение партнера в противоположную естественному положению члена сторону могут стать причиной разрыва белочной оболочки кавернозных тел пениса или перелома полового члена.



Пострадавшему необходимо немедленно обратиться в больницу, где врач в кратчайшие сроки проведет операцию. Промедление в этом случае крайне опасно.



Мышечное напряжение



Мышечное напряжение или мышечный спазм – это внезапные сокращения мышц. Это может случиться с любой мышцей человеческого тела, например с мышцами бедра, спины, живота или даже шеи. Растяжение мышц часто бывает очень болезненным. Боль должна пройти через день или два. Если этого не произойдет, травма может быть серьезной, и в этом случае пострадавшему необходимо обратиться к специалисту.



Ожоги от трения



Ожоги от трения возникают, когда твердый и/или грубый предмет трется или царапает кожу, например, при сильном трении о ковер или пол.



Хотя эта травма может быть незначительной и несерьезной, ее классифицируют как ожог первой степени.



Ожоги от трения могут быть очень болезненными, но, к счастью, большинство из них несерьезны и заживают в течение нескольких дней.



Чтобы избежать этого, следует положить одеяло или подушку в качестве прослойки, если планируется секс на полу.



Застрявший инородный предмет



Одни используют секс-игрушки, такие как вибраторы или анальные пробки, чтобы получить больше удовольствия, а другие прибегают к использованию предметов домашнего обихода, например, огурцов или электрической зубной щетки.



Не нужно использовать предметы не по их прямому назначению.



Если секс-игрушка или какой-либо инородный предмет "затеряется" внутри тела, то, вероятно, придется перенести операцию по его извлечению.



Аллергические реакции



Чувство зуда или сыпь после секса являются признаком аллергии. Лубриканты, мужские и женские презервативы, а также духи/одеколон – все это может вызвать аллергическую реакцию.



В редких случаях у некоторых людей бывает аллергия на сперму.



Симптомы аллергической реакции обычно проявляются через 10–30 минут после полового акта и могут длиться несколько часов или дней.



Сердечный приступ



Сердечный приступ во время полового акта случается очень редко. Пока сердце здорово, нет причин избегать любовных утех.



Половой акт – это, по сути, кардиотренировка, полезная для здоровья. Если человек с легкостью ходит или бегает, то он достаточно здоров, чтобы заниматься сексом. В случае возникновения таких симптомов, как боль в груди, одышка или аритмия, следует сначала проконсультироваться с врачом.



Травма спины



Порывистое движение или попытка поднять партнера может привести к травме позвоночника. Нужно быть осторожным и использовать кровать или стол для опоры.



Выбирайте более удобные позы, например, "ложки" или занимайтесь сексом сидя с опорой на спину. Тогда партнер, страдающий от болей в спине, расслабится, а давление на позвоночник снизится.



Инфекции мочевыводящих путей (ИМП)



Бактерии обычно живут вне влагалища. Во время секса гениталии, пальцы или секс-игрушки могут способствовать передаче бактерий через уретру в мочевыводящие пути. Признаками ИМП являются жжение при мочеиспускании или кровь в моче.



Акушер-гинеколог Иман Фатхи утверждает, что с этой проблемой сталкиваются многие замужние женщины, но существуют эффективные методы профилактики –мочеиспускание до и после полового акта.



Вопреки распространенному мнению, вагинальные спринцевания увеличивают риск инфекции мочевыводящих путей. Если вы чувствуете боль или учащенное мочеиспускание, следует обратиться к врачу, чтобы сдать необходимые анализы и получить соответствующее лечение. При этом необходимо продолжать лечение, даже если вы чувствуете временное улучшение, чтобы избежать рецидива: "Очень важно понимать, что ИМП – это распространенная проблема, возникающая у многих пар. Нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за медицинской помощью".



Инфекции, передающиеся половым путем



При незащищенном половом контакте есть риск подцепить бактерии, вирусы и другие паразиты, вызывающие заболевания, передающиеся половым путем. В целях профилактики необходимо использовать мужские и женские презервативы, придерживаться безопасных сексуальных привычек, а также иметь одного полового партнера, чтобы снизить риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем.



Синдром посторгазмического недомогания



У людей с этим редким заболеванием развиваются гриппоподобные симптомы: лихорадка, заложенность носа, чихание, головная боль, зуд в глазах и усталость.



Эти симптомы могут проявиться через несколько секунд или несколько часов после секса и длиться несколько дней.



Врачи не знают, что вызывает эту реакцию в организме, но, похоже, этим чаще страдают мужчины.



Посткоитальная дисфория



Секс должен приносить удовольствие и расслаблять, но некоторые люди страдают от посткоитальной дисфории или синдрома посторгазмического недомогания, даже если секс был отличным, а в отношениях царит любовь и гармония.



Врачи называют депрессию или тревогу после секса посткоитальным расстройством.



Некоторые люди могут разозлиться сразу после полового акта и обидеть своего партнера. Если секс вызывает разочарование, а не удовольствие, то необходимо поговорить об этом с врачом или психотерапевтом.



Психиатр Рим аш-Шафи'и рассказала, что травмы во время полового акта оказывают сильное психологическое воздействие. Психологическая травма и сильная боль влияют на дальнейшую половую жизнь.



Психологическое состояние, которое может возникнуть из-за этих травм, влияет на отношение человека к интимной близости: "Человек может чувствовать страх перед сексом, тревогу или отвращение, и это может привести к снижению либидо или нежеланию иметь интимные контакты вообще".



"Как только человек прорабатывает свои психологические травмы и адаптируется к ним, его сексуальная жизнь улучшается. Открытый диалог с партнером и взаимопонимание необходимы для преодоления этих проблем и построения здоровых отношений", – добавила она.



Важно обращаться за психологической поддержкой и медицинской помощью к профильным специалистам.



В заключение, откровенный разговор, в котором вы поделитесь с партнером своими сексуальными желаниями и страхами, гарантирует безопасный и приятный сексуальный опыт для обеих сторон.



Автор: Мохаммед Абу аш-Шабаб (محمد أبو الشباب)