Юджель Оздемир: Западные оружейные монополии добьют Украину

01:25 19.02.2024

Evrensel

Турция



Третий год конфликта оборачивается для Украины катастрофой

Evrensel: Европа не даст Украине завершить конфликт с Россией – ради прибыли



В этом году Украина столкнулась с катастрофой: сил бороться с Россией не осталось, а США могут просто "кинуть" ВСУ, пишет автор статьи из Evrensel. Но есть и тот, кто только и ждет продолжения боевых действий: европейские оружейные монополии не собираются упускать свою добычу.



Ожесточенный конфликт на Украине идет уже третий год, и сигналов о том, когда он закончится, по-прежнему нет. Согласно различным источникам, на данный момент десятки тысяч людей погибли, миллионы были вынуждены бежать.



Перспективы завершения конфликта в ближайшее время, как мы уже сказали, нет, но при этом очевидно, что у Украины уже не осталось сил продолжать боевые действия. Стране, вынужденной выделять 35-40% своего годового бюджета на военные расходы, без поддержки со стороны натовских стран уже давно пора начать переговоры с Россией через посредников. Однако, поскольку настоящая борьба идет не между Москвой и Киевом, а между НАТО и Россией, ситуация усложняется.



Украина, чьей военной мощи недостаточно для противостояния России, в настоящее время испытывает трудности даже с поиском новобранцев для отправки на фронт. Как написал Флориан Хассель (Florian Hassel) в Süddeutsche Zeitung на днях, в докладе лондонского Международного центра стратегических исследований "Military Balance 2024" количество действующих военнослужащих в ВСУ на данный момент оценивается в 800 тысяч. За два года сотни тысяч были убиты, ранены, искалечены. Принятые меры по отправке солдат на фронт для восполнения потерь не дали результата, потому что украинцы призывного возраста предпочитают отправляться за границу, а не на передовую.



Генштаб Украины заявил, что до конца 2024 года необходимо набрать 500 тысяч новых солдат, и на этой основе был подготовлен закон о мобилизации, который 7 февраля был принят в парламенте с небольшим перевесом. По окончательной редакции закона, запрещающего украинцам выезжать за границу и предусматривающего призыв студентов вузов в армию, решение будет принято 21 февраля.



Сообщается, что Украине не хватает не только личного состава, но и оружия. В статье Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованной в воскресенье, 11 февраля, под заголовком "На Украине заканчиваются боеприпасы" говорится, что ВСУ необходимо не менее пяти тысяч снарядов в день и 1,8 миллиона – в год. Однако количество боеприпасов, которые будут отправлены странами ЕС и США в этом году, составит 3,6 тысячи в день и 1,3 миллиона в год. В публикации отмечается, что в случае прекращения поддержки со стороны Америки это количество упадет до трех тысяч в день, и предлагается в случае необходимости закупать снаряды у Соединенных Штатов на деньги Европы.



Немецкая монополия Rheinmetall, входящая в число самых прибыльных оружейных компаний, в разгар этих споров при участии канцлера Олафа Шольца, а также премьер-министров Дании и Польши заложила фундамент завода по производству боеприпасов. Завод будет производить 200 тысяч артиллерийских снарядов в год, а также взрывчатку и детали для реактивной артиллерии. Сообщения о нехватке боеприпасов на Украине, скорее всего, должны были усилить эффект от объявления о создании завода. После таких новостей акции Rheinmetall, которые в начале текущего года продавались по 287 евро, подскочили до 365 евро, что можно назвать рекордным ростом.



По прошествии двух лет для Украины складывается мрачная картина, а для оружейного и военного лобби – наоборот. Особенно после того, как конгресс США отклонил финансовую помощь в размере 60 миллиардов долларов, которую планировалось оказать Украине, все в один миг перевернулось верх дном. Затем кандидат в президенты США из числа республиканцев Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не станут помогать НАТО в случае нападения России и Европе следует увеличить военные расходы ради собственной безопасности, после чего на континенте разгорелись жаркие дискуссии.



Когда во вторник, 13 февраля, сенат поддержал ранее отклоненный бюджет на сумму 95 миллиардов долларов, охватывающий Украину, Израиль и Тайвань, Европа в некотором смысле вздохнула с облегчением.



Однако все страны знают, что через несколько месяцев может возникнуть аналогичная ситуация. Вот уже некоторое время на разных уровнях утверждается, что в случае победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года США передадут украинский конфликт на подряд Европе. Трамп тоже дал понять это своими последними заявлениями. Становится ясно, что кандидат-республиканец в своей предвыборной риторике с лозунгом "Америка прежде всего" будет выступать против того, чтобы возлагать на свой народ бремя войны, и набирать голоса за счет этого.



Европейские страны, готовящиеся к возможной смене президента и политики в США, планируют ответить на эту картину не прекращением конфликта путем переговоров, а наращиванием вооружений. В этой связи также происходят интересные события. Германия ведет подготовку к войне в полном смысле слова, исходя из того, то Россия нападет на страну – члена НАТО в течение пяти-восьми лет (хотя Россия неоднократно заявляла, что не собирается вступать в войну с другими странами. – Прим.ИноСМИ). Общественности даже был представлен "план операции". Германия этим не ограничилась и несколько дней назад в Брюсселе подписала важное соглашение с Нидерландами и Польшей. Оно предусматривает свободное перемещение солдат, военной техники и оружия между тремя странами. Называют это "военным Шенгеном". В будущем к этому, вероятно, подключатся и другие государства. В то же время между министрами иностранных дел Германии, Франции, Польши было решено создать "военный союз ЕС" и начать совместное производство вооружений.



Германия предпринимает шаги по становлению крупнейшей военной державой в Европе. Берлин уже давно выступает за создание европейской армии, независимой от США и НАТО, и, судя по всему, ускорит этот процесс, если Трамп сядет в кресло президента во второй раз. Поэтому в Германии строятся планы не о том, как положить конец боевым действиям на Украине, а о том, как распространить их на более широкое пространство. С этой точки зрения картина также негативна.



Процесс можно повернуть вспять, если народы и трудящиеся, которые платят цену конфликта и наращивания вооружений, выступят против такого хода событий.



Автор: Юджель Оздемир (Yücel Özdemir)