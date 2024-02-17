На нефтяном рынке скоро произойдет серьезный сдвиг в пользу ОПЕК+, - Мохамед ас-Сайяд

01:40 19.02.2024

Al Khaleej

ОАЭ



Новые вызовы для ОПЕК+

Al Khaleej: на нефтяном рынке произойдет серьезный сдвиг в пользу ОПЕК+



Прошлый год был достаточно успешным для ОПЕК+, несмотря на многочисленные трудности, пишет Al Khaleej. Сегодня перед организацией стоят новые, не менее серьезные вызовы, особенно на фоне растущей добычи нефти в США. Автор статьи рассказывает, что ждет ОПЕК+ в 2024 году и как присоединение Бразилии повлияет на будущее блока.



Если 2023 год ОПЕК+ завершила вполне успешно, сохранив разумную среднюю цену за баррель нефти в размере 83 долларов, то данные, собранные к настоящему времени, говорят о том, что вызовы, с которыми организация столкнется в этом году, будут более серьезными, чем ранее.



Срок действия последних соглашений о сокращении добычи нефти истекает в первом квартале 2024 года. И ОПЕК+ необходимы более жесткие и эффективные меры, а не договоренности о добровольном сокращении, чтобы выстоять в течение трех остальных кварталов, учитывая, что США стали добывать рекордные объемы черного золота (13,1 миллиона баррелей в сутки). Более того, растет предложение от других производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, в частности, от Бразилии, Гайаны, Канады и Норвегии.



На Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая проходила в ОАЭ с 30 ноября по 13 декабря 2023 года, в итоговом коммюнике страны-участники подтвердили приверженность отказу от всех видов ископаемого топлива, а не только от угля.



Шокирующее решение Анголы о выходе из ОПЕК, о котором в конце прошлого года объявил министр минеральных ресурсов, нефти и газа страны Диамантино де Азеведо, было вызвано намерением страны сохранить добычу нефти на уровне выше одного миллиона баррелей в сутки, что не допускается распределением индивидуальных квот на добычу для членов ОПЕК, хотя в последний раз она была установлена на уровне 1,11 миллиона баррелей в сутки. Десять лет назад Ангола добывала около 1,8 миллиона баррелей в сутки, но в прошлом году этот показатель упал ниже одного миллиона, а затем вернулся к этой крайней приемлемой цифре.



Нигерия также опасается новых квот на 2024 год. Страна хочет увеличить добычу черного золота, а не сохранять ее на текущем уровне или даже уменьшать. Итак, группа стран ОПЕК сократилась до 12 участников. Если рассматривать ОПЕК+, то число членов составляет 23 государств, и со всеми ними сложнее договориться о распределении квот на добычу, чем только в рамках 12 участников ОПЕК.



Но у блока нет иного выбора, кроме как придерживаться своей формулы сотрудничества. У Америки, Канады, Норвегии и Гайаны тоже нет другого выхода, кроме как координировать свои решения в рамках собственного подхода. К тому же, Гайана вовсе удивила нефтяной мир, появившись около пяти лет назад в качестве производителя черного золота, чью концессию на добычу топлива выиграла американская компания ExxonMobil. Она довела среднюю добычу бывшей голландской колонии в Южной Америке до 389 тысяч баррелей в сутки на месторождении Лиза (Liza) в бассейне Гайана-Суринам, запасы которого оцениваются примерно в десять миллиардов баррелей. Таким образом, у ОПЕК+ нет иного выбора, кроме как соблюдать квоты на добычу. Между тем все западные экономические СМИ сосредоточены на том, чтобы уловить и подчеркнуть любые негативные моменты в работе ОПЕК+, чтобы повлиять на ее политику, направленную на установление справедливой цены на нефть ее членов на рынке.



Но, с другой стороны, происходит важное и неожиданное развитие событий в пользу ОПЕК+, которое укрепит ее позиции в сфере рыночных отношений. Речь идет о заявлении министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Силвейра де Оливейра в выступлении перед министрами ОПЕК+ во время встречи, проведенной организацией 30 ноября 2023 года. Он сообщил о том, что его страна присоединится к ОПЕК+ с января 2024 года.



"Это исторический момент для Бразилии и энергетической отрасли, и мы с нетерпением ждем возможности присоединиться к этой важной организации, которая эффективно обеспечивает стабильность на нефтяном рынке", – сказал он.



Бразилия является важной нефтедобывающей страной. По данным Standard & Poor's Global (S&P Global), средняя добыча бразильского государственного нефтяного гиганта Petrobras в 2023 году составила 2,2 миллиона баррелей в сутки на морских месторождениях. Согласно прогнозам, добыча нефти увеличится до 2,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 и 2025 году и до 3,2 миллиона баррелей в сутки в 2028-ом.



Даже если поначалу Бразилия не будет соблюдать квоты ОПЕК+, как на этом заострили внимание западные СМИ, которым не понравился факт присоединения страны к этой организации, сам факт ее вступления в блок означает, что предпочтение отдается ей, а не США, Канаде, Гайане или Норвегии. Бразилия станет качественным дополнением к нынешним партнерам по ОПЕК+, во главе которой стоит Россия. Вступление Бразилии в организацию спровоцирует серьезный сдвиг в пользу ОПЕК+ на международном нефтяном рынке, где прогнозы роста показывают, что средняя цена на нефть марки Brent в 2024 году составит около 83 долларов за баррель.



Автор: Мохамед ас-Сайяд (د. محمد الصياد) – бахрейнский эксперт по международным экономическим отношениям.