 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.02.2024
01:40  На нефтяном рынке скоро произойдет серьезный сдвиг в пользу ОПЕК+, - Мохамед ас-Сайяд
01:25  Юджель Оздемир: Западные оружейные монополии добьют Украину
00:50  Чем опасен секс и как не впасть в депрессию после него, - Мохаммед Абу аш-Шаба
00:48  В Австралии призера Олимпиады по конному спорту отстранили за костюм Бората
00:46  "Трубой" по голове: Украина пытается перехитрить Европу в торге за газопровод
00:42  Жапаров поссорился с Блинкеном из-за киргизских НПО..., - Светлана Гамова
00:41  Арабские страны готовят нефтяному рынку жесткие решения, - М.Сергеев

00:40  Поля битвы 2024: Ближний Восток остается "пороховым погребом" Евразии, - Дм.Минин
00:36  Слава санкциям? Успехи России раздражают Запад, - Иван Полетаев
00:30  Апокалиптический сценарий надвигается, - Маркус Андерссон
00:29  О новом направлении и порядке строительства Рогунской ГЭС, - К.Сирожидинов
00:10  К вопросу образования Казахской ССР. Ч. 2, - Лев Усыскин
Воскресенье, 18.02.2024
22:48  Мальвины - в родную гавань! Англо-аргентинский территориальный спор вновь стал актуальным
19:26  В Великобритании бурно растет антисемитизм, - Зои Стримпел
19:04  Сын бывшего акима Караганды Уразалинова обвиняется в избиении своей престарелой матери
14:36  Армения и Азербайджан: Не послушаются Москву - придется слушаться Тегеран
13:25  Гибель Душанбинского зоопарка
13:21  Западу удалось организовать масштабные антиправительственные выступления (майдан) в Венгрии
11:28  "Молодежь - опора Родины". Президент Сердар Бердымухамедов тоже начал писать книги
10:55  Замкомандующего 18-й армии России полковник Магомеджанов скончался от ран в Севастопольском госпитале
10:53  Будущее Палестины: без Аббаса и ХАМАСа! - Мохаммед Дахлан
10:05  Раздавили Kloop. За что кыр-власти прикончили "СМИ-образное образование"?
09:35  "Закон О негодяях". За фейки об армии в РФ теперь будут конфисковывать имущество
09:30  Под Харьковом уничтожен батальон женщин и пенсионеров ВСУ
09:26  Помешали союзнику: арабские монархии решили препятствовать авиарейдам США в регионе
09:19  Парламент Греции принял закон о легализации однополых браков
08:22  Караганда. Взрыв газа в жилом доме - 4 пропало без вести
Суббота, 17.02.2024
21:06  Обидно чувствовать себя оккупантом и идиоткой. Ответы дегенерату Кудратходжаеву
20:29  Узбекистан. Прокурор Кагана попался со взяткой в $100 тысяч
20:25  Сын Рамзана Кадырова дослужился до министра и получил высший орден Чечни
18:50  Аресты по всей стране. КазКНБ начал с утра масштабную операцию против "религиозных радикалов"
17:21  Институт "философии" РАН - очаг рафинированного мракобесия
17:07  Талибы официально отказались признавать „Линию Дюранда" - границей с Пакистаном
13:18  Иран разработал и представил два новых комплекса ПВО - "Арман" и "Азарахш"
13:14  Лола Каримова-Тилляева продала свой особняк Le Palais в Беверли-Хиллз (Калифорния) за $36 млн
13:12  Скандал с "девственницами от КазГУ": кому ржака, а кому... трагедия
12:57  Скончался известный казахстанский журналист Олег Ахметов
12:20  Общество потребления как оружие либерализма, - Эдуард Биров
12:05  Попов свара. Русскую православную церковь пытаются выбить из Африки
11:54  Почти 400 человек вызволили из снежного плена на дорогах в Казахстане
11:15  В.Овчинский: Что стоит за попытками Западами "урегулировать" конфликт в секторе Газа
11:08  Бишкек. ГУ "Кадастр" и Служба земельных ресурсов объединены в Госагентство
10:53  Условия участия в госпрограмме по репатриации в РФ стали проще
10:49  Афганистану одного формата мало. Проблемы контролируемой талибами страны обсуждают в разных составах
10:46  На грани всеобщего проигрыша. О чем говорят на Мюнхенской конференции по безопасности, - Къ
09:53  NYT: Израиль стоит за взрывами на газопроводе в Иране
08:07  Зеленский загнал Запад в тупик: сместить нельзя убить, - СП
07:12  Али Асадов переназначен на пост премьера Азербайджана
02:31  Последний оплот тугайных джунглей. Сможет ли Таджикистан сберечь "Тигровую балку"?
02:24  Лоббисты ВПК – настоящие хозяева Америки
01:21  Гендиректор Атыраусского НПЗ (Запад Казахстана) обвинен коллегами в полном непрофессионализме
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На нефтяном рынке скоро произойдет серьезный сдвиг в пользу ОПЕК+, - Мохамед ас-Сайяд
01:40 19.02.2024

Al Khaleej
ОАЭ

Новые вызовы для ОПЕК+
Al Khaleej: на нефтяном рынке произойдет серьезный сдвиг в пользу ОПЕК+

Прошлый год был достаточно успешным для ОПЕК+, несмотря на многочисленные трудности, пишет Al Khaleej. Сегодня перед организацией стоят новые, не менее серьезные вызовы, особенно на фоне растущей добычи нефти в США. Автор статьи рассказывает, что ждет ОПЕК+ в 2024 году и как присоединение Бразилии повлияет на будущее блока.

Если 2023 год ОПЕК+ завершила вполне успешно, сохранив разумную среднюю цену за баррель нефти в размере 83 долларов, то данные, собранные к настоящему времени, говорят о том, что вызовы, с которыми организация столкнется в этом году, будут более серьезными, чем ранее.

Срок действия последних соглашений о сокращении добычи нефти истекает в первом квартале 2024 года. И ОПЕК+ необходимы более жесткие и эффективные меры, а не договоренности о добровольном сокращении, чтобы выстоять в течение трех остальных кварталов, учитывая, что США стали добывать рекордные объемы черного золота (13,1 миллиона баррелей в сутки). Более того, растет предложение от других производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, в частности, от Бразилии, Гайаны, Канады и Норвегии.

На Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая проходила в ОАЭ с 30 ноября по 13 декабря 2023 года, в итоговом коммюнике страны-участники подтвердили приверженность отказу от всех видов ископаемого топлива, а не только от угля.

Шокирующее решение Анголы о выходе из ОПЕК, о котором в конце прошлого года объявил министр минеральных ресурсов, нефти и газа страны Диамантино де Азеведо, было вызвано намерением страны сохранить добычу нефти на уровне выше одного миллиона баррелей в сутки, что не допускается распределением индивидуальных квот на добычу для членов ОПЕК, хотя в последний раз она была установлена на уровне 1,11 миллиона баррелей в сутки. Десять лет назад Ангола добывала около 1,8 миллиона баррелей в сутки, но в прошлом году этот показатель упал ниже одного миллиона, а затем вернулся к этой крайней приемлемой цифре.

Нигерия также опасается новых квот на 2024 год. Страна хочет увеличить добычу черного золота, а не сохранять ее на текущем уровне или даже уменьшать. Итак, группа стран ОПЕК сократилась до 12 участников. Если рассматривать ОПЕК+, то число членов составляет 23 государств, и со всеми ними сложнее договориться о распределении квот на добычу, чем только в рамках 12 участников ОПЕК.

Но у блока нет иного выбора, кроме как придерживаться своей формулы сотрудничества. У Америки, Канады, Норвегии и Гайаны тоже нет другого выхода, кроме как координировать свои решения в рамках собственного подхода. К тому же, Гайана вовсе удивила нефтяной мир, появившись около пяти лет назад в качестве производителя черного золота, чью концессию на добычу топлива выиграла американская компания ExxonMobil. Она довела среднюю добычу бывшей голландской колонии в Южной Америке до 389 тысяч баррелей в сутки на месторождении Лиза (Liza) в бассейне Гайана-Суринам, запасы которого оцениваются примерно в десять миллиардов баррелей. Таким образом, у ОПЕК+ нет иного выбора, кроме как соблюдать квоты на добычу. Между тем все западные экономические СМИ сосредоточены на том, чтобы уловить и подчеркнуть любые негативные моменты в работе ОПЕК+, чтобы повлиять на ее политику, направленную на установление справедливой цены на нефть ее членов на рынке.

Но, с другой стороны, происходит важное и неожиданное развитие событий в пользу ОПЕК+, которое укрепит ее позиции в сфере рыночных отношений. Речь идет о заявлении министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Силвейра де Оливейра в выступлении перед министрами ОПЕК+ во время встречи, проведенной организацией 30 ноября 2023 года. Он сообщил о том, что его страна присоединится к ОПЕК+ с января 2024 года.

"Это исторический момент для Бразилии и энергетической отрасли, и мы с нетерпением ждем возможности присоединиться к этой важной организации, которая эффективно обеспечивает стабильность на нефтяном рынке", – сказал он.

Бразилия является важной нефтедобывающей страной. По данным Standard & Poor's Global (S&P Global), средняя добыча бразильского государственного нефтяного гиганта Petrobras в 2023 году составила 2,2 миллиона баррелей в сутки на морских месторождениях. Согласно прогнозам, добыча нефти увеличится до 2,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 и 2025 году и до 3,2 миллиона баррелей в сутки в 2028-ом.

Даже если поначалу Бразилия не будет соблюдать квоты ОПЕК+, как на этом заострили внимание западные СМИ, которым не понравился факт присоединения страны к этой организации, сам факт ее вступления в блок означает, что предпочтение отдается ей, а не США, Канаде, Гайане или Норвегии. Бразилия станет качественным дополнением к нынешним партнерам по ОПЕК+, во главе которой стоит Россия. Вступление Бразилии в организацию спровоцирует серьезный сдвиг в пользу ОПЕК+ на международном нефтяном рынке, где прогнозы роста показывают, что средняя цена на нефть марки Brent в 2024 году составит около 83 долларов за баррель.

Автор: Мохамед ас-Сайяд (د. محمد الصياد) – бахрейнский эксперт по международным экономическим отношениям.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708296000


Новости Казахстана
- Депутаты инициировали закон для улучшения ситуации с дефицитом пастбищ
- Олжас Бектенов призвал "Шеврон" увеличить долю закупок товаров у казахстанских компаний
- Нужно пересмотреть модель финансирования спортивной отрасли - Тамара Дуйсенова
- Аида Балаева: Министерство будет и дальше вносить весомый вклад в построение Справедливого Казахстана
- Повторное использование сточных вод обсудили в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев провел встречу со студентами и преподавателями Казахского университета технологии и бизнеса
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане
- Мажилис принял закон о запрете въезда в страну для террористов и экстремистов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  