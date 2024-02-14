Семья Кеннеди и истоки миграционного кризиса в США

08:25 19.02.2024 Владимир Овчинский

без клана Кеннеди не было бы президента Барака Обамы



Америку сотрясает миграционный кризис. Некоторые штаты фактически восстали против федерального правительства. Из - за политических разногласий по этому вопросу между демократами и республиканцами и внутри республиканцев сенаторы и конгрессмены до сих пор не могут утвердить военный бюджет США. Проблемы миграции становятся приоритетными в дебатах на выборах президента США в 2024 году.



Дэниел Гринфилд (Центр свободы Дэвида Горовица) опубликовал на сайте консервативных американских политиков FRONTPAGE MAG статью "Как семья Кеннеди вызвала сегодняшний иммиграционный кризис и привезла отца Обамы в Америку" (12.02.2024). Автор пишет:



"Когда Линдон Б. Джонсон (36 – й президент США) подписал Закон об иммиграции и гражданстве 1965 года, Джон Кеннеди был мертв уже два года, но подписание этого закона было большим событием, чем кубинский ракетный кризис или гонка на Луну. Закон был настоящим наследием Джона Кеннеди. Закон до сих пор влияет на нас сегодня, когда американцев больше нет на Луне, также как нет ракет на Кубе".



"При подписании президент Джонсон отдал дань уважения "видению покойного любимого президента Джона Фицджеральда Кеннеди". Не знал 36-й президент, что 44-й президент, рожденный в семье радикального кенийского студента, уже рос в этой стране из-за личного вмешательства Джона Кеннеди во время его президентской кампании 1960 года.



"Этот законопроект, который мы подпишем сегодня, не является революционным", – заявил тогда президент Джонсон. "Это не влияет на жизнь миллионов. Это не изменит структуру нашей повседневной жизни… И все же это по-прежнему один из самых важных актов этого Конгресса и этой администрации". Из всего сказаного только последнее было правдой.



Закон затронул не только миллионы, но и десятки миллионов людей и изменил нашу жизнь и нашу страну.



На церемонии подписания президент Джонсон находился в окружении новоиспеченного сенатора Теда Кеннеди и ухмыляющегося Роберта Кеннеди, чтобы закрепить законопроект, отменяющий национальные квоты для иммигрантов как наследие Кеннеди. Законопроект будет охарактеризован как "первая законодательная победа сенатора Теда Кеннеди", которая "помогла изменить лицо страны" и "сформировала современную иммиграционную систему".



"Законопроект не приведет к наводнению наших городов иммигрантами. Это не нарушит этнический состав нашего общества. Это не приведет к смягчению стандартов приема. Это не приведет к тому, что американские рабочие потеряют работу", - пообещал сенатор Тед Кеннеди в Сенате. Все эти обещания оказались ложными.



Законопроект 1965 года стал продолжением битвы, которую член палаты представителей Джон Ф. Кеннеди с небольшим перевесом проиграл сенатору Ричарду Никсону по поводу Закона об иммиграции и гражданстве 1952 года. Президент Трумэн наложил вето на законопроект 1952 года, поскольку он вводил национальные ограничения на иммиграцию, отдавая предпочтение западноевропейским иммигрантам и резко ограничивал иммиграцию из остального мира.



Кеннеди поддержал вето Трумэна в Палате представителей, но Никсон проголосовал решающим образом, и законопроект 1952 года стал законом.



В то время как Никсон выиграл битву, Кеннеди выиграл войну. В 1958 году Кеннеди опубликовал книгу "Нация иммигрантов", в которой утверждал, что ограничение иммиграции по национальному происхождению "нарушает дух, выраженный в Декларации независимости о том, что "все люди созданы равными". Он готовился возобновить ее в 1963 году для своего большого иммиграционного толчка до его убийства.



Во время президентской кампании 1960 года команда Кеннеди сосредоточила свою работу на группах иммигрантов, ограниченных этим законопроектом. Законопроект 1952 года, также известный как Закон Маккаррана-Уолтера, был частично работой сенатора Пэта Маккаррана: влиятельного сенатского демократа, который хотел не пускать в страну поляков, украинцев и других восточноевропейцев, евреев, греков и всех, кто ему не нравился.



Кампания Кеннеди в рамках своей стратегии по завоеванию Белого дома обратилась к восточноевропейцам, которые занимали видное место в Иллинойсе, и американцам китайского происхождения, занимавшим видное место в Калифорнии. И эта стратегия окупилась победой с небольшим перевесом в Иллинойсе, которая обеспечила президентство. (Никсон с небольшим перевесом одержал победу в своей родной Калифорнии, но с гораздо меньшим отрывом, чем триумфальная игра Эйзенхауэра.)



Это сделало выборы 1960 года первой настоящей мультикультурной президентской кампанией, изменившей лицо американской политики. А к 1968 году Никсон сократит свою собственную рекламу "черной власти".



Один из наиболее значительных моментов кампании 1960 года произошел в отеле Hyannis Inn, недалеко от того места, где сейчас находится музей Джона Кеннеди, когда Кеннеди встретился с рядом активистов украинской и восточноевропейской Демократической партии, организованной губернатором Мичигана Герхардом. "Мыльный" Уильямс, который возглавлял отдел "Национальности" Национального комитета Демократической партии, занимавшийся организацией поддержки различных национальных групп (термин, обычно использовавшийся тогда для обозначения иммигрантов из-за пределов Западной Европы) с целью мобилизации поддержки демократов".



"Кеннеди пообещал отменить национальные квоты и, что почти не менее важно, "распространить на неграждан надлежащую правовую процедуру, право на апелляцию и сроки исковой давности", что в конечном итоге превратит иммиграцию в бесконечный процесс судебных разбирательств, что происходит сейчас.



Сенатор Тед Кеннеди назвал иммиграцию "важнейшей частью деятельности администрации президента Кеннеди". "Президент Кеннеди, избранный в 1960 году, одним из первых предложений, которые он представил Конгрессу Соединенных Штатов, сделал реформу нашего иммиграционного законодательства. Я помню, как был членом Юридического комитета после своего избрания в 1962 году, и как мой брат Боб пришел и дал показания в поддержку Программы иммиграционной реформы", - вспоминал он позже.



Оказавшись в Белом доме, президент Джон Ф. Кеннеди не смог немедленно выполнить эти обещания, поэтому Линдону Джонсону пришлось проявить смекалку в заключении сделок и политику грубой силы, чтобы сделать то, что не смог сделать бывший красавчик-сенатор, и фактически открыть иммиграционную систему для мира.



Но что мог сделать Джон Кеннеди, так это сыграть на национальной оппозиции коммунизму, чтобы открыть двери для беженцев, что он и осуществил, приняв в 1962 году Закон о миграции и помощи беженцам, первоначально предназначенный для предоставления убежища кубинцам и восточноевропейцам, бегущим от коммунизма, чтобы приехать в Америку. Но закон станет ключевым элементом в практически бесконечной системе убежища для миграции.



Как и в случае с Законом об иммиграции и гражданстве 1965 года, Линдон Джонсон снова сделает то, что не смог Джон Кеннеди, подписав в 1968 году Конвенцию ООН о статусе беженцев. Джонсон пообещал Сенату, что он "не будет отрицательно влиять на сложившуюся практику в соответствии с существующими законами в Соединенных Штатах" и что "законы штатов не заменяются Конвенцией или Протоколом". Эти утверждения также окажутся неправдой.



Штаты и города были наводнены массами мигрантов, пересекающих границу и подавших заявления о предоставлении убежища, и федеральное правительство запретило им не пускать их.



Десять лет спустя сенатор Тед Кеннеди будет усердно работать над кодификацией договора ООН в иммиграционное законодательство с тем, что в конечном итоге станет Законом о беженцах 1980 года. То, что началось как антикоммунистическая мера, вместо этого стало средством допуска коммунистов, марксистов, исламистов и бесконечного потока мигрантов, которых можно было убедить поддержать их.



Прием беженцев непосредственно привел к нынешнему пограничному кризису, но существовала и другая теневая иммиграционная политика, которая, возможно, была столь же разрушительной, если не более разрушительной, которая также первоначально была оправдана как средство борьбы с коммунизмом, но стала средством его импорта.



Закон об иммиграции и гражданстве 1952 года, несмотря на то, что его осуждали как расистский и исключающий, на самом деле увеличил иммиграцию из Азии и начал внедрять систему студенческих виз, которую хотели политические элиты, которая радикально преобразит Америку.



В то время как Джон Кеннеди подписал Закон о взаимном образовании и культурном обмене, чтобы увеличить число иностранных студентов в 1961 году, Барак Обама-старший и Шьямала Гопалан, мать Камалы Харрис, оба переехали в Америку в 1959 году: воспользовавшись студенческими визами, которые Был принят Закон Маккаррана-Уолтера, призванный субсидировать американские университеты потоком иностранных студентов.



Когда Дональд Дж. Харрис, отец Камалы, прибыл в 1963 году, это, вероятно, было частью растущего числа иностранных студентов, пользующихся Законом о взаимном образовании и культурном обмене.



Но когда Сейид Кутб, лидер "Братьев-мусульман"* и крестный отец исламского терроризма, бежал из Египта, чтобы учиться в Колорадо в 1949 году, и уехал, ненавидя все, что касается Америки, и призывая к войне против нее, он смог сделать это благодаря лоббированию со стороны Институт международного образования (IIE), возглавляемый ключевыми лидерами университетов и внешней политики, которые использовали свой доступ к элите, чтобы значительно увеличить число иностранных студентов, приезжающих в Америку.



Содействие IIE иностранным студентам привело не только к визитам Кутба и Обамы-старшего, но и к приезду поколения радикальных марксистов и исламистов, которые вскоре начали свою деятельность в этой стране.



Единственный способ понять, что произошло с Америкой, начиная с 11 сентября, - это изучить волну радикалов третьего мира, которые приехали учиться в американские университеты и остались, или, как Барак Обама-старший и Дональд Дж. Харрис оставили здесь своих детей, или, как и Кутб, он узнал достаточно, чтобы понять, как лучше всего вести войну против Соединенных Штатов Америки.



Чтобы понять, почему на улицах Нью-Йорка происходят беспорядки в поддержку ХАМАСа, часть ответа начинается с приезда Арчибальда Викерамараджи Сингхэма, шри-ланкийского марксиста, который будет учиться в Америке. Он стал влиятельным ученым, а его сын-маоист Невилл Рой Сингэм заработал состояние, переехал в Шанхай и руководит антивоенными группами из Китая. Его история далеко не уникальна.



Эдвард Саид, академический крестный отец терроризма, был отправлен учиться в элитную школу-интернат в Массачусетсе, а затем переехал в Принстон и Гарвард. В то время как IIE и открытые двери для иностранных студентов должны были "американизировать" элиты третьего мира, на самом деле эти элиты в конечном итоге радикализировали и даже "исламизировали" Америку. Они уже создали одного президента на два срока и одного вице-президента, который в конечном итоге может стать самостоятельным президентом.



IIE в первую очередь занимался субсидированием университетов Лиги плюща. А иностранные студенты, которых они стремились привлечь, были радикальными членами элиты в своих странах.



Закон о взаимном образовании и культурном обмене был также известен как Закон Фулбрайта-Хейса 1961 года в честь сенатора Дж. Уильяма Фулбрайта. Фулбрайт совершил почти такой же крупный переворот при Трумэне, приняв закон о внесении поправок в законопроект, касающийся избыточной собственности, оставшейся в Европе, который позволил Госдепартаменту использовать продажу "избыточной военной собственности" для финансирования иностранных студентов, приезжающих в Америку, также частично субсидируемых Фондом Рокфеллера и Корпорацией Карнеги.



Сенатор Фулбрайт был для иностранных студентов тем же, чем сенатор Тед Кеннеди был для иммиграции. И IIE взял на себя ведущую роль в обеспечении того, чтобы колледжи в полной мере воспользовались преимуществами системы Фулбрайта.



Джон Кеннеди выступал за стипендии Фулбрайта и за то, чтобы иностранные студенты меняли Америку.



"Знаете ли вы, что десять лет назад мы привезли в США больше иностранных студентов, чем сегодня?" Сенатор Джон К. Кеннеди жаловался во время предвыборной кампании в Нью-Йоркском университете в 1960 году.



Иностранные студенты были исключены из иммиграционных квот, но многие из них стали иммигрантами, присоединившись к университетам и фирмам в качестве нового вида интеллектуальной дешевой рабочей силы. Эти мужчины и женщины, инженеры, врачи, бюрократы и ученые, стали основой присутствия марксистов и "Братьев-мусульман"* в третьем мире, которые изменили Америку.



Элиты, которые на рубеже веков были евгениками-рестрикционистами, теперь стремились открыться миру. Холодная война, которая разворачивалась в мировых столицах, была не столько вопросом наращивания ядерного потенциала и оборонных учений (которые элиты считали абсурдом), сколько операцией глобального влияния, разворачивающейся на полях культурных, политических и научных сражений.



Это привело к тому, что ЦРУ поддержало красочные брызги Джексона Поллока, а режиссер фильма "Эта прекрасная жизнь" Фрэнк Капра был отправлен в Индию, чтобы сообщить о проникновении коммунистов в Болливуд. Привоз иностранных студентов в Америку описывался как операция окончательного влияния. В Москве был Университет Патриса Лумумбы, в то время как в Америке были Гарвард, Йель и Колумбия, но проблема с использованием Лиги Плюща для борьбы с коммунизмом заключалась в том, что университеты уже были левыми, а новые студенты и будущие преподаватели – тем более.



Американские элиты не изменили мир, вместо этого мир изменил их.



Джон Кеннеди, возможно, был одним из лучших примеров. Во время президентской кампании 1960 года Кеннеди провел пресс-конференцию вместе с лидером кенийских националистов Томом Мбойей. Темой были попытки Мбойи пригласить членов своего племени учиться в Америку. Надеясь привлечь чернокожих избирателей, поддерживая африканский национализм, Джон Кеннеди попытался использовать фонд своего брата, чтобы оплатить счета.



Дополнительное финансирование было предоставлено Фондом Рокфеллера.



Вскоре между Никсоном внутри администрации и Кеннеди разразилась яростная война за возможность привлечь на свою сторону чернокожих избирателей путем финансирования переброски кенийских студентов по воздуху. Это была имиджевая битва, которую Джон Кеннеди легко выиграл на своей пресс-конференции вместе с Мбойей.



Политический гений Джона Кеннеди превратил иммиграцию, которую часто рассматривают как средство проникновения коммунистов, в высшую антикоммунистическую меру, превратив политическую слабость в силу и обвинив республиканскую администрацию, как она когда-то обвиняла администрацию Трумэна, в потере мира в борьбе против коммунизма. Америка может победить коммунизм, утверждал он, только если будет открыта миру, примет иммигрантов и студентов, создаст Корпус мира, чтобы выйти на мир и, как он это сделал в Европе, будучи студентом, познавать мир.



Но на самом деле Джон Кеннеди верил в то, что, познакомившись с миром, Америка изменится, как изменился он сам за время пребывания в Соединенном Королевстве и путешествий по Европе. Это было послание, весьма привлекательное для элит, которые считали, что Америка уступает миру. Приезд кенийских студентов в Америку заключался не столько в том, чтобы изменить их, сколько в том, чтобы изменить нас.



Джон Кеннеди надеялся объединить новую растущую либеральную коалицию, объединив элиты, городских и пригородных католиков и евреев, привлекая новые избирательные блоки из чернокожих и азиатских избирателей и заново изобретая Демократическую партию и Америку для нового поколения. Он черпал вдохновение в молодых африканских лидерах, таких как Мбойя, больше, чем во всем, что происходило в Америке, и рассматривал их как будущее.



Один конкретный кенийский студент из окружения Мбойи действительно станет будущим Америки.



Фонд афроамериканских студентов Мбойи (AASF) привезет сотни студентов из Кении в Америку. Среди кенийских студентов, получивших гранты AASF, был Барак Обама-старший.



"Кеннеди решили, что мы собираемся осуществить переброску по воздуху. Мы собираемся поехать в Африку. И мы собираемся начать привозить молодых африканцев в эту страну и предоставлять им стипендии для обучения, чтобы они могли узнать, какая замечательная страна Америка. И этот молодой человек по имени Барак Обама получил один из этих билетов и приехал в эту страну", - сказал Барак Обама-младший в своей речи в Сельме. Как и многие истории Обамы, это не было правдой, но в этом была доля правды.



Барак Обама-старший не имел права участвовать в первоначальной воздушной переброске Кеннеди, но, будучи личным другом Мбойи и соплеменником его племени Луо, AASF все равно оплатил его расходы на Гавайях.



Администрация Кеннеди представила свои планы иммиграционной реформы как способ преодоления американского трайбализма, но вместо этого открыла дверь трайбализму стран третьего мира.



"Наша прекрасная Америка была построена страной чужаков", - заявил Линдон Джонсон при подписании закона об иммиграции 1965 года, который отменил квоты и открыл иммиграцию для всего мира.



С тех пор Америка стала в большей степени страной чужаков, чем когда-либо, враждующих друг с другом, злых, склонных к заговорам, обиженных и лишенных общего языка ценностей и интересов.



И в разбитой Америке, которую они построили, мало что красивого".



*террористическая организация, запрещенная в РФ



14/02/24 Источник - завтра

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