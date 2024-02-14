 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Падение "Базелевса": куда пропал Бекмамбетов и что стало с его киностудией
08:34 19.02.2024

Стелла Шмель
14 февраля, 24

Киностудия "Базелевс", основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым, не вошла в этом году в список кинокомпаний с приоритетной господдержкой. Кто сейчас владеет студией и где находится сам Бекмамбетов, разбиралось издание Life.

В этом году Совет Фонда кино, определяя лидеров отечественного кинопроизводства, исключил из списка "Базелевс". Таким образом, компания не получит господдержку в приоритетном порядке и не сможет претендовать на безвозмездный прокат.

Исключение студии, среди работ которой серия "Елки", "Ночной дозор" и "Особо опасен", произошло на фоне интервью Бекмамбетова западным СМИ, где он высказал свою точку зрения о российской спецоперации на Украине.

"Мир, в котором мы привыкли жить, развалился в одночасье, потому решение отстранить российские фильмы от американских и европейских кинопремий искреннее и разумное. Я родился в Казахстане и провел много лет в украинских городах, Чернигове и Херсоне, прежде чем сделать себе имя благодаря российским фильмам. Мое кино широко смотрели на Украине", - заявил режиссер.

Интервью было записано 14 марта 2022 года, в день, когда ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами центр Донецка, в результате чего погибло двадцать мирных жителей, еще тридцать получили тяжелые ранения, напоминает издание.

Сам Тимур Бекмамбетов сейчас живет на три страны – США, Израиль и Казахстан. В Казахстане развивает местную киноиндустрию, Израиль любит его третья жена, а в США режиссер снимает документальную ленту "Digital World War 1" (о том, как спецоперация России на Украине отразилась в цифровом мире).

При этом в марте 2022 года Бекмамбетов переписал 100% доли в российском юрлице "Базелевса" на своего штатного генпродюсера Лалу Рустамову. Также стало известно, что режиссер готов продать студию, которая, согласно базе "СПАРК-Интерфакс" за 2018 – 2022 годы принесла доход почти три миллиарда рублей. У студии также есть подразделение в Голливуде – Bazilevs. Его режиссер оставил за собой.

Также Бекмамбетов постепенно продает имущество в России. В частности, на продажу за два миллиона евро был выставлен особняк кинодеятеля в Казани, спроектированный модными татарскими архитекторами. Помимо основного здания на участке расположены гостевой домик, баня, несколько беседок с выходом к реке. По некоторым данным, покупатель найден и сделка состоялась.

Однако пока неизвестно, продана ли московская и подмосковная недвижимость Тимура Бекмамбетова: четырехкомнатная квартира в Каретном переулке стоимостью от 30 млн рублей, квартира на Пятницкой улице, недалеко от Третьяковской галереи (около 41 млн рублей) и двушка по соседству с офисом "Базелевса" (стоимость около 25 млн рублей).

В США у Тимура Бекмамбетова есть вилла, которая когда-то принадлежала самому Уолту Диснею. Единственный ребенок режиссера – дочь от первого брака Жанна Бекмамбетова – тоже живет в Соединенных Штатах.

Напомним, что Россию после начала спецоперации покинула и певица Алла Пугачева. Она переехала в Израиль вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным*, который выступил с публичным осуждением спецоперации на Украине. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов. Также в Израиль переехал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом). Певица Кристина Орбакайте живет сейчас в США.

При этом в Госдуме выступили за введение мер против артистов с антироссийской позицией. Предполагается, что они не смогут принимать участие в реализации культурных проектов за счет средств государства.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов.

Источник - kino.rambler.ru
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