 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Феномен экспансии индусов в бизнесе и политике, - Е.Халилов
08:39 19.02.2024

18.02.2024 -
В последние годы индусы планомерно захватывают Запад, они наводняют должности руководителей в бизнесе (например, все ключевые руководители Кремниевой долины - индусы), и даже в политике они выбились на первые роли (вице-президент США Камала Харрис, премьер Великобритании Риши Сунак).

В некоторых сферах, например, такси, перевозки индусы захватили до 40% рынка, их диаспора в США - одна из самых больших (2,6 млн), и с демографией у них все замечательно.

Индия - самая большая страна в мире по населению, превосходящая даже Китай, а с учетом того, что в Индии гораздо больше молодежи (средний возраст жителей 28 лет, в сравнении с 38 в Китае), этот отрыв будет расти.

Почему индусы так экспансируют? Индусы в целом очень оптимистичны, уверены в себе, они не унывают в самых трудных ситуациях, когда другие впадают в депрессию - даже наоборот, индусы хорошо чувствуют себя в депрессивные периоды. Когда другие люди занимаются самоедством и посыпают голову пеплом, индусы - нет.

Черпать радость в себе и быть удовлетворенным в любой внешней ситуации - это остатки духовной культуры, сложившийся за многие века культурный навык, идущий из религии. Но, подобно евреям, индусы стали использовать определенные духовные благословения для материального развития. Это не очень хорошо и, если они так и будут продолжать, это вряд ли хорошо закончится для них.

Далее, мы берем поведенческий портрет индусов со слов жителей Запада. Индусы инициативны: если другим нечего сказать или они стесняются, индус обязательно подаст голос и что-нибудь скажет. При этом он расхвалит босса и себя, конечно, до небес. Если у него опыт хотя бы 1 месяц, он скажет, что его опыт 10 или 20 лет, они не стесняются преувеличивать.

Индус всегда оптимист, он скажет, что выход есть, назовет варианты, и что он лично возьмется за это.

И они действительно энергично берутся за все, по крайней мере, поначалу…

Энтузиазм и хорошие коммуникативные данные нравятся руководству, индусов замечают, поддерживают, дают им повышение и, как только один оказался на руководящей должности, через полгода индусы будут на всех руководящих должностях, а еще через полгода они будут везде, вплоть до охранника. Это несколько утрировано, но суть такая: они везде расставят своих.

Далее, часто оказывается, что индусы ведут дела не очень честно, и эти дела на самом деле не улучшаются, а даже наоборот… Но индусы никогда не унывают и никогда не подадут в отставку, например этот Сунак, похоже, будет сидеть в кресле премьера Великобритании, пока его не вынесут оттуда вперед ногами, и пересидит еще всех.

Даже если Британия пойдет ко дну, он объяснит, что все идет прекрасно, а скоро будет еще лучше… То же Камала в Белом доме - пока ее не вышвырнет оттуда Трамп или кто-то еще, либо она не станет президентом США, она будет там сидеть и радоваться еще лет 20–30.

В итоге лидирующей страной в мире вырисовывается все же Китай, он уже первая экономика или вторая, по другим данным. Индию же ставят на 5 место. Может быть, китайцы не такие оптимисты, но подходят к делу в целом реалистичнее и добиваются успехов на практике, а не словесными трюками.

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Евгений Халилов, специально для "Русской Весны"
18.02.24

Источник - Русская весна
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